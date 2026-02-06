Αφρικανική σκόνη: Τι να προσέξουν όσοι έχουν αναπνευστικά προβλήματα

Έντονη είναι η παρουσία της αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα με την πρόεδρο της ΟΕΝΓΕ, Ματίνα Παγώνη, να απευθύνει συστάσεις, ειδικά στις ευπαθείς ομάδες και τα παιδιά, για αυξημένη προσοχή.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στην ΕΡΤ, η μεταφορά αφρικανικής σκόνης σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες των επόμενων ημερών μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, όπως ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, αλλά και ηλικιωμένους με υποκείμενα νοσήματα.

H πρόληψη και ο περιορισμός της έκθεσης στη σκόνη είναι καθοριστικοί παράγοντες για την προστασία της υγείας, ιδιαίτερα για όσους ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.

Η κ. Παγώνη τόνισε ότι τις ημέρες που θα διαρκέσει το φαινόμενο –περίπου δύο με τρεις ημέρες– τα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες καλό είναι να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και την παραμονή σε εξωτερικούς χώρους.