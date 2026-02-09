Μία νύχτα μόνο: Μία έκπληξη θα συγκλονίσει την Αρετή

Ανατροπές και εξελίξεις στα νέα επεισόδια της σειράς του MEGA, Μία νύχτα μόνο, που θα προβληθούν από την Τρίτη έως την Παρασκευή (10.02.2026-13.02.2026) στις 21:00 το βράδυ.

Μία νύχτα μόνο: Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 38: Ο Οδυσσέας συμφιλιώνεται με την Αρετή και της ζητά να επιστρέψει στην εταιρεία. Μαθαίνει ότι την ίδια πρόταση της είχε κάνει κι ο Σταύρος και μια ένταση δημιουργείται ανάμεσα τους. Η Μαρίκα παλεύει να κρατήσει τις ισορροπίες στο σπίτι, ενώ η Άσπα μαθαίνει για την κλοπή των χρημάτων. Ο Σάββας προσπαθεί να προστατεύσει τη Μίνα και βάζει τους όρους του στον Νταγιάννο, ωστόσο εκείνος, έχει διαφορετικά σχέδια γι’ αυτούς και την ERGAN. Όσο η Αρετή προσπαθεί να αποφασίσει αν θα γυρίσει πίσω στην εταιρεία ή όχι, την περιμένει μια έκπληξη που θα τη συγκλονίσει.

Μία νύχτα μόνο: Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 39: Η Αρετή απαντάει θετικά στην πρόταση γάμου του Οδυσσέα, ψάχνοντας όμως να βρει τρόπο για να το πει στο παιδί. Η Κατερίνη ταράζεται βλέποντας τη Μαργαρίτα να ανοίγεται στον Οδυσσέα σε σχέση με το παρελθόν της στην Κρήτη, ενώ η Αννέζα νιώθει για πρώτη φορά να κινδυνεύει τόσο πολύ το μυστικό της. Η Ελένη έρχεται αντιμέτωπη με μία συμπεριφορά του Σταύρου που τη σοκάρει και ο Νταγιάννος ακούει άφωνος τη Μίνα να τον ενημερώνει, ότι περιμένει το παιδί του Σάββα. Τέλος, ο Πωλ έχει πέσει σε μια παγίδα που δεν θα του βγει σε καλό.

Μία νύχτα μόνο – Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου

Επεισόδιο 40: Η Αρετή και Οδυσσέας ανακοινώνουν στον Πετράκη ότι θα παντρευτούν και η αντίδρασή του τούς εκπλήσσει ευχάριστα. Η επιστροφή της Αρετής στην ERGAN ταράζει την Ευθυμίου, που έχει άλλα σχέδια για την καριέρα της εκεί. Ο Νταγιάννος ξεσπά στον Σάββα, μετά την είδηση για την εγκυμοσύνη της Μίνας, ενώ η Άσπα κάνει ύποπτες κινήσεις. Ο Πωλ έρχεται αντιμέτωπος με τον νόμο, πέφτοντας στην παγίδα που του στήνει μια παλιά του ερωμένη. Κι ενώ η Αρετή με τον Οδυσσέα ετοιμάζονται για τον γάμο τους, μια παλιά γνωριμία του Οδυσσέα, αναστατώνει την Αρετή.