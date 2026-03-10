Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 11 και την Πέμπτη 12-3-2026

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΑΘΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 51

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ ΓΑΖΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ,

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΑΖΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΙΟΥΛΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ,

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,

ΠΕΤΡΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,

ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΦΩΤ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 90

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΛΟΥΚΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΦΩΤΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΝΑ χήρα ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑ TOY ΒΑΣΙΛEIOY

ΕΤΩΝ 93

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 12 M. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΕΜΕΝΗΣ ΑΙΓΙΟΥ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΒΑΣΙΛΈΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΗ,

ΣΤΡΑΤΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ:

ΒΑΣΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΤΡΑΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

email: [email protected]

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕΡ. ΡΑΣΣΙΑ

ΕΤΩΝ 77

Κηδεύουμε την Πέμπτη 12-3-2026 & ώρα 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Χαλιωτάυων Σάμης Κεφ/νιας.

Τα παιδιά του: Ραμόνα Ρασσιά και Παναγιώτης Αθανασόπουλος, Περικλής Ρασσιάς.

Η εγγονή του: Ανθιμη

Τα αδέλφια του

Τα ανίψια του

Οι λοιποί συγγενείς.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-----------