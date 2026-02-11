Προβολές Σινέ Πάνθεον: Το πρόγραμμα από 12 έως και 18/2/2026

Στο σινέ Πάνθεον στη Δημ. Γούναρη και Κανακάρη στην Πάτρα τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα θα προβάλλεται η δραματική ταινία "Ανεμοδαρμένα Ύψη-Wuthering Heights" σε σκηνοθεσία της 40χρονης Βρετανής Emerald Fennell.

Πιο συγκεκριμένα η ταινία (διανομή από την Tanweer) θα παίζεται από την Πέμπτη 12/2 έως την Τετάρτη 18/2 (την Δευτέρα 16/2 μόνο στις 21:30 & την Τρίτη 17/2 μόνο στις 19:00) με ώρα έναρξης 19:00 και 21:30.

«Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Καταλληλότητα: Κ15

Κατηγορία: Ρομαντική, Δράμα

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 11/2/2026

Σκηνοθεσία: Emerald Fennell

Παίζουν οι ηθοποιοί: Margot Robbie, Hong Chau, Jacob Elordi, Owen Cooper, Shazad Latif, Alison Oliver, Ewan Mitchel.

Το φιλμ Αγγλοαμερικανικής παραγωγής 2026 και διάρκειας 136 λεπτών, είναι εμπνευσμένο από τη μεγαλύτερη ιστορία αγάπης όλων των εποχών. Μια παθιασμένη και ταραχώδης ιστορία αγάπης με φόντο το επιβλητικό τοπίο του Γιορκσάιρ. Μία τραγωδία ξεκινά όταν ο Χίθκλιφ ερωτεύεται την Κάθριν Έρνσο, μια γυναίκα από εύπορη οικογένεια στην Αγγλία του 18ου αιώνα.

Το σενάριο είναι εμπνευσμένο από το κλασικό και πολυδιαβασμένο μυθιστόρημα του 1847, της Έμιλι Μπροντέ, "Ανεμοδαρμένα Ύψη".

Παραγωγή: Έμεραλντ Φένελ, Τζόσι ΜακΝαμάρα και Μάργκο Ρόμπι.

Αξίζει να σημειωθεί πως το μυθιστόρημα της Έμιλι Μπροντέ έχει επανακυκλοφορήσει από τις Εκδόσεις Ψυχογιός σε νέα, σύγχρονη μετάφραση της Αργυρώς Μαντόγλου.

H ταινία συγκεντρώνει μέχρι στιγμής στο Rotten Tomatoes ποσοστό 72%.

Η Emerald Fennell τιμήθηκε στην απονομή του 2021, με το βραβείο Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου για την ταινία της "Promising Young Woman" με πρωταγωνίστρια την Κάρει Μάλιγκαν.

*Να αναφέρουμε επίσης πως την Δευτέρα 16/2 στις 19.00 & την Τρίτη 17/2 στις 21.30 η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας θα προβάλλει στο σινέ Πάνθεον την ταινία "Misericordia" σε σκηνοθεσία Αλέν Γκιροντί με τους: Κατρίν Φρο, Φελίξ Κισίλ, Ζαν-Μπατίστ Ντιράν.

