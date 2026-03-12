Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14-3-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ, ΑΔΕΛΦΗ κ ΘΕΙΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ χήρα ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΤΑΤΣΗ
ΕΤΩΝ 81
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-3-2026 & ΩΡΑ 15:00 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ (ΠΑΠΑΘΩΜΑ) ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 14:30 μ.μ
Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α:
ΔΗΜΗΤΡΑ κ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ κ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΑΤΣΗ
Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α: ΕΛΕΝΑ κ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ, ΕΥΤΥΧΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Ο Δ Ι Σ Ε Γ Γ Ο Ν Ο Σ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α
Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι
Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ
Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.
----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΙΩΑΝ. ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 86
Κηδεύουμε την Παρασκευή 13-3-2026 και ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β’ Δημοτικού Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών.
Τα παιδιά της: Χρήστος και Χριστίνα Σουβαλιώτη, Αναστάσιος και Μάρθα Σουβαλιώτη
Τα εγγόνια της: Ιωάννης, Ιάσονας, Παναγιώτης, Γεωργία, Ιωάννης
Τα αδέλφια της: Βασιλική χήρα Σπυρόπουλου, Αικατερίνη και Κων/νος Καραμπέτσου, Κων/να και Χρήστος Βλάχου
Τα ανίψια της
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΔΙΑΜΑΝΤΩ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΒΟΡΙΛΛΑ -ΕΤΩΝ 68
Κηδεύουμε την Παρασκευή 13 -3-2026 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου - Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου.
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΓΛΑΪΑ & ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΡΜΠΟΥΝΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΝΙΚΟΣ, ΦΩΤΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡΓ. ΒΙΤΣΕΝΤΣΟ
ΕΤΩΝ 64
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΩΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΕΝΥΧΤΑ & ΦΩΤΙΟΣ ΤΖΙΓΚΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΒΙΤΣΕΝΤΣΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΙΤΣΕΝΤΣΟΥ, ΠΑΡΘΕΝΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΦΟΥΣΚΑ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΕΥΘ. ΜΠΕΡΝΤΟΛΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΧΡ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 76
Κηδεύουμε την Παρασκευή 13 -3-2026 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου Ρίου. Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Ρίου.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΡΑΣΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΗΔΩΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΠΙΤΣΙΛΗ, ΜΑΡΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΝΤΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΚΥΡΙΑΚΗ, ΣΤΑΥΡΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
------------
ΚΗΔΕΙA
Τoν αγαπημένo μας σύζυγο & πατέρα
ΠΕΤΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ: 71
Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 13-3-2026 και ώρα 3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής στο Τζάιλο Αχαΐας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Νικολέττα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΘΕΟΦΙΛΟ ΧΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΣΥΝ/ΧΟ ΟΤΕ – ΕΤΩΝ 77
Κηδεύουμε το Σάββατο 14-3-2026 και ώρα 11π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Α’ Κοιμητήριο Πατρών.
Η σύζυγος: Αγγελική
Τα παιδιά του: Χρήστος και Μαρία Παναγιώτου, Μαργιέτα και Κων/νος Σταματόπουλος
Τα εγγόνια του: Θεόφιλος, Αγγελική, Χριστόφορος
Τα ανίψια του
Τα εξαδέλφια του
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
------------------
