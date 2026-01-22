Ευρωπαϊκές τιμές τροφίμων: Οι πιο ακριβές χώρες και τα δεδομένα για την Ελλάδα

Μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές των τροφίμων καταγράφονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας για το 2024.

Για λόγους σύγκρισης, η Eurostat όρισε τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα 100 ευρώ, ώστε να αποτυπώνεται πόσο κοστίζει το ίδιο «καλάθι» τροφίμων σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα.

Στην κορυφή της λίστας η Ελβετία

Στην κορυφή της ακρίβειας βρίσκεται η Ελβετία, με το κόστος ενός τυπικού καλαθιού τροφίμων να ανέρχεται στα 161 ευρώ. Δεύτερη ακριβότερη χώρα είναι η Ισλανδία, όπου το ίδιο καλάθι κοστίζει 146 ευρώ, ενώ τρίτη κατατάσσεται η Νορβηγία με 130 ευρώ, γεγονός που αναδεικνύει τον υψηλό κόστος διαβίωσης στις χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά.

Η κατάσταση εντός της ΕΕ -Τι γίνεται με την Ελλάδα

Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Λουξεμβούργο καταγράφει το υψηλότερο επίπεδο τιμών με 125,7 ευρώ, ενώ χώρες όπως η Δανία, η Ιρλανδία, η Γαλλία, η Αυστρία και η Μάλτα κινούνται τουλάχιστον 10% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η Ελλάδα, με επίπεδο τιμών 105 ευρώ, βρίσκεται οριακά κάτω από το Βέλγιο σύμφωνα με τον δείκτη τιμών και ελαφρώς πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Παρότι δεν συγκαταλέγεται στις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης, το κόστος των τροφίμων παραμένει υψηλό σε σχέση με τα εισοδήματα των ελληνικών νοικοκυριών.

Στον αντίποδα, η Νοτιοανατολική Ευρώπη και τα Δυτικά Βαλκάνια εμφανίζουν τις χαμηλότερες τιμές τροφίμων. Η Βόρεια Μακεδονία αναδεικνύεται η φθηνότερη χώρα, με κόστος 73 ευρώ, ενώ χαμηλά βρίσκονται επίσης η Ρουμανία (74,6 ευρώ), η Τουρκία (75,7 ευρώ), η Βουλγαρία (87,1 ευρώ), καθώς και η Βοσνία και Ερζεγοβίνη και το Μαυροβούνιο.

Ωστόσο, οι χαμηλότερες τιμές δεν συνεπάγονται μικρότερη οικονομική επιβάρυνση για τα νοικοκυριά. Σε αρκετές χώρες της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, οι δαπάνες για τρόφιμα ξεπερνούν το 20% του οικογενειακού προϋπολογισμού, ενώ στις οικονομίες υψηλότερου εισοδήματος το ποσοστό αυτό κινείται συνήθως κάτω από το 12%.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι οι διαφορές στις τιμές οφείλονται κυρίως στο επίπεδο των μισθών, στο κόστος εργασίας, στη φορολογία -ιδίως στον ΦΠΑ- και στις καταναλωτικές συνήθειες. Παράλληλα, η Eurostat υπενθυμίζει ότι ο δείκτης τιμών δεν λαμβάνει υπόψη το διαθέσιμο εισόδημα, με αποτέλεσμα η πραγματική προσιτότητα των τροφίμων να διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα.

πηγή economistas.gr