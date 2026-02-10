Bad Bunny: Ο Πορτορικανός σταρ που απέδειξε ότι μπορείς να φτάσεις στην κορυφή χωρίς να γίνεις «κάποιος άλλος»

Είναι ένας καλλιτέχνης που μέσα σε μόλις μια δεκαετία κατάφερε να αλλάξει τους κανόνες της παγκόσμιας ποπ σκηνής. Το απέδειξε και στο Super Bowl LX.

Λέγεται Benito Antonio Martínez Ocasio, όμως ο κόσμος τον γνωρίζει ως Bad Bunny. Είναι ένας καλλιτέχνης που μέσα σε μόλις μια δεκαετία κατάφερε να αλλάξει τους κανόνες της παγκόσμιας ποπ σκηνής. Το απέδειξε και στο Super Bowl LX. Με μουσική που δεν υπακούει σε στερεότυπα, με έντονη αισθητική ταυτότητα και ξεκάθαρη στάση για κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, ο 31χρονος Πορτορικανός σταρ έχει μετατραπεί σε σύμβολο μιας νέας γενιάς καλλιτεχνών που κάνουν τα πράγματα «με τον δικό τους τρόπο». Στο φετινό halftime του Super Bowl LX, ο Bad Bunny ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Δεν είναι τυχαίο ότι το δεύτερο άλμπουμ του τιτλοφορήθηκε «Yo Hago Lo Que Me Da La Gana» (Κάνω ό,τι θέλω). Μια φράση που συνοψίζει την πορεία του: από συνεργασίες με κορυφαία ονόματα όπως ο J Balvin και η Cardi B, μέχρι την επαναδιαμόρφωση της Urbano μουσικής – όπως αποκαλούν ό,τι έχει σχέση με λάτιν και χιπ χοπ- τολμηρές εμφανίσεις στη μόδα και αλλεπάλληλα ρεκόρ σε Billboard, Spotify και Grammys. Ο 31χρόνος τραγουδιστής από το Πουέρτο Ρίκο, που έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο μουσικό φαινόμενο, είχε υποσχεθεί ότι «ο κόσμος θα χορέψει» στο Super Bowl και με την εμφάνισή του παρέσυρε το κοινό και καθήλωσε με τα κομμάτια του τους εκατομμύρια τηλεθεατές. Μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν έξαλλος και δήλωσε αηδιασμένος, χαρακτηρίζοντας μάλιστα το σόου φρικτό, που προσβάλλει, μάλιστα το μεγαλείο της Αμερικής. Για όσους θέλουν να καταλάβουν πώς ο 31χρονος από το Πουέρτο Ρίκο έγινε ο πιο επιδραστικός καλλιτέχνης της εποχής του, η ιστορία του είναι από μόνη της εντυπωσιακή. Από το σούπερ μάρκετ στη διεθνή σκηνή

Γιος οδηγού φορτηγού και μιας δασκάλας, ο Bad Bunny μεγάλωσε στη Vega Baja του Πουέρτο Ρίκο. Πριν γίνει παγκόσμιο όνομα, εργαζόταν σε σούπερ μάρκετ, ενώ παράλληλα ανέβαζε τραγούδια στο SoundCloud. Από εκεί έγινε γνωστός και σταδιακά μετατράπηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους σταρ της σύγχρονης μουσικής. Το καλλιτεχνικό του όνομα γεννήθηκε από μια παιδική φωτογραφία όπου φορούσε στολή λαγού και έδειχνε… εμφανώς εκνευρισμένος. Όπως έχει πει, το όνομα τον εκφράζει γιατί μπορεί να είναι «και καλός και κακός», ανάλογα με τη στιγμή – μια διττή φύση που χαρακτηρίζει και τη μουσική του. Στον κινηματογράφο και την τηλεόραση επιστρέφει συχνά στο πραγματικό του όνομα. Έχει εμφανιστεί σε παραγωγές όπως το «Bullet Train» δίπλα στον Μπραντ Πιτ, το «Narcos: Mexico» και άλλες ταινίες και σειρές.

Τραγουδά μόνο στα ισπανικά;

Η επιλογή του να τραγουδά κυρίως στα ισπανικά έχει συζητηθεί έντονα. Ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν σκοπεύει να αλλάξει γλώσσα ή ύφος για να πετύχει και να φτάσει ψηλά. Όπως έχει δηλώσει, ζούμε σε μια εποχή όπου ένας καλλιτέχνης μπορεί να φτάσει στην κορυφή χωρίς να αλλοιώσει την ταυτότητά του. Η καταγωγή του παραμένει ο σταθερός άξονας του ήχου και της αισθητικής του, με στίχους αποκλειστικά στα ισπανικά, ενώ το 2026 σφράγισε μια ιστορική χρονιά. Στα Grammys 2026 κέρδισε το Άλμπουμ της Χρονιάς με το «Debí Tirar Más Fotos» και έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης που παρουσίασε halftime show στο Super Bowl εξ ολοκλήρου στα ισπανικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα τραγουδήσει ποτέ στα αγγλικά - απλώς θέλει να το κάνει με τους δικούς του όρους. Αυτή δεν ήταν η πρώτη του εμφάνιση στο Super Bowl. Το 2020 συμμετείχε ως special guest στο Halftime Show μαζί με τη Σακίρα και τη Τζένιφερ Λόπεζ. Η φετινή του επιλογή ως headliner συνδέεται και με τη στρατηγική της NFL να προσεγγίσει διεθνές κοινό και αγορές εκτός ΗΠΑ. Το σόου – που θύμιζε περισσότερο ένα μεγάλο πάρτι - ήταν βαθιά ριζωμένο στην παράδοση της Λατινικής Αμερικής και ειδικά της πατρίδας του. Το περίτεχνο σκηνικό περιλάμβανε ένα χωράφι ζαχαροκάλαμου, ενώ φοίνικες, φυλλωσιές και μια αυτοσχέδια «marqueta», παρέπεμπαν άμεσα στο Πουέρτο Ρίκο. Κεντρικό θέμα ήταν η ενότητα. Ο Bad Bunny άνοιξε το σόου με την επιτυχία «Tití Me Preguntó» ξεσηκώνοντας τα πλήθη. Μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές ήταν η εμφάνιση της Lady Gaga που τραγούδησε μια salsa εκδοχή της επιτυχίας της του 2024 με τον Bruno Mars, «Die With a Smile», την ώρα που ένα ζευγάρι παντρευόταν επί σκηνής. Σε άλλη μια αναφορά στο Πουέρτο Ρίκο, ο Bad Bunny υποδέχτηκε τον επίσης Πορτορικανό Ρίκι Μάρτιν για να εκτελέσει το «Lo que le pasó a Hawái» από το βραβευμένο με Grammy τελευταίο άλμπουμ του, «Debí tirar más fotos». Στη συνέχεια ερμήνευσε το «Yo Perreo Sola», ενώ αρκετά ονόματα της διεθνούς σόουμπιζ που κατάγονταν από τη Λατινική Αμερική - μεταξύ αυτών οι Karol G, Cardi B, Τζέσικα Άλμπα και Πέδρο Πασκάλ - χόρευαν κάτω από τη στέγη στο κέντρο του γηπέδου.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Cardi B, Alix Earle and Pedro Pascal on stage for Bad Bunny performance. I’m dead <a href="https://t.co/31aaCDyIF1">pic.twitter.com/31aaCDyIF1</a></p>— Talia B (@talia_baia) <a href="https://twitter.com/talia_baia/status/2020674558542668146?ref_src=twsrc%5Etfw">February 9, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Χορέψτε, χορέψτε, χορέψτε χωρίς φόβο», έλεγε ο Bad Bunny στα ισπανικά, πριν πέσει πάνω σε ένα πλήθος χορευτών που τον σήκωσαν για να τραγουδήσει το «Nueva Yol». Μετά τη Lady Gaga Gaga, ακολούθησε ο δεύτερος καλεσμένος της βραδιάς, ο Ρίκι Μάρτιν. Τραγούδησε μόνος, με μια άδεια καρέκλα δίπλα του, ενώ οι χορευτές μέσα από τις κινήσεις τους έκαναν μία αναφορά στους 11 μήνες που χρειάστηκαν για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στο νησί μετά τον τυφώνα Μαρία το 2017. Στη συνέχεια, οι δύο καλλιτέχνες ερμήνευσαν το «El Apagón», το τραγούδι που κυκλοφόρησε ο Bad Bunny για το μπλακ άουτ, με τον 31χρονο σταρ να αναφωνεί: «Puerto Rico está bien cabrón!» (Το Πουέρτο Ρίκο είναι απίστευτο!).

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">RICKY MARTIN IN THE HOUSE <a href="https://twitter.com/hashtag/AppleMusicHalftime?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#AppleMusicHalftime</a> <a href="https://t.co/awIdEV0f7c">pic.twitter.com/awIdEV0f7c</a></p>— NFL (@NFL) <a href="https://twitter.com/NFL/status/2020671651533529597?ref_src=twsrc%5Etfw">February 9, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η παρουσία του Ρίκι Μάρτιν στο halftime show του Super Bowl μόνο τυχαία δεν ήταν, καθώς υπήρξε το πρόσωπο που σηματοδότησε τη μεγάλη διείσδυση της λατινικής μουσικής στην αμερικανική mainstream σκηνή στα τέλη της δεκαετίας του 1990, κυρίως μέσω της παγκόσμιας επιτυχίας «Livin’ La Vida Loca''». Στο τέλος του halftime, ο Bad Bunny έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας: «Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική», πριν απαριθμήσει κάθε χώρα της αμερικανικής ηπείρου, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Καναδά και, φυσικά του Πουέρτο Ρίκο.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Lo único más poderoso que el odio, es el amor.<br><br>The Only Thing More Powerful Than Hate is Love. <a href="https://twitter.com/sanbenito?ref_src=twsrc%5Etfw">@sanbenito</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/AppleMusicHalftime?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#AppleMusicHalftime</a> <a href="https://t.co/0VDQlSjet9">pic.twitter.com/0VDQlSjet9</a></p>— NFL (@NFL) <a href="https://twitter.com/NFL/status/2020672543901077783?ref_src=twsrc%5Etfw">February 9, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Πίσω του, μια γιγαντοοθόνη πρόβαλλε το μήνυμα: «Το μόνο πράγμα πιο δυνατό από το μίσος είναι η αγάπη».