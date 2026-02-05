Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι

Λίγο πριν τις 6 το πρωί άγνωστος άνδρας, που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό
Έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε νυχτερινό κέντρο επί της οδού Λασσάνης στο Περιστέρι.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν τις 6 το πρωί άγνωστος άνδρας, που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος προκάλεσε φθορές στην βιτρίνα της επιχείρησης και σε τοίχο.
Από την έκρηξη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς η επιχείρηση εκείνη την ώρα ήταν κλειστή.
