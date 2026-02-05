Πάτρα: Χάνουν έδαφος τα καταστήματα λόγω... e-shop- «Έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας»

Μέρα με τη μέρα τα φυσικά καταστήματα χάνουν ολοένα και περισσότερο έδαφος έναντι των ηλεκτρονικών πωλήσεων, όπως επισημαίνουν στο thebest.gr ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου και Νοτιοδυτικής Ελλάδας, Γιώργος Βαγενάς και ο Γ’ Αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών, Χρήστος Σπανός.

Ο κ. Βαγενάς αναφέρει ότι πολλά μέλη της Ομοσπονδίας στην Πελοπόννησο έχουν δημιουργήσει e-shop, ενώ περίπου το 25%-30% των πωλήσεων από τα φυσικά καταστήματα έχει μεταφερθεί στο διαδίκτυο. «Μετά τον Covid, ο κόσμος προτιμά να κάνει διαδικτυακές αγορές. Έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Ο έμπορος προσπαθεί να φτιάξει e-shop, όμως το κόστος είναι μεγάλο. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αναβάθμιση και να αξιοποιηθεί σωστά».

Παράλληλα τονίζει ότι σε κάποιους τομείς, όπως η ένδυση και τα καλλυντικά, οι ηλεκτρονικές πωλήσεις δεν μπορούν να αντικαταστήσουν πλήρως το φυσικό κατάστημα. «Ο κόσμος μπορεί να παραγγέλνει διαδικτυακά, αλλά αν δεν φορέσει το ρούχο ή δεν μυρίσει το άρωμα, είναι δύσκολο να ολοκληρωθεί η εμπειρία αγοράς», λέει.

Μείωση της κίνησης στα φυσικά καταστήματα

Ο κ. Σπανός τονίζει ότι η κίνηση στα φυσικά καταστήματα της Πάτρας εμφανίζει πτώση. «Η μείωση οφείλεται τόσο στα οικονομικά προβλήματα όσο και στις αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών, ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν και οι ηλεκτρονικές πωλήσεις», επισημαίνει.

Όπως εξηγεί, πολλά καταστήματα έχουν δημιουργήσει e-shop, αλλά για να αποδώσει χρειάζονται χρήματα, διαφήμιση και χρόνο. «Πολλά καταστήματα το χρησιμοποιούν περισσότερο ως βιτρίνα, για να βλέπει ο κόσμος τα ρούχα που θέλει να αγοράσει».

Σύμφωνα με τον κ. Σπανό, η ένδυση αντιμετωπίζεται πλέον ως είδος πολυτελείας και οι καταναλωτές δεν δίνουν μεγάλη σημασία στο τι θα φορέσουν. «Γενικά ο κόσμος δεν κοιτάει την ποιότητα όπως παλιά. Πλέον όλα γίνονται μέσω διαδικτύου και οι καταναλωτές έχουν αλλάξει συμπεριφορά, είναι πιο “πονηροί”».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η επιτυχία ενός e-shop δεν έρχεται άμεσα. «Δεν αποδίδει από την αρχή. Χρειάζεται χρόνος και επένδυση για να φτάσει στο επίπεδο του φυσικού καταστήματος. Πολλά καταστήματα τα χρησιμοποιούν κυρίως για να παρουσιάζουν τα προϊόντα τους», καταλήγει.

Η αγορά συνεχίζει να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες, με τα φυσικά καταστήματα να προσπαθούν να συνδυάσουν τη δια ζώσης αγορά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, προκειμένου να διατηρήσουν τους πελάτες τους και να ανταποκριθούν στις σύγχρονες καταναλωτικές συνήθειες.