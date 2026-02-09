«Εχω ραντεβού με τον Πούτιν» - Οι συνομιλίες του κυκλώματος με τα λαθραία τσιγάρα

Στο φως έρχονται συνομιλίες των μελών της σπείρας που διακινούσε λαθραία τσιγάρα και η οποία εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σε μία από τις συνομιλίες ακούγονται δύο μέλη να μιλάνε για επικείμενη συνάντηση με έναν από τους αρχηγούς, τον «Πούτιν», ενώ γίνεται αναφορά και στον δεύτερο αρχηγό, τον «Πρόεδρο». Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο φερόμενοι αρχηγοί είναι αδέλφια και ομογενείς από το Καζακστάν.

ΜΕΛΟΣ Α: Α μπλιέτ, σήμερα έχω ραντεβού με τον Πούτιν

ΜΕΛΟΣ Β: Τα γράμματα, τα…

ΜΕΛΟΣ Α: Σήμερα έχω ραντεβού με τον Πούτιν, θα δούμε τι θα μου πει

ΜΕΛΟΣ Β: Δηλαδή;

ΜΕΛΟΣ Α: Ε να δω πώς θα συνεχίσουμε

ΜΕΛΟΣ Β: Α εντάξει

ΜΕΛΟΣ Α: Εσείς πότε, πότε τελειώνετε αυτά που κάνετε; Πώς το βλέπεις; Ποια μέρα θα τελειώσεις;

ΜΕΛΟΣ Α: Ελα

ΜΕΛΟΣ Β: Ε πάμε με το μικρό

ΜΕΛΟΣ Α: Ναι αλλά ο πρόεδρος είπε με τα μικρά είναι λίγο ΠΑΛΙΒΑ (μτφρ. ριψοκίνδυνο) εκεί να πηγαινοερχόμαστε

ΜΕΛΟΣ Β: Είναι ΠΑΛΙΒΑ (μτφρ. ριψοκίνδυνο) εκεί ναι ε

ΜΕΛΟΣ Α: Τώρα να ριψοκινδυνεύσουμε για μισή ώρα και μια ώρα;

ΜΕΛΟΣ Β: Οχι ρε γιατί να το, (ακατάληπτο περιεχόμενο)

ΜΕΛΟΣ Α: Ε;

ΜΕΛΟΣ Β: Δεν έχουνε πρόβλημα ότι ώρα και να πάμε;

ΜΕΛΟΣ Α: Εκεί ο μουσάτος όχι, δεν έχει πρόβλημα ρε

ΜΕΛΟΣ Β: Εντάξει, οκ

ΜΕΛΟΣ Α: Εντάξει;

ΜΕΛΟΣ Β: Εντάξει

ΜΕΛΟΣ Α: ΝΤΑΒΑΪ

ΜΕΛΟΣ Β: Γεια γεια.

ΜΕΛΟΣ Α: Ελα

ΜΕΛΟΣ Β: Θες να ανοίξω κι ένα απ’ αυτά που κατεβάσαμε σήμερα;

ΜΕΛΟΣ Α: Οχι ρε συ θέλω αυτά, να μου φτιάξεις μια παλέτα να δω πως είναι να την στείλω φωτογραφία στον πρόεδρο

Σε επόμενες συνομιλίες, ακούγονται άλλα μέλη να αναφέρονται σε «ξενοδοχείο» και «κορίτσια», κωδικές λέξεις που παρέπεμπαν στα παράνομα εργοστάσια που κατείχε η οργάνωση, ενώ αμέσως μετά συνομιλούν για τις παραγγελίες λαθραίων τσιγάρων.

ΜΕΛΟΣ Α: Βρε εκεί δεν μπορούσες να πας στα κορίτσια;

ΜΕΛΟΣ Β: Θα πάω τώρα, τώρα θα πάω, αυτός θέλει να πάει εκεί στο ξενοδοχείο πάλι, του ‘πα μόλις βρω λίγο χρόνο θα πεταχτούμε

ΜΕΛΟΣ Α: Κάτσε εσύ πέρασες από τότες που σε πήρα

ΜΕΛΟΣ Β: Τότε δε πέρασα όχι, αλλά ξέρω γιατί με φωνάζει

ΜΕΛΟΣ Α: Βρε ας’ το το τι θέλουν μπορεί να θέλουν φαγητό κάτι δεν ξέρω, πήγαινε τέτοιο

ΜΕΛΟΣ Β: Ναι, ναι τώρα θα παω

ΜΕΛΟΣ Α: Με παίρνει τώρα ο δικός τους ΜΠΛΙΑΤ, του λέω αφού το είπα λέω πριν τρεις (3) μέρες λέω

ΜΕΛΟΣ Β: Ξαναπήρε ε;

ΜΕΛΟΣ Α: Ε με πήρε ο δικός τους τώρα τι με, μου το λένε σε μένα, δε το κάνω, παίρνουνε στο δικό τους, με παίρνει αυτός

ΜΕΛΟΣ Β: Εντάξει τώρα θα πάω

ΜΕΛΟΣ Α: ΝΤΑΒΑΪ

ΜΕΛΟΣ Β: ΝΤΑΒΑΪ.

ΜΕΛΟΣ Α: Ελα ΜΠΡΟ

ΜΕΛΟΣ Β: ΜΠΡΑΤ

ΜΕΛΟΣ Α: ΜΠΡΑΤ

ΜΕΛΟΣ Β: Θα μου πεις λίγο τα πράγματα

ΜΕΛΟΣ Α: Εννοείται, λοιπόν έχουμε και λέμε, εγώ στα λέω όλα μαζί, αν και είναι δύο (2) παραγγελίες, εγώ στα λέω όλα μαζί να τα βάλεις και θα τα ξεχωρίσω εκεί

ΜΕΛΟΣ Β: Θα τα ξεχωρίσουν τα ναυάγια;

ΜΕΛΟΣ Α: Θα τα, βέβαια

ΜΕΛΟΣ Β: Για πες μου

ΜΕΛΟΣ Α: Λοιπόν έχουμε και λέμε WIN

ΜΕΛΟΣ Β: Ναι

ΜΕΛΟΣ Α: Σαράντα τέσσερα

ΜΕΛΟΣ Β: Ξένο ή ελληνικό;

ΜΕΛΟΣ Α: Ε μόνο ξένα είναι

ΜΕΛΟΣ Β: W ξένο σαράντα τέσσερα ναι

ΜΕΛΟΣ Α: Γαϊδούρι

ΜΕΛΟΣ Β: Μι, Μι ξένο, Μι ξένο ναι;

ΜΕΛΟΣ Α: Ολα, είναι εκατόν έντεκα

ΜΕΛΟΣ Β: Εκατόν έντεκα ωραίος

ΜΕΛΟΣ Α: Ε για να δω, ενενήντα εφτά και δεκατέσσερα, εκατόν έντεκα και DAV

ΜΕΛΟΣ Β: D Ναι;

ΜΕΛΟΣ Α: Δύο τριάντα δύο

ΜΕΛΟΣ Β: D ξένο δύο τριάντα δύο, ωραία, ωραίος αυτά;

ΜΕΛΟΣ Α: Σαράντα τέσσερα, εκατόν έντεκα και δύο τριάντα δύο

ΜΕΛΟΣ Β: Ωραία άρα οχτώ

ΜΕΛΟΣ Α: Αν λείπει, αν λείπει κάτι πες το μου

ΜΕΛΟΣ Β: Εφτά , εφτά-οχτώ και τρία ογδόντα εφτά

ΜΕΛΟΣ Α: Τρία ογδόντα, τρία ογδόντα εφτά

ΜΕΛΟΣ Β: Εγινε, τα κοιτάω τώρα, ξεφορτώνουμε και σε παίρνω ότι είναι

ΜΕΛΟΣ Α: Ε έγινε ΜΠΡΟ

ΜΕΛΟΣ Β: Ελα BYE BYE

ΜΕΛΟΣ Α: Ελα γεια.

Σε άλλη συνομιλία, δύο μέλη συντονίζεται για το πως θα δημιουργήσουν πλαστά έγγραφα ταυτοπροσωπίας, ενώ αναφέρονται και στην τοποθέτηση καμερών επιτήρησης στους χώρους και τις εγκαταστάσεις τους.

ΜΕΛΟΣ Α: Ναι ΜΠΡΑΤ;

ΜΕΛΟΣ Β: Ελα ΜΠΡΑΤ

ΜΕΛΟΣ Α: Φεύγω;

ΜΕΛΟΣ Β: Ναι, ναι φεύγεις

ΜΕΛΟΣ Α: Οκ, τώρα έρχομαι από εκεί άμα είναι να πάρουμε τηλέφωνα

ΜΕΛΟΣ Β: Εγινε

ΜΕΛΟΣ Α: Για δες μια αν παίζουνε οι κάμερες πριν φύγω, τώρα κλείνω πόρτες εγώ

ΜΕΛΟΣ Β: Για περίμενε

ΜΕΛΟΣ Α: Για δες ένα λεπτό λίγο

ΜΕΛΟΣ Β: Ναι ΜΠΡΑΤ κανονικά

ΜΕΛΟΣ Α: Εγινε, οκ, έφυγα

ΜΕΛΟΣ Α: Θα νοικιάσω τώρα αυτό, με πήρε ο παίκτης τηλέφωνο

ΜΕΛΟΣ Β: Ναι, αλλά αυτός έδωσε την κανονική του ταυτότητα ΜΠΡΑΤ όμως

ΜΕΛΟΣ Α: Εντάξει έδωσε την κανονική του ταυτότητα, μα ρώτησα σε ποιον να κάνω τη φάτσα; Να κάνω στον Μπάμπη; Σε ποιον να κάνω μια φάτσα να πηγαίνει να το παίρνει;

ΜΕΛΟΣ Β: Εγώ σου είπα κάνε μου δεν έχω πρόβλημα

ΜΕΛΟΣ Α: Ε δε θέλω ρε

ΜΕΛΟΣ Β: Ωραία, άρα στον Μπάμπη τότε

ΜΕΛΟΣ Α: Μη βάζεις το δικό σου, το, το δικό σου το κορμί στα τσουβάλια, στο ίδιο τσουβάλι

ΜΕΛΟΣ Β: Κατάλαβα, εγώ λε, εγώ λέω για να βοηθήσω ΜΠΡΑΤ

ΜΕΛΟΣ Α: Το ότι δε πήγες εσύ, ε το ότι δε πήγες εσύ δε σημαίνει ότι δε μπορούσες να στείλεις το ΧΑΜΠΟ ή το Μαυρούλη

ΜΕΛΟΣ Β: Ωραία να βγάλουμε στο ΧΑΜΠΟ

ΜΕΛΟΣ Α: Να τον πάρεις μαζί σου και να τον πεις πήγαινε εκεί μέσα να δεις, μπορείς να πάρεις με έτσι αμάξι;

ΜΕΛΟΣ Β: Του έχεις φτιάξει διαβατήριο αυτουνού;

ΜΕΛΟΣ Α: Δε του ‘χω φτιάξει τίποτα, μάλλον θα του φτιάξω

Τα μέλη της οργάνωσης ακούγονται παράλληλα να αναφέρονται στην ύπαρξη αστυνομικών, χρησιμοποιοώντας την κωδική ονομασία «καρούμπαλα».



ΜΕΛΟΣ Α: Κ…….η μου;

ΜΕΛΟΣ Β: Ακου έχει δύο καρούμπαλα εδώ

ΜΕΛΟΣ Α: Ναι

ΜΕΛΟΣ Β: Γιατί είναι ο στρατός έχουνε κάτι τανκς εδώ πέρα, δεν σταματάνε όμως

ΜΕΛΟΣ Α: Α ωραία ωραία