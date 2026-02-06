Πάτρα: Αυτές είναι οι περιοχές που δεν θα έχουν νερό την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου

Η ΔΕΥΑΠ ενημερώνει τους πολίτες για προσωρινές διακοπές υδροδότησης σε συγκεκριμένες περιοχές της Πάτρας.

Η ανακοίνωση της ΔΕΥΑΠ αναφέρει τα εξής:

Από την ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι λόγω προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος από την ΔΕΗ που επηρεάζει κεντρικά αντλιοστάσια της Υπηρεσίας, την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, από τις 10.30 π.μ. έως τη 1.30 μ.μ. θα υπάρξει πλημμελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης στις περιοχές: Μπάλλα – Βελβίτσι – Δραγώλαινα – Διοδώρου – Θεοφράστου – Βούντενη – Λυκοχωρό – Αρόη – Σαμακιά – Κάτω Καστρίτσι – Ορτό – Περιοχή Ασύρματος (Κεραίες)

Η ΔΕΥΑΠ, παρακαλεί για την μείωση της κατανάλωσης νερού και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών.