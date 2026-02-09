Πάτρα: Καταδικάστηκε σε 4 χρόνια με αναστολή ο 32χρονος σεφ για το θανατηφόρο στην οδό Αρέθα

Σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, με την έφεση να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, καταδικάστηκε ο 32χρονος σεφ που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στην οδό Αρέθα, πριν από δύο χρόνια, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους ο 19χρονος Γιάννης Στεργίου και ο 18χρονος Γιώργος Παναγιωτόπουλος.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας κατατέθηκαν οι συγκλονιστικές μαρτυρίες των γονέων των δύο θυμάτων, οι οποίες φόρτισαν έντονα το κλίμα στο ακροατήριο. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η στάση του κατηγορουμένου, ο οποίος αρνήθηκε να παρακολουθήσει το βίντεο με τη στιγμή του δυστυχήματος την ώρα που αυτό προβαλλόταν στο Δικαστήριο.

Παρά το γεγονός ότι από το οπτικό υλικό προέκυπτε πως τα δύο παιδιά διέσχισαν τον δρόμο με πράσινο σηματοδότη, ο 32χρονος επέμεινε στον ισχυρισμό ότι και ο ίδιος είχε πράσινο φανάρι.

Ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος έως την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.