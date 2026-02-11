«Time Out»: Ο σκηνοθέτης Σκοτ Κούπερ ενώνει ξανά τους Ντάστιν Χόφμαν και Άνταμ Σάντλερ

Στη δεκαετία του 1970 και του 1980, οι «τιτάνες» της υποκριτικής ήταν ο Τζακ Νίκολσον (Jack Nicholson), ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο (Robert De Niro), ο Αλ Πατσίνο (Al Pacino) και ο Ντάστιν Χόφμαν (Dustin Hoffman). Είναι πραγματικά αξιοσημείωτο ότι οι τρεις τελευταίοι δεν έχουν αποσυρθεί ακόμη από την ενεργό δράση, παρά το γεγονός ότι όλοι είναι άνω των 80 ετών.

Ο 88χρονος Ντάστιν Χόφμαν κάτοχος 2 βραβείων Όσκαρ ερμηνείας (Κράμερ εναντίον Κράμερ και Ο Άνθρωπος της βροχής) που ήταν εξαιρετικός και στο πολιτικό δράμα "Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου" με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, αναμένεται να εμφανιστεί αργότερα φέτος στο αστυνομικό θρίλερ «Tuner», μια ανεξάρτητη παραγωγή που έχει ήδη αποσπάσει θετικές κριτικές και προβλήθηκε στο φετινό Φεστιβάλ Σάντανς στη Γιούτα.

Επιπλέον, ο Χόφμαν που είναι γεννημένος στις 8 Αυγούστου 1937 στο Λος Άντζελες και έγινε σταρ χάρη στην ταινία "Ο Πρωτάρης" του Μάικ Νίκολς το 1968, θα συμμετάσχει & στη νέα ταινία του Αμερικανού σκηνοθέτη Σκοτ Κούπερ (Scott Cooper) με τίτλο «Time Out», όπου θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Άνταμ Σάντλερ (Adam Sandler). Πρόκειται για ένα ριμέικ του εξαιρετικού γαλλικού φιλμ «L'Emploi du Temps» (2001) του Λοράν Καντέ (Laurent Cantet) με την πλατφόρμα του Netflix να υποστηρίζει την παραγωγή.

Η ταινία «Time Out» αποτελεί μία ακόμη συνεργασία για τους δύο ηθοποιούς (Χόφμαν και Σάντλερ), οι οποίοι το 2017 είχαν ενσαρκώσει μοναδικά τη σχέση πατέρα και γιου στο οικογενειακό δράμα «The Meyerowitz Stories» του Νόα Μπάουμπακ. Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον επόμενο μήνα στο Βανκούβερ του Καναδά με τον Τζον Κίλικ να είναι στη παραγωγή.

Το σενάριο που επίσης φέρει την υπογραφή του Σκοτ Κούπερ ακολουθεί έναν άνεργο άνδρα (Σάντλερ), η ζωή του οποίου περιπλέκεται επικίνδυνα καθώς προσπαθεί να κρύψει την κατάστασή του από την οικογένεια και τους φίλους του. Σύμφωνα με το World of Reel, ο Ντάστιν Χόφμαν θα υποδυθεί για ακόμη μια φορά τον πατέρα του Σάντλερ.

Ο 55χρονος σκηνοθέτης Σκοτ Κούπερ από την Βιρτζίνια, είναι κυρίως γνωστός για τις ταινίες του Crazy Heart, Out of the Furnace, Black Mass, Hostiles, Antlers και του φετινού φιλμ Springsteen: Deliver Me from Nowhere με τον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ ως Μπρους Σπρίνγκστιν που προβλήθηκε και στην Πάτρα.

