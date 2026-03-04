Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 5-3-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΦΟΡΑ
ΕΤΩΝ 99
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 5 - 3 - 2026 & ΩΡΑ 12.00 ΜΕΣΗΜ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 11.30 Π.Μ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΙΟΥΛΙΑ & ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΟΣΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΓΙΩΡΓΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΜΑΡΙΤΙΝΑ & ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΩΝ/ΝΑ
ΜΑΡΚΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝ. ΓΑΛΑΝΗ
ΕΤΩΝ 19
Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 5-3-2026 και ώρα 11 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Χαικάλι.
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 10 π.μ.
Οι γονείς: Παναγιώτης & Γεωργία Γαλάνη
Τα αδέλφια: Ελένη, Σπυρίδων
Οι παππούδες: Ελένη (χήρα) Γεωρ. Γαλάνη, Βασίλειος & Νικολίτσα Αστεριώτη.
Οι θείοι
Τα ξαδέλφια
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών Παναγιωτόπουλος
Πατρών Πύργου 62 – Κάτω Αχαΐα
Τηλ.: 26930 24793 – Κιν.: 6978 074598
Διανυκτερεύει
Email: [email protected]
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΣΓΟΥΝΗ
ΕΤΩΝ 86
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 5-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΟΥΣΓΟΥΝΗΣ,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΘΕΛΗΣ,ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΦΡΟΥΝΤΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
------------
ΚΗΔΕΙA
Την αγαπημένη μας σύζυγο,
μητέρα,γιαγιά,αδελφή & θεία
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ:65
Θανούσα κηδεύουμε Πέμπτη 5-3-2026 και ώρα 3.00μ.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β΄κοιμητήριο Πατρών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ:Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ελένη,
Φένια & Βίκτωρας
Νικολέττα & Γιώργος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:Κωνσταντίνα , Χρήστος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Κωνσταντίνα,
Νικολίτσα & Νίκος,
Τούλα
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
--------------
