Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 5-3-2026

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΦΟΡΑ

ΕΤΩΝ 99

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 5 - 3 - 2026 & ΩΡΑ 12.00 ΜΕΣΗΜ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 11.30 Π.Μ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΙΟΥΛΙΑ & ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΟΣΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΓΙΩΡΓΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΜΑΡΙΤΙΝΑ & ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΩΝ/ΝΑ

ΜΑΡΚΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝ. ΓΑΛΑΝΗ

ΕΤΩΝ 19

Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 5-3-2026 και ώρα 11 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Χαικάλι.

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 10 π.μ.

Οι γονείς: Παναγιώτης & Γεωργία Γαλάνη

Τα αδέλφια: Ελένη, Σπυρίδων

Οι παππούδες: Ελένη (χήρα) Γεωρ. Γαλάνη, Βασίλειος & Νικολίτσα Αστεριώτη.

Οι θείοι

Τα ξαδέλφια

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών Παναγιωτόπουλος

Πατρών Πύργου 62 – Κάτω Αχαΐα

Τηλ.: 26930 24793 – Κιν.: 6978 074598

Διανυκτερεύει

Email: [email protected]

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΣΓΟΥΝΗ

ΕΤΩΝ 86

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 5-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΟΥΣΓΟΥΝΗΣ,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΘΕΛΗΣ,ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΦΡΟΥΝΤΑΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

------------

ΚΗΔΕΙA

Την αγαπημένη μας σύζυγο,

μητέρα,γιαγιά,αδελφή & θεία

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ:65

Θανούσα κηδεύουμε Πέμπτη 5-3-2026 και ώρα 3.00μ.μ.

από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β΄κοιμητήριο Πατρών.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ:Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος



ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ελένη,

Φένια & Βίκτωρας

Νικολέττα & Γιώργος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:Κωνσταντίνα , Χρήστος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Κωνσταντίνα,

Νικολίτσα & Νίκος,

Τούλα

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

--------------