Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 8 και την Δευτέρα 9/3/2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΩΝ. ΝΤΟΥΒΑ
(ΕΤΩΝ 80)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΟΥΒΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΤΟΥΒΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΥΒΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΤΟΥΒΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΥΒΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΤΟΥΒΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΥΒΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΕΛΕΝΗ ΝΤΟΥΒΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΟΥΡΑΝΙΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
--------------
ΚΗΔΕΙA
Τον αγαπημένο μας σύζυγο,
πατέρα,παππού,αδελφό & θείο
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΙΔΙΑΡΗ
ΕΤΩΝ:94
Θανόντα κηδεύουμε Κυριακή 8-3-2026 και ώρα 3.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Χαϊκάλι Αχαΐας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Νικολίτσα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Θεόδωρος & Σοφία Γιδιάρη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Δημήτριος,Νικολέτα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Παναγούλα {χήρα} Αντωνίου Κουνέλη,Ιωάννα Γιδιάρη
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
{ ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ }
~•ΕΤΩΝ 81•~
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 / 3 / 2025 & ΩΡΑ 3:30 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
Ή ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΑΣΗΜΙΝΑ , ΚΑΛΛΙΟΠΗ , ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , ΕΙΡΗΝΗ , ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΜΙΡΑΝΤΑ , ΗΛΙΑΝΝΑ , ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
Νοταρά 31 Πάτρα ( πλησίον σταδίου Παναχαϊκής )
Τηλ. Επικοινωνίας : 2610 430 141 ~ 6937 009 978 ~ 6989 381 813 ~ 6978 069 382
{ εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο }
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΝΑ (χήρα) ΓΕΡΑΣ. ΠΕΤΤΑ
ΕΤΩΝ 91
Θανούσα , κηδεύουμε την Δευτέρα 9/3/2026 και ώρα 11:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Εγλυκάδας.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΤΑ & ΝΙΚΟΣ ΞΑΝΘΑΚΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ ΠΕΤΤΑΣ & ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΣΧΟΙΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΤΑΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΕΡΙΣΣΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΕΙΡΗΝΗ (χήρα) ΑΝΕΣΤΗ ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗ , ΣΤΕΛΛΑ (χήρα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΕΝΕΡΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΙΩΤΕΛΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΑ , ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ , ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ , ΝΕΦΕΛΗ , ΑΝΝΑ , ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ
2610 520050, 6986944494.
------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ (ΧΗΡΑ) ΔΗΜ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΕΤΩΝ 101
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 9/3/2026 & ΩΡΑ 11:30 Π.Μ.ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΝΔΡΕΑΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΡΟΔΗ, ΘΕΟΔΩΡΑ (ΧΗΡΑ) ΓΕΩΡΓ. ΡΟΔΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, ΑΓΑΘΗ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΓΑΘΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΑΡΑΝΤΗ ΑΝΔΡ. ΚΑΡΑΚΑΣΗ
ΕΤΩΝ 75
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 9-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Ι. ΝΑΟ 2.30 Μ.Μ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΧΑΙΝΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΕΛΛΗ ΚΑΡΑΚΑΣΗ,ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΚΑΣΗ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡ. ΓΕΩΡΓ. ΜΑΝΤΕΛΗ
ΕΤΩΝ 100
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 3 ΜΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΑΝΝΑ ΜΑΝΤΕΛΗ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΣΣΑΧΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΕΛΙΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΜΑΡΚΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΝΙΚ. ΚΟΥΡΑΧΑΝΗ
ΕΤΩΝ 84
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 9-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΕΤΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ,ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΡΑΧΑΝΗ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΥΡΑΧΑΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΡΑΧΑΝΗ,ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΑΘΑΝ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΜΑΡΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ι.Ν ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
