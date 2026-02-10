Στο φως τα αίτια θανάτου της Καναδο-Αμερικανίδας ηθοποιού Κάθριν Ο' Χάρα

Η πνευμονική εμβολή (pulmonary embolism) ήταν η άμεση αιτία που έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη ηθοποιός Κάθριν Ο' Χάρα (Catherine O'Hara), σε ηλικία 71 ετών, σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου που εξέδωσε το Ιατροδικαστικό Γραφείο της Κομητείας του Λος Άντζελες.

Η είδηση του θανάτου της στις 30 Ιανουαρίου 2026, προκάλεσε σοκ στην βιομηχανία του θεάματος με την αρχική ανακοίνωση των εκπροσώπων της να αναφέρει πως έφυγε από τη ζωή μετά από «σύντομη ασθένεια».

Γεννημένη στο Τορόντο του Καναδά στις 4 Μαρτίου 1954, η Ο' Χάρα διέγραψε μια μακρά πορεία τόσο στην τηλεόραση όσο και στον κινηματογράφο, η οποία εκτείνεται σε πέντε δεκαετίες. Η σταδιοδρομία της στο Χόλιγουντ ξεκίνησε μέσα από την καναδική σατιρική σειρά «Second City Television», για την οποία τιμήθηκε με το πρώτο της Emmy. Στη συνέχεια ταυτίστηκε με τον ρόλο της μητέρας του Μακόλεϊ Κάλκιν (Macaulay Culkin) στις ταινίες «Home Alone-Μόνος στο Σπίτι» (1990) του Κρις Κολόμπους και "Home Alone 2: Lost in New York" (1992), ενώ η ερμηνεία της ως Moira Rose στη σειρά «Schitt's Creek» (2015–2020) της χάρισε ένα ακόμη τηλεοπτικό βραβείο Emmy.

Η Κάθριν Ο' Χάρα είχε δανείσει και τη φωνή της σε πολλές ταινίες όπως The Nightmare Before Christmas (1993), Chicken Little (2005), Over the Hedge (2006), Monster House (2006), Where the Wild Things Are (2009), Frankenweenie (2012), Elemental (2023) και The Wild Robot (2024).

Η εφημερίδα The New York Times είχε γράψει την ημέρα του θανάτου της ηθοποιού πως η Κάθριν Ο' Χάρα σε κάθε της εμφάνιση και ρόλο ήταν υπέροχη.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ