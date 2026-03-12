Σία Αναγνωστοπούλου: Το «λουκέτο» στον Οδοντωτό Διακοπτού- Καλαβρύτων είναι η σφραγίδα της κυβερνητικής αδιαφορίας

Η Σία Αναγνωστοπούλου εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή την επ’ αόριστον αναστολή των δρομολογίων του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού–Καλαβρύτων, κάνοντας λόγο για «οριστική επιβεβαίωση της πλήρους απαξίωσης της Αχαΐας».

Σε ανακοίνωσή της, η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, επιρρίπτει ευθύνες στην κυβέρνηση και στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος για χρόνια αδιαφορία και ελλιπή συντήρηση της γραμμής, υποστηρίζοντας ότι η αναστολή λειτουργίας ενός ιστορικού σιδηροδρομικού συμβόλου πλήττει σοβαρά την τοπική οικονομία, τον τουρισμό και την καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής. Παράλληλα, ζητά άμεσο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση και ασφαλή επαναλειτουργία της γραμμής. Συγκεκριμένα, αναφέρει: "Η ανακοίνωση για την επ’ αόριστον αναστολή των δρομολογίων του ιστορικού Οδοντωτού σιδηροδρόμου Διακοπτού-Καλαβρύτων αποτελεί την οριστική επιβεβαίωση της πλήρους απαξίωσης της Αχαΐας από την κυβέρνηση. Ένα ιστορικό σύμβολο της σιδηροδρομικής κληρονομιάς και ο βασικός οικονομικός πνεύμονας της περιοχής μας τίθεται πλέον εκτός λειτουργίας «μέχρι νεωτέρας», αφήνοντας τους κατοίκους, τους επαγγελματίες και τους επισκέπτες στο έλεος της απόλυτης αβεβαιότητας. Το σημερινό αδιέξοδο δεν αποτελεί κάποια ξαφνική κακιά στιγμή ούτε οφείλεται αποκλειστικά στα καιρικά φαινόμενα, αλλά είναι το προαναγγελθέν αποτέλεσμα μιας εγκληματικής αδιαφορίας που διαρκεί μήνες.

Παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις από τους εργαζόμενους και τους κατοίκους της περιοχής για την ανάγκη σοβαρών έργων θωράκισης και ουσιαστικής συντήρησης, η κυβέρνηση και ο ΟΣΕ περιορίστηκαν σε επικοινωνιακά τεχνάσματα και πρόχειρα μπαλώματα, επιτρέποντας στη γραμμή να καταρρέει με την πρώτη νεροποντή. Οι συνέπειες αυτής της αδράνειας είναι ήδη ορατές, προκαλώντας οικονομική ασφυξία στον τουρισμό και το εμπόριο της περιοχής, ενώ ταυτόχρονα εκθέτουν τη χώρα διεθνώς απαξιώνοντας ένα μοναδικό μεταφορικό μέσο. Το αίσθημα ανασφάλειας των πολιτών εντείνεται, καθώς βλέπουν τις κρίσιμες υποδομές του τόπου τους να διαλύονται μέρα με τη μέρα χωρίς κανένα ουσιαστικό σχέδιο προστασίας.

Απαιτούμε εδώ και τώρα ένα συγκεκριμένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την επαναλειτουργία της γραμμής με όρους απόλυτης ασφάλειας, καθώς η υπομονή της τοπικής κοινωνίας έχει εξαντληθεί. Δεν θα ανεχθούμε άλλη κοροϊδία! Ο Οδοντωτός πρέπει να σφυρίξει ξανά άμεσα και η πολιτική ηγεσία οφείλει επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες που της αναλογούν πριν η ζημιά γίνει μη αναστρέψιμη".