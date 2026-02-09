Μία νύχτα μόνο: Μία έκπληξη θα συγκλονίσει την Αρετή

Η Αννέζα νιώθει για πρώτη φορά να κινδυνεύει τόσο πολύ το μυστικό της
Ανατροπές και εξελίξεις στα νέα επεισόδια της σειράς του MEGA, Μία νύχτα μόνο, που θα προβληθούν από την Τρίτη έως την Παρασκευή (10.02.2026-13.02.2026) στις 21:00 το βράδυ.
Μία νύχτα μόνο: Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
Επεισόδιο 38: Ο Οδυσσέας συμφιλιώνεται με την Αρετή και της ζητά να επιστρέψει στην εταιρεία. Μαθαίνει ότι την ίδια πρόταση της είχε κάνει κι ο Σταύρος και μια ένταση δημιουργείται ανάμεσα τους. Η Μαρίκα παλεύει να κρατήσει τις ισορροπίες στο σπίτι, ενώ η Άσπα μαθαίνει για την κλοπή των χρημάτων. Ο Σάββας προσπαθεί να προστατεύσει τη Μίνα και βάζει τους όρους του στον Νταγιάννο, ωστόσο εκείνος, έχει διαφορετικά σχέδια γι’ αυτούς και την ERGAN. Όσο η Αρετή προσπαθεί να αποφασίσει αν θα γυρίσει πίσω στην εταιρεία ή όχι, την περιμένει μια έκπληξη που θα τη συγκλονίσει.
Μία νύχτα μόνο: Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
Επεισόδιο 39: Η Αρετή απαντάει θετικά στην πρόταση γάμου του Οδυσσέα, ψάχνοντας όμως να βρει τρόπο για να το πει στο παιδί. Η Κατερίνη ταράζεται βλέποντας τη Μαργαρίτα να ανοίγεται στον Οδυσσέα σε σχέση με το παρελθόν της στην Κρήτη, ενώ η Αννέζα νιώθει για πρώτη φορά να κινδυνεύει τόσο πολύ το μυστικό της. Η Ελένη έρχεται αντιμέτωπη με μία συμπεριφορά του Σταύρου που τη σοκάρει και ο Νταγιάννος ακούει άφωνος τη Μίνα να τον ενημερώνει, ότι περιμένει το παιδί του Σάββα. Τέλος, ο Πωλ έχει πέσει σε μια παγίδα που δεν θα του βγει σε καλό.
Μία νύχτα μόνο – Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου
Επεισόδιο 40: Η Αρετή και Οδυσσέας ανακοινώνουν στον Πετράκη ότι θα παντρευτούν και η αντίδρασή του τούς εκπλήσσει ευχάριστα. Η επιστροφή της Αρετής στην ERGAN ταράζει την Ευθυμίου, που έχει άλλα σχέδια για την καριέρα της εκεί. Ο Νταγιάννος ξεσπά στον Σάββα, μετά την είδηση για την εγκυμοσύνη της Μίνας, ενώ η Άσπα κάνει ύποπτες κινήσεις. Ο Πωλ έρχεται αντιμέτωπος με τον νόμο, πέφτοντας στην παγίδα που του στήνει μια παλιά του ερωμένη. Κι ενώ η Αρετή με τον Οδυσσέα ετοιμάζονται για τον γάμο τους, μια παλιά γνωριμία του Οδυσσέα, αναστατώνει την Αρετή.
