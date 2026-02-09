Πάτρα: 22χρονος καταγγέλλει ότι δέχθηκε απειλές με όπλο και επίθεση από 24χρονο μέσα στο σπίτι του

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών ερευνούν υπόθεση απειλής και ξυλοδαρμού που καταγγέλθηκε από έναν 22χρονο.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, ένας 24χρονος εισέβαλε στο σπίτι του κρατώντας πιστόλι και τον απείλησε για τη ζωή του. Ακολούθησε καβγάς μεταξύ των δύο, κατά τον οποίο, όπως υποστηρίζει ο 22χρονος, δέχθηκε χτυπήματα στο πρόσωπο.

Οι Αρχές σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του 24χρονου, ο οποίος αναζητείται, ενώ η επίθεση φέρεται να είχε στόχο να εκβιάσει τον 22χρονο, ώστε να καταθέσει ψευδώς σε υπόθεση στην οποία εμπλέκεται. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να συγκεντρώνουν στοιχεία για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.