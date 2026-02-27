Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 28/2 και την Κυριακή 1/3/2026

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Για την πολυαγαπημένη μας

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (χήρα) ΑΡΙΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΛΑΜΠΑΝΑ

ΕΤΩΝ 84

Τελούμε το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 9 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου Προαστίου Πατρών, Ετήσιο Μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της.

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της να έλθουν να προσευχηθούν μαζί μας.

Τα παιδιά της: Δημήτριος Γεωργικόπουλος, Μαρία Γεωργικοπούλου & Αλέξης Σταματόπουλος, Χρήστος Γεωργικόπουλος & Μαρία Μπόμπολα

Οι αδελφοί: Νικόλαος & Παναγούλα Κλαμπανά, Ευστάθιος & Αικατερίνη Κλαμπανά, Δήμητρα & Βασίλειος Αναγνωστόπουλος, Παναγιώτης & Φρειδερίκη Γεωργικοπούλου.

Οι εγγονοί: Αφροδίτη, Ευάγγελος, Αριστομένης

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ TO ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΧΗΡ. ΚΩΝ. ΣΙΑΜΑ

{ΕΤΩΝ 84}

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΚΥΡΙΑΚΗ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ,

ΣΠΥΡΟΣ & ΜΑΡΘΑ ΣΙΑΜΑ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΣΙΑΜΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΣΠΥΡΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ:

ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 85

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΥ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

---------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΔΡ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 90

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΤΙΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΠΡΟΥΔΑΣ, ΝΑΤΑΣΣΑ ΚΑΙ ΤΑΣΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ : ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

----------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 - 2 - 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ) ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ:

ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΕΤΖΗ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΙΚΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 - 2 - 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ χήρας ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΚΩΣΤΑΝΤΖΑ

ΙΑΣΟΝΑΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ:

ΜΕΛΙΝΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΕΙΡΗΝΗ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

-----------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28/2/2026 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ

ΠΑΤΡΟΥΛΑΣ ΤΖΑΤΖΑΔΑΚΗ

ΕΤΩΝ 74

ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΤΖΑΔΑΚΗΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΖΑΤΖΑΔΑΚΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΟΥΝΗΣ,

ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΤΖΑΔΑΚΗ & ΗΛΙΑΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-----------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28/2/2026 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΕΡΤΣΙΑ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ - ΕΤΩΝ 105

ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΕΡΤΣΙΑ,

ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΕΡΤΣΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΠΑΝΟΣ,

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ

Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28/2/2026 & ΩΡΑ 9:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΤΣΙΛΙΡΑ

ΕΤΩΝ 96

ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΑΘΗΝΑ ΤΣΙΛΙΡΑ,

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΤΣΙΛΙΡΑ

Η ΕΓΓΟΝΗ:

ΜΑΡΙΑ-ΜΕΛΙΝΑ ΒΟΥΡΝΑ

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ:

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΛΙΡΑΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

---------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 28/2/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ

ΘΕΩΝΗΣ ΣΥΖ. ΑΝΔΡΕΑ

ΠΟΛΙΤΗ

ΕΤΩΝ 87

ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΔΗΜΗΤΡΑ & ΜΙΧΑΛΗΣ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ:

ΣΤΑΥΡΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

------------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28/02/2026 & ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΙΝΑΝΗ

(ΕΤΩΝ 78)



ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ



Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ



ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΟΦΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΣ



ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ



---------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε το Σάββατο 28-2-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στην Ιερά Μονή Προφήτη Ηλία Συνόρων 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΗΛ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 71

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑΣ, ΜΑΡΙΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε το Σάββατο 28-2-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου -Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας

ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ (χήρας) ΙΩΑΝ. ΓΙΟΥΡΤΗ

ΕΤΩΝ 95

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας

Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ:

ΧΡΙΣΤΝΑ ΓΙΟΥΡΤΗ

Η ΕΓΓΟΝΗ : ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΡΙΚΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

---------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε το Σάββατο 28-2-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Πιτίτσης, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΡΗΓ. ΚΑΡΚΑΤΣΑ

ΣΥΝ/ΧΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ -ΕΤΩΝ 65

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΕΛΕΝΗ & ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΟ (χήρα) ΚΩΝ. ΜΕΝΕΛΑΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΚΑΡΚΑΤΣΑ, ΙΛΓΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, ΘΕΩΝΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

---------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε το Σάββατο 28-2-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α ́ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας

ΕΙΡΗΝΗΣ ΔΗΜ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΕΜΟΥ - ΕΤΩΝ 83

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΓΙΩΡΓΟΣ & ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ:

ΕΙΡΗΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΑΡΚΟΣ, ΝΙΚΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

----------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 8:30 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΟ ΠΑΝ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 99)

ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΛΕΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ & ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-------------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ TO ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 9 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡΟ NAO ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ (ΝΕΟ) ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚ. ΤΣΑΛΤΑ

(ΕΤΩΝ 78)

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΑΛΤΑ-ΑΥΘΙΝΟΥ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΥΘΙΝΟΣ,

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡ. ΣΩΤ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε το Σάββατο 28/2/2026 και ώρα 08:30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγ. Σοφίας Πατρών τεσσαρακονθήμερο (40ήμερο) μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ συζ. ΠΑΝ. ΤΣΕΚΟΥΡΑ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 84

Παρακαλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη της να προσέλθουν και να προσευχηθούν μαζί μας

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΕΚΟΥΡΑ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε το Σάββατο 28-2-2026 και ώρα 9.00π.μ. 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου στο Κάτω Μαστραντώνη Τριταίας για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας υιού, αδελφού, ανηψιού & εξάδελφου

ΙΩΑΝΝΗ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ: 30

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας.

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Γεώργιος & Αγγελική Σπηλιοπούλου

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Παναγιώτα Σπηλιοπούλου,

Νικόλαος & Ελένη Σπηλιοπούλου,

Θεοδώρα & Σπύρος Δαραμούσκας

ΟΙ ΘΕΙΟΙ

ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28/2/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ, ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ κ ΘΕΙΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ

ΕΤΩΝ 83

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Η Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Σ:

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ

Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ κ ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ κ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ κ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ κ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ

Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α:

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΕΥΔΟΚΙΑ - ΜΑΡΙΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΙΑΣΩΝΑΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι

Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ

-------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ

ΕΛΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΛΕΚΚΑ

ΕΤΩΝ 64

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΟΛΓΑ ΛΕΚΚΑ,

ΦΩΤΕΙΝΗ χήρα ΝΙΚ. ΛΕΚΚΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ : ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

--------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ́ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΧΡ. ΣΙΑΜΟΥ

ΕΤΩΝ 65

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΡΩΦΙΛΛΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ : ΚΑΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΧΡ. ΣΙΑΜΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΕΜΜΕΛΕΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΖΩΗ ΣΙΑΜΟΥ

ΟΙ ΑΝΙΨΙΕΣ ΤΗΣ : ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΕΛΕΝΗ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

----------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΘΩΜΑ ΚΟΓΙΩΝΗ

ΕΤΩΝ 92

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΠΡΑΞΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΝΔΩΡΟΥ, ΘΩΜΑΣ ΚΑΙ ΑΝΝΑ ΚΟΓΙΩΝΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΓΙΩΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΣΤ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΑΥΓΕΡΑΚΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΚΟΓΙΩΝΗ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΧΡ. ΚΟΓΙΩΝΗ,

ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΠΕΤΡ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΚ. ΙΝΤΖΕΓΙΑΝΝΗ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ

-----------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΦΕΞΗ

ΕΤΩΝ 72

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΤΕΛΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΥ,

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΖΑΪΡΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΑΝΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

----------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΑΡ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΕΤΩΝ 86

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΛΙΚΑΣ,

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΗΣ,

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

--------------