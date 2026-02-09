Πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Χαραλάμπους Τσουκαλεΐκων

Ιερά Πανήγυρη του Αγίου ενδόξου ιερομάρτυρος Αγίου Χαράλαμπου του θαυματουργού έχει η εκκλησία μας στις 10 Φεβρουαρίου.

Στην περιοχή της Πάτρας επίκεντρο του εορτασμού αποτελεί ο Ιερός Ναός του Αγίου Χαραλάμπους στα Τσουκαλέικα όπου την Κυριακή 8/2 το πρωί λειτούργησε ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος τελώντας και ιερό μνημόσυνο για την 183η επέτειο από την κοίμηση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Ο κ.κ. Χρυσόστομος σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, την Τρίτη 10/2 θα βρίσκεται στον Πύργο Ηλείας στην πανηγυρική Θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Χαράλαμπου που είναι ο Πολιούχος του Πύργου.

Στο ναό στα Τσουκαλέικα που να θυμίσουμε πως θεμελιώθηκε από τον κ.κ. Χρυσόστομο την Κυριακὴ 26 Σεπτεμβρίου 2010 (ο παλαιός ναός υπέστη καταστροφές από τον σεισμό του Ιουνίου 2008), το απόγευμα της Δευτέρας 9/2, παραμονή της εορτής λειτούργησε στον εσπερινό μετ' αρτοκλασίας ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ο οποίος κήρυξε & το θείο λόγο ενώ ανήμερα την Τρίτη 10/2/2026 το πρωί έχει προσκληθεί και θα παραστεί & θα χοροστατήσει στη Θεία λειτουργία ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βρεσθένης κ. Θεόκλητος.

Το απόγευμα της Τρίτης στις 18.00 θα ψαλεί ο μεθέορτος εσπερινός και παράκληση στον Άγιο Χαράλαμπο.

*Να προσθέσουμε πως αγρυπνία επί τη εορτή του Αγίου Χαραλάμπους έχει απόψε Δευτέρα 9/2, από τις 20.30 έως περίπου πριν τη 1 μετά τα μεσάνυχτα ο Ιερός Ναός Παντανάσσης Πατρών.

Επίσης πανηγυρίζει η εκκλησία στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Πατρών "Άγιος Ανδρέας" (θα είναι ο αρχιμανδρίτης π. Προκόπιος Κόρδας, προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας) καθώς και ο Ιερός Ναός Αγίων Αντωνίου και Χαραλάμπους εις Κρύα Ιτεών όπου ανήμερα την Τρίτη 10/2 το πρωί στη Θεία λειτουργία θα προεξάρχει ο αρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος Κωτσάκης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Ομπλού και προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Πατρών.

Το απόγευμα της Τρίτης στις 17.30 θα ψαλεί ο μεθέορτος εσπερινός και ιερά παράκληση στον Άγιο Χαραλάμπη, από τον πρωτοπρεσβύτερο π. Ανδρέα Γεωργακόπουλο από την ενορία της Αγίας Τριάδας Πατρών. Στις ιερές ακολουθίες στον Ιερό Ναό στα Κρύα Ιτεών θα τεθεί προς προσκύνηση και ευλογία, απότμημα του ιερού λειψάνου του Αγίου Χαραλάμπους.

*Στον Άγιο Χαράλαμπο είναι αφιερωμένο και το εκκλησάκι εντός του περίβολου του παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου Πατρών στην άνω πόλη.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ