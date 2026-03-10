Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 11 και την Πέμπτη 12-3-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΑΘΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 51
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ ΓΑΖΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΑΖΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΙΟΥΛΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,
ΠΕΤΡΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,
ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΦΩΤ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 90
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΛΟΥΚΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΦΩΤΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΝΑ χήρα ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑ TOY ΒΑΣΙΛEIOY
ΕΤΩΝ 93
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 12 M. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΕΜΕΝΗΣ ΑΙΓΙΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΒΑΣΙΛΈΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΗ,
ΣΤΡΑΤΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ:
ΒΑΣΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΤΡΑΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕΡ. ΡΑΣΣΙΑ
ΕΤΩΝ 77
Κηδεύουμε την Πέμπτη 12-3-2026 & ώρα 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Χαλιωτάυων Σάμης Κεφ/νιας.
Τα παιδιά του: Ραμόνα Ρασσιά και Παναγιώτης Αθανασόπουλος, Περικλής Ρασσιάς.
Η εγγονή του: Ανθιμη
Τα αδέλφια του
Τα ανίψια του
Οι λοιποί συγγενείς.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-----------
