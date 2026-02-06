Καιρός: Κακοκαιρία με έναν νεκρό στην Κομοτηνή και προβλήματα σε πολλές περιοχές

Πού θα επιμείνουν οι βροχές σήμερα

Με έναν νεκρό οδηγό στην περιοχή της Κομοτηνής και εκτεταμένα προβλήματα σε υποδομές, οδικό δίκτυο και σχολικές μονάδες σε πολλές περιοχές της χώρας, η κακοκαιρία αφήνει πίσω της βαρύ αποτύπωμα, ενώ η και η σημερινή ημέρα αναμένεται να κυλήσει με νέες βροχές, ισχυρούς ανέμους και αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο. Αγνόησε την απαγόρευση και παρασύρθηκε από τα νερά

Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε χθες στην περιοχή της Κομοτηνή, όταν οδηγός Ι.Χ. αγνόησε τις προειδοποιήσεις της Αστυνομίας και επιχείρησε να διασχίσει κλειστή ιρλανδική διάβαση, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά του ποταμού Βοζβόζη.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freel%2F1643112457123021%2F&show_text=0&width=267" width="267" height="476" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>

Στο σημείο επιχείρησαν άμεσα 13 πυροσβέστες με τη συνδρομή της ΕΜΑΚ Κομοτηνής. Ο οδηγός εντοπίστηκε λίγο πριν τις 8 το βράδυ μέσα στο αυτοκίνητό του, ωστόσο το σημείο ήταν εξαιρετικά δυσπρόσιτο και δεν κατέστη δυνατός ο απεγκλωβισμός του. Αρχικά η κατάσταση της υγείας του παρέμενε άγνωστη, όμως λίγες ώρες αργότερα επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freel%2F1798522910843035%2F&show_text=0&width=476" width="476" height="476" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>

Οι έρευνες αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα, όταν προβλέπεται υποχώρηση των υδάτων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάσυρση του οχήματος με τη σορό, με τη χρήση σχοινιών. Σε δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης, Μανώλης Ταπατζάς, χαρακτήρισε το συμβάν «ένα ακόμη τραγικό περιστατικό», υπογραμμίζοντας ότι η διέλευση από τη συγκεκριμένη διάβαση είχε απαγορευτεί από νωρίς το απόγευμα και σημειώνοντας πως πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο συμβάν σε μικρό χρονικό διάστημα. Κλειστά σχολεία και προβλήματα ύδρευσης στον Πύργο

Την ίδια ώρα, σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία και σε άλλες περιοχές της χώρας. Με απόφαση του δημάρχου Πύργου, Στάθη Καννή, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Παρασκευή τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι παιδικοί σταθμοί και τα ΚΔΑΠ του Πύργοy, λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και προβλημάτων σε υποδομές και οδικό δίκτυο.

Παράλληλα, έχει διακοπεί η υδροδότηση σε Πύργο και Αρχαία Ολυμπία, εξαιτίας εκτεταμένης ζημιάς στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης από τον Ερύμανθο, μετά από κατολίσθηση και υποχώρηση γέφυρας στον παραπόταμο Κλαδέο. Ο δήμαρχος Πύργου δήλωσε ότι θα ζητηθεί να κηρυχθεί ο Δήμος «θεομηνιόπληκτος», λόγω του κινδύνου υπερχείλισης και του ποταμού Αλφειού.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι σε Σαμοθράκη και Τριφυλία

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στη Σαμοθράκη, όπου η έντονη και πολύωρη βροχόπτωση κατέστησε απροσπέλαστες πολλές ιρλανδικές και άλλες διαβάσεις. Ο Δήμος Σαμοθράκης ανακοίνωσε ότι σε ορισμένα σημεία η κυκλοφορία έχει διακοπεί πλήρως, ενώ είχε κλείσει και ο δρόμος στην περιοχή της Πλατιάς λόγω της αυξημένης στάθμης των υδάτων.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freel%2F1193729616288901%2F&show_text=0&width=267" width="267" height="476" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η Τριφυλία, όπου η κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους για περιορισμό των μετακινήσεων, ενώ έκλεισε η Εθνική Οδός Πύργου – Κυπαρισσίας στο ύψος του Καλού Νερού. Προβλήματα σημειώθηκαν και στον δρόμο Κυπαρισσίας – Φιλιατρών, στο ύψος της Τερψιθέας, λόγω συσσώρευσης μεγάλου όγκου νερού.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freel%2F1651439275739312%2F&show_text=0&width=267" width="267" height="476" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>

Προειδοποίηση για συνεχόμενα βροχοχαμηλά

Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για «back-to-back βροχοχαμηλά», σημειώνοντας ότι τις επόμενες ημέρες αναμένονται αρκετές βροχές, αυξημένη υγρασία, νοτιάδες και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, καθώς και επεισόδια μεταφοράς αφρικανικής σκόνης. Όπως τονίζει, οι βροχές δεν θα είναι πάντα «αθώες», ιδιαίτερα στη δυτική Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο, λόγω υπερκορεσμού των εδαφών.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freel%2F660694260434726%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="385" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>