Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14-3-2026

Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 13-3-2026 και ώρα 3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής στο Τζάιλο Αχαΐας.

Κηδεύουμε την Παρασκευή 13 -3-2026 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου Ρίου. Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Ρίου.

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Κηδεύουμε την Παρασκευή 13 -3-2026 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου - Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου.

Τα αδέλφια της: Βασιλική χήρα Σπυρόπουλου, Αικατερίνη και Κων/νος Καραμπέτσου, Κων/να και Χρήστος Βλάχου

Τα παιδιά της: Χρήστος και Χριστίνα Σουβαλιώτη, Αναστάσιος και Μάρθα Σουβαλιώτη

Κηδεύουμε την Παρασκευή 13-3-2026 και ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β’ Δημοτικού Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών.

Ο Δ Ι Σ Ε Γ Γ Ο Ν Ο Σ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-3-2026 & ΩΡΑ 15:00 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ (ΠΑΠΑΘΩΜΑ) ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΘΕΟΦΙΛΟ ΧΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΣΥΝ/ΧΟ ΟΤΕ – ΕΤΩΝ 77

Κηδεύουμε το Σάββατο 14-3-2026 και ώρα 11π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Α’ Κοιμητήριο Πατρών.

Η σύζυγος: Αγγελική

Τα παιδιά του: Χρήστος και Μαρία Παναγιώτου, Μαργιέτα και Κων/νος Σταματόπουλος

Τα εγγόνια του: Θεόφιλος, Αγγελική, Χριστόφορος

Τα ανίψια του

Τα εξαδέλφια του

Οι λοιποί συγγενείς

