Καιρός: Κακοκαιρία με έναν νεκρό στην Κομοτηνή και προβλήματα σε πολλές περιοχές

Πού θα επιμείνουν οι βροχές σήμερα
Με έναν νεκρό οδηγό στην περιοχή της Κομοτηνής και εκτεταμένα προβλήματα σε υποδομές, οδικό δίκτυο και σχολικές μονάδες σε πολλές περιοχές της χώρας, η κακοκαιρία αφήνει πίσω της βαρύ αποτύπωμα, ενώ η και η σημερινή ημέρα αναμένεται να κυλήσει με νέες βροχές, ισχυρούς ανέμους και αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο.
Αγνόησε την απαγόρευση και παρασύρθηκε από τα νερά
Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε χθες στην περιοχή της Κομοτηνή, όταν οδηγός Ι.Χ. αγνόησε τις προειδοποιήσεις της Αστυνομίας και επιχείρησε να διασχίσει κλειστή ιρλανδική διάβαση, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά του ποταμού Βοζβόζη.
Στο σημείο επιχείρησαν άμεσα 13 πυροσβέστες με τη συνδρομή της ΕΜΑΚ Κομοτηνής. Ο οδηγός εντοπίστηκε λίγο πριν τις 8 το βράδυ μέσα στο αυτοκίνητό του, ωστόσο το σημείο ήταν εξαιρετικά δυσπρόσιτο και δεν κατέστη δυνατός ο απεγκλωβισμός του. Αρχικά η κατάσταση της υγείας του παρέμενε άγνωστη, όμως λίγες ώρες αργότερα επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.
Οι έρευνες αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα, όταν προβλέπεται υποχώρηση των υδάτων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάσυρση του οχήματος με τη σορό, με τη χρήση σχοινιών.
Σε δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης, Μανώλης Ταπατζάς, χαρακτήρισε το συμβάν «ένα ακόμη τραγικό περιστατικό», υπογραμμίζοντας ότι η διέλευση από τη συγκεκριμένη διάβαση είχε απαγορευτεί από νωρίς το απόγευμα και σημειώνοντας πως πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο συμβάν σε μικρό χρονικό διάστημα.
Κλειστά σχολεία και προβλήματα ύδρευσης στον Πύργο
Την ίδια ώρα, σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία και σε άλλες περιοχές της χώρας. Με απόφαση του δημάρχου Πύργου, Στάθη Καννή, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Παρασκευή τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι παιδικοί σταθμοί και τα ΚΔΑΠ του Πύργοy, λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και προβλημάτων σε υποδομές και οδικό δίκτυο.
Παράλληλα, έχει διακοπεί η υδροδότηση σε Πύργο και Αρχαία Ολυμπία, εξαιτίας εκτεταμένης ζημιάς στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης από τον Ερύμανθο, μετά από κατολίσθηση και υποχώρηση γέφυρας στον παραπόταμο Κλαδέο. Ο δήμαρχος Πύργου δήλωσε ότι θα ζητηθεί να κηρυχθεί ο Δήμος «θεομηνιόπληκτος», λόγω του κινδύνου υπερχείλισης και του ποταμού Αλφειού.
Πλημμυρισμένοι δρόμοι σε Σαμοθράκη και Τριφυλία
Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στη Σαμοθράκη, όπου η έντονη και πολύωρη βροχόπτωση κατέστησε απροσπέλαστες πολλές ιρλανδικές και άλλες διαβάσεις. Ο Δήμος Σαμοθράκης ανακοίνωσε ότι σε ορισμένα σημεία η κυκλοφορία έχει διακοπεί πλήρως, ενώ είχε κλείσει και ο δρόμος στην περιοχή της Πλατιάς λόγω της αυξημένης στάθμης των υδάτων.
Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η Τριφυλία, όπου η κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους για περιορισμό των μετακινήσεων, ενώ έκλεισε η Εθνική Οδός Πύργου – Κυπαρισσίας στο ύψος του Καλού Νερού. Προβλήματα σημειώθηκαν και στον δρόμο Κυπαρισσίας – Φιλιατρών, στο ύψος της Τερψιθέας, λόγω συσσώρευσης μεγάλου όγκου νερού.
Προειδοποίηση για συνεχόμενα βροχοχαμηλά
Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για «back-to-back βροχοχαμηλά», σημειώνοντας ότι τις επόμενες ημέρες αναμένονται αρκετές βροχές, αυξημένη υγρασία, νοτιάδες και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, καθώς και επεισόδια μεταφοράς αφρικανικής σκόνης. Όπως τονίζει, οι βροχές δεν θα είναι πάντα «αθώες», ιδιαίτερα στη δυτική Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο, λόγω υπερκορεσμού των εδαφών.
Ο καιρός σήμερα
Στην αρχή της ημέρας τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, αλλά γρήγορα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Δυτική Ελλάδα. Βαθμιαία οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν καταιγίδες, φαινόμενα που μέχρι το μεσημέρι θα επεκταθούν ανατολικότερα και θα επηρεάσουν κυρίως της Πελοπόννησο και τη βόρεια χώρα, ενώ από το απόγευμα ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν εκ νέου του νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Αυξημένη πιθανότητα χαλαζοπτώσεων εντοπίζεται στην Κέρκυρα, στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, σε αρκετά μεγάλο υψόμετρο. Αυξημένες θα είναι κατά περιόδους οι συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία -2 έως 10 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -2 έως 12-14, στην Ήπειρο από 4 έως 15 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 3 έως 14-16, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 15-17 βαθμούς, στα Επτάνησα από 9 έως 15-17, στα νησιά του Αιγαίου από 10 έως 16-18 βαθμούς, στην Κρήτη από 12 έως 21-23 βαθμούς Κελσίου.
Στο Αιγαίοι οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και κατά περιόδους ισχυροί 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 5-6 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικούς με ίδιες εντάσεις.
Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν, δίνοντας λίγες ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι θα είναι νοτιοανατολικοί και θα πνέουν με εντάσεις 3-4 μποφόρ και κατά περιόδους τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν, δίνοντας βροχές κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς.
Ο καιρός το Σάββατο 07-02-2026
Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Το βράδυ στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη νύχτα στη δυτική Πελοπόννησο οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα θα αυξηθούν. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα νότια.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, στο νότιο Αιγαίο και από το βράδυ στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φθάσει στα βόρεια τους 15 με 18 βαθμούς, τα δυτικά τους 16 με 19 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 20 και τοπικά στα νότια ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 21 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Κυριακή 08-02-2026
Στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές στα βόρεια και το πρωί στα κεντρικά. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6, τοπικά στα δυτικά και νότια πελάγη έως 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr