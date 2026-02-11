Η άγνωστη καριέρα του Σάκη Ρουβά στον αθλητισμό -Το ρεκόρ του που δεν ξέρει κανείς

Αρκετοί τραγουδιστές, προτού κατακτήσουν τις πίστες, είχαν διαφορετικές ασχολίες.

Έτσι συνέβη και με τον Σάκη Ρουβά, ο οποίος πριν στραφεί επαγγελματικά στο τραγούδι, υπήρξε ταλαντούχος αθλητής και είχε φτάσει να φορέσει και το εθνόσημο στις ηλικιακές κατηγορίες.

Μέχρι τα 18 του χρόνια ασχολούνταν με το άλμα επί κοντώ. Το ατομικό του ρεκόρ ήταν τα 4.40μ, επίδοση που αποτέλεσε ρεκόρ Επτανήσων (Νήσων Ιονίου πελάγους) για πολλά χρόνια. Το ρεκόρ αυτό καταρρίφθηκε αργότερα από τον Φίλιππο Σγουρό με 5.40μ και στη συνέχεια από τον Νίκο Νερατζή με 5.51μ.

Η αρχή στον αθλητισμό

Από μικρή ηλικία βρισκόταν σε στάδια. Η πρώτη του ενασχόληση ήταν η ενόργανη γυμναστική, με προπονήτρια την παλιά αθλήτρια της σφαιροβολίας Δήμητρα-Μίκα Γιούργα.

Στη συνέχεια έκανε στροφή στον κλασικό αθλητισμό και προπονητής του ήταν ο Παύλος Σκορδίλης με τον οποίο είχε κοινή πορεία μέχρι να σταματήσει τον στίβο. Στα 16 του χρόνια, ως αθλητής του επί κοντώ, κατέλαβε την τέταρτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα παίδων (τότε Κ17) και συμμετείχε με την Εθνική ομάδα παίδων στη συνάντηση Ελλάδα-Κύπρος παίδων-κορασίδων, που διεξήχθη στην Κύπρο.

Στα 18 του χρόνια αποφάσισε να αφήσει τον αθλητισμό για το τραγούδι, μια επιλογή που δικαιώθηκε στην πορεία, πάντα όμως ο στίβος είχε μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά του.