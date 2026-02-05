ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: Να δοθούν απαντήσεις για το πολύνεκρο δυστύχημα στη Χίο

Στην ανακοίνωση της Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαίας ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την τραγωδία ανοιχτά της Χίου αναφέρεται:

Η τραγωδία στα ανοιχτά της Χίου, με 15 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες και αγνοούμενους, με δύο στελέχη του Λιμενικού να έχουν επίσης τραυματιστεί, γεννά ταυτόχρονα θλίψη για τον άδικο θάνατο τόσων ψυχών και οργή για μια πρακτική που συστηματικά αναπαράγει θανάτους, πόνο και δυστυχία στα ελληνικά νερά.

Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις πέρα από κάθε αμφιβολία, ειδικά μετά την όξυνση της αντιμεταναστευτικής πολιτικής της, αλλά και της ρητορικής της, η οποία εκτός των άλλων κινδύνων ευνοεί ξενοφοβικές λογικές που απαξιώνουν έως και την ανθρώπινη ζωή.

Τα ερωτηματικά είναι πολλά και πιεστικά. Η έρευνα πρέπει να είναι διεξοδική και σύντομα να δώσει ακριβείς και ξεκάθαρες απαντήσεις για τα γεγονότα αυτής της δραματικής νύχτας, ώστε να αποδοθούν και ευθύνες, εφόσον διαπιστωθούν.

· Ήταν θέμα χρόνου τελικά να συμβεί το «κακό» ή ακολουθούνται οι ορθές διαδικασίες με κριτήριο την προστασία της ανθρώπινης ζωής;