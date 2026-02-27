Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 28/2 και την Κυριακή 1/3/2026

Μνημόσυνα
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Για την πολυαγαπημένη μας
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (χήρα) ΑΡΙΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΛΑΜΠΑΝΑ
ΕΤΩΝ 84
Τελούμε το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 9 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου Προαστίου Πατρών, Ετήσιο Μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της.
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της να έλθουν να προσευχηθούν μαζί μας.
Τα παιδιά της: Δημήτριος Γεωργικόπουλος, Μαρία Γεωργικοπούλου & Αλέξης Σταματόπουλος, Χρήστος Γεωργικόπουλος & Μαρία Μπόμπολα
Οι αδελφοί: Νικόλαος & Παναγούλα Κλαμπανά, Ευστάθιος & Αικατερίνη Κλαμπανά, Δήμητρα & Βασίλειος Αναγνωστόπουλος, Παναγιώτης & Φρειδερίκη Γεωργικοπούλου.
Οι εγγονοί: Αφροδίτη, Ευάγγελος, Αριστομένης
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ TO ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΧΗΡ. ΚΩΝ. ΣΙΑΜΑ
{ΕΤΩΝ 84}
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΚΥΡΙΑΚΗ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ,
ΣΠΥΡΟΣ & ΜΑΡΘΑ ΣΙΑΜΑ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΣΙΑΜΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΣΠΥΡΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ:
ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 85
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΥ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΔΡ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 90
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΠΡΟΥΔΑΣ, ΝΑΤΑΣΣΑ ΚΑΙ ΤΑΣΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ : ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 - 2 - 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ) ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ:
ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΕΤΖΗ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΙΚΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 - 2 - 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ χήρας ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΚΩΣΤΑΝΤΖΑ
ΙΑΣΟΝΑΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ:
ΜΕΛΙΝΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΕΙΡΗΝΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
-----------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28/2/2026 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΠΑΤΡΟΥΛΑΣ ΤΖΑΤΖΑΔΑΚΗ
ΕΤΩΝ 74
ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΤΖΑΔΑΚΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΖΑΤΖΑΔΑΚΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΟΥΝΗΣ,
ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΤΖΑΔΑΚΗ & ΗΛΙΑΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28/2/2026 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΕΡΤΣΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ - ΕΤΩΝ 105
ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΕΡΤΣΙΑ,
ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΕΡΤΣΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΠΑΝΟΣ,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ
Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28/2/2026 & ΩΡΑ 9:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΤΣΙΛΙΡΑ
ΕΤΩΝ 96
ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΘΗΝΑ ΤΣΙΛΙΡΑ,
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΤΣΙΛΙΡΑ
Η ΕΓΓΟΝΗ:
ΜΑΡΙΑ-ΜΕΛΙΝΑ ΒΟΥΡΝΑ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΛΙΡΑΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 28/2/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΘΕΩΝΗΣ ΣΥΖ. ΑΝΔΡΕΑ
ΠΟΛΙΤΗ
ΕΤΩΝ 87
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΔΗΜΗΤΡΑ & ΜΙΧΑΛΗΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ:
ΣΤΑΥΡΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28/02/2026 & ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΙΝΑΝΗ
(ΕΤΩΝ 78)
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΟΦΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 28-2-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στην Ιερά Μονή Προφήτη Ηλία Συνόρων 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΗΛ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 71
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑΣ, ΜΑΡΙΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 28-2-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου -Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ (χήρας) ΙΩΑΝ. ΓΙΟΥΡΤΗ
ΕΤΩΝ 95
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ:
ΧΡΙΣΤΝΑ ΓΙΟΥΡΤΗ
Η ΕΓΓΟΝΗ : ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΡΙΚΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 28-2-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Πιτίτσης, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΡΗΓ. ΚΑΡΚΑΤΣΑ
ΣΥΝ/ΧΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ -ΕΤΩΝ 65
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΕΛΕΝΗ & ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΟ (χήρα) ΚΩΝ. ΜΕΝΕΛΑΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΚΑΡΚΑΤΣΑ, ΙΛΓΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, ΘΕΩΝΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 28-2-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α ́ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΕΙΡΗΝΗΣ ΔΗΜ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΕΜΟΥ - ΕΤΩΝ 83
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΓΙΩΡΓΟΣ & ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ:
ΕΙΡΗΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΑΡΚΟΣ, ΝΙΚΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 8:30 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟ ΠΑΝ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 99)
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΛΕΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ & ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ TO ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 9 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡΟ NAO ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ (ΝΕΟ) ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚ. ΤΣΑΛΤΑ
(ΕΤΩΝ 78)
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΑΛΤΑ-ΑΥΘΙΝΟΥ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΥΘΙΝΟΣ,
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡ. ΣΩΤ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 28/2/2026 και ώρα 08:30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγ. Σοφίας Πατρών τεσσαρακονθήμερο (40ήμερο) μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ συζ. ΠΑΝ. ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 84
Παρακαλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη της να προσέλθουν και να προσευχηθούν μαζί μας
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΕΚΟΥΡΑ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 28-2-2026 και ώρα 9.00π.μ. 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου στο Κάτω Μαστραντώνη Τριταίας για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας υιού, αδελφού, ανηψιού & εξάδελφου
ΙΩΑΝΝΗ
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ: 30
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας.
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Γεώργιος & Αγγελική Σπηλιοπούλου
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Παναγιώτα Σπηλιοπούλου,
Νικόλαος & Ελένη Σπηλιοπούλου,
Θεοδώρα & Σπύρος Δαραμούσκας
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28/2/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ, ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ κ ΘΕΙΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ
ΕΤΩΝ 83
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Σ:
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ
Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ κ ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ κ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ κ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ κ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ
Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α:
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΕΥΔΟΚΙΑ - ΜΑΡΙΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΙΑΣΩΝΑΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ
-------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΛΕΚΚΑ
ΕΤΩΝ 64
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΟΛΓΑ ΛΕΚΚΑ,
ΦΩΤΕΙΝΗ χήρα ΝΙΚ. ΛΕΚΚΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ : ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
--------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ́ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΧΡ. ΣΙΑΜΟΥ
ΕΤΩΝ 65
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΡΩΦΙΛΛΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ : ΚΑΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΧΡ. ΣΙΑΜΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΕΜΜΕΛΕΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΖΩΗ ΣΙΑΜΟΥ
ΟΙ ΑΝΙΨΙΕΣ ΤΗΣ : ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΕΛΕΝΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΘΩΜΑ ΚΟΓΙΩΝΗ
ΕΤΩΝ 92
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΠΡΑΞΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΝΔΩΡΟΥ, ΘΩΜΑΣ ΚΑΙ ΑΝΝΑ ΚΟΓΙΩΝΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΓΙΩΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΣΤ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΑΥΓΕΡΑΚΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΚΟΓΙΩΝΗ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΧΡ. ΚΟΓΙΩΝΗ,
ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΠΕΤΡ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΚ. ΙΝΤΖΕΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ
-----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΦΕΞΗ
ΕΤΩΝ 72
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΤΕΛΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΥ,
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΖΑΪΡΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΑΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΑΡ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΤΩΝ 86
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΛΙΚΑΣ,
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΗΣ,
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
--------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 1η Μαρτίου 2026 και ώρα 9:30 πμ στον Ι. Ν. Αγ. Παρασκευής Πλατανόβρυσης (Μέτζενα) Ερυμάνθου 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ (χήρα) ΚΩΝ. ΚΑΛΕΝΤΖΩΤΗ
(ΕΤΩΝ 82)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΟΛΓΑ ΚΑΛΕΝΤΖΩΤΗ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΛΕΝΤΖΩΤΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ., ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΣΧΟΙΝΑ
ΕΥΑΝΘΙΑ (χήρα) ΣΠΥΡ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (χήρα) ΧΡ. ΤΖΟΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΛΑΖΑΝΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 01-03-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡ. ΜΠΑΪΚΟΥΣΗ
ΕΤΩΝ 85
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΪΚΟΥΣΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑ ΜΠΑΪΚΟΥΣΗ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡΚΟΝΤΖΗΛΑΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΑΙ ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-----------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026 και ώρα 9:30 πμ στον Νέο Ιερό Ναό Αγ. Ανδρέα Πατρών, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΦΩΤΙΟΥ ΤΣΙΜΑ
(ΕΤΩΝ 85)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΡΕΓΓΙΝΑ ΤΣΙΜΑ,
ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΣΙΜΑ,
ΕΛΕΝΗ & ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΦΩΚΑΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΦΩΤΙΟΣ, ΛΙΛΑ-ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΦΩΤΙΟΣ-ΙΑΣΟΝΑΣ, ΦΩΤΙΟΣ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΣΙΜΑ
ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΝΙΚ. ΤΣΙΜΑ
ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΕΥΣΤ. ΤΣΙΜΑ
ΝΙΚΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΡΟΥΜΙΑΝΑ (χήρα) ΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ.
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 1/3/2026 & ΩΡΑ 9:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ (χήρας)
ΒΑΣ. ΜΠΑΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΤΩΝ 83
ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΡΙΣΤΕΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ,
ΚΑΝΕΛΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΠΑΥΛΙΝΑ, ΒΑΣΙΛΗΣ & ΗΡΩ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ: ΦΩΤΕΙΝΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
--------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 1/3/2026 & ΩΡΑ 9:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΔΡΙΒΑ
ΕΤΩΝ 17
ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ : ΣΠΥΡΟΣ & ΜΑΡΙΑ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΙ ΠΑΠΠΟΙ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 1/3/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣ ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
(ΠΑΝΑΓΕΛΟΥ) ΕΤΩΝ 45
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (χήρα ΠΑΝΑΓ.) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΑΔΕΛΦΗ: ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 1-3-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Πατρών, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΑΝΔΡΕΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ
ΣΥΝ/ΧΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ - ΕΤΩΝ 88
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΕΤΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (χήρα) ΧΑΡ. ΣΙΑΦΑΡΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΠΑΥΛΙΝΑ ΜΠΑΡΤΖΙΛΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
--------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 1-3-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ερυμάνθειας Δ. Ερυμάνθου, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΓΕΩΡΓΙΑΣ (χήρας) ΣΠΥΡ. KONTH
ΕΤΩΝ 89
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ:
ΔΗΜΗΤΡΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΚΟΝΤΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΣΠΥΡΟΣ, ΤΖΙΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 1-3-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου-Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΧΑΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΤΩΝ 67
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΟΛΓΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΡΟΚΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ:
ΟΥΡΑΝΙΑ (χήρα) ΧΑΡ. ΚΑΠΕΡΩΝΗ, ΠΟΛΥΞΕΝΗ (χήρα) ΔΙΟΝ. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 1-3-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πατρών Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ (χήρας) ΠΑΝ. ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ - ΕΤΩΝ 89
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΧΑΡΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΔΙΟΝ. ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
--------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 1-3-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κάτω Συχαινών, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ ΝΙΚ. ΚΑΡΕΛΑ
ΕΤΩΝ 84
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΤΖΕΝΗ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΟΛΥΒΙΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ : ΠΕΡΣΑ, ΑΘΗΝΑ, ΑΡΤΕΜΙΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 1-3-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Πλατανίου 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓ.
ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΥ
ΕΤΩΝ 78
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ, ΧΑΡΙΛΑΟΣ & ΑΛΙΚΗ ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΥ, ΠΑΡΙΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΑΛΙΚΗ, ΑΝΤΡΙΑΝΑ, ΝΟΤΗΣ, ΝΕΦΕΛΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 1-3-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ψαθοπύργου 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΑΛΕΞΙΟΥ ΗΛ.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΕΤΩΝ 84
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΕΛΕΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΛΕΞΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΑΡΙΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΘΕΩΝΗ & ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
--------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 1-3-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α ́ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤ. XANTZH
ΣΥΝ/ΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ - ΕΤΩΝ 96
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΜΑΡΙΑ, ΗΛΙΑΣ & ΤΑΝΙΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ:
ΣΤΕΦΑΝΙΑ, ΣΤΕΛΛΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 1-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣ. ΚΑΛΥΒΑ
ΕΤΩΝ 75
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΣΗΜΑΚΗΣ & ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΛΥΒΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΠΡΑΣΣΑ,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ,
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΛΥΒΑ,
ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΚΑΛΥΒΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΥΡΤΩ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 1-3-2026 και ώρα 9.00 π.μ. 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Περιστέρα Αχαΐας για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας αδελφού & θείου
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ: 83
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Γεώργιος & Νικολίτσα Γεωργιοπούλου,
Βασίλειος & Μαριάνθη Γεωργιοπούλου,
Χριστίνα & Χαράλαμπος Παρίσης,
Ανδριάνα {χήρα} Πολυζώη Αγγελόπουλου,
Σπυριδούλα & Γρηγόριος Παναγιωτάτος,
Γιαννίτσα Γεωργιοπούλου,
Αναστασία {χήρα} Δημ. Γεωργιόπουλου
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-----------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 1-3-2026 και ώρα 9.00 π.μ. ετήσιο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Αιμιλιανού Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού & θείου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ {ΜΗΤΣΟΥ}
ΛΙΑΠΗ
ΕΤΩΝ: 75
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Σπυριδούλα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ιωάννης & Νικολίτσα Λιάπη, Αικατερίνη & Νικόλαος Ντούσκος.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Δημήτριος, Σπυριδούλα, Αναστασία, Άγγελος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Γεώργιος & Δήμητρα Λιάπη,
Μαρία & Αθανάσιος Λαμπρόπουλος,
Βασίλειος & Γεωργία Λιάπη,
Διαμαντής Λιάπης
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 28-2-2026 και ώρα 8.30 π.μ., ετήσιο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Παραλίας Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας μητέρας, αδελφής, γιαγιάς & θείας
ΑΡΕΤΗΣ χήρας ΝΙΚ. ΛΟΥΒΑΡΗ
ΕΤΩΝ: 69
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χρήστος Λούβαρης,
Νικολίτσα & Αδάμ Τσαρούχης,
Βασιλική & Μιλτιάδης Παρίσης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Διαμάντω & Εμμανουήλ Ταχίνης,
Νικόλαος & Κωνσταντίνα Νικολακοπούλου,
Ανδρέας & Σοφία Νικολακοπούλου.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 1-3-2026 και ώρα 9.00 π.μ. ετήσιο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Λεύκας Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς & αδελφής
ΚΑΛΗΣ χήρας ΓΕΩΡΓ.
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ:77
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χριστίνα,
Άγγελος & Θάλεια,
Βάσω & Βασίλειος,
Άννα & Νεοκλής,
Σοφία & Μάνος,
Αντώνης & Χρύσα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
--------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 1-3-2026 και ώρα 9.00 π.μ. 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Ιτιές Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής του λατρεμένου μας υιού, αδελφού, εγγονού, ανηψιού & εξάδελφου
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΒΑΡΟΥΤΑ
ΕΤΩΝ: 19
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Ιωάννης & Σταματία Βαβαρούτα
Η ΑΔΕΛΦΗ: Αγγελική
ΟΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ & ΟΙ ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ:
Νικόλαος & Γεωργία Βαβαρούτα,
Χαράλαμπος & Αγγέλα Κράγκαρη
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 1/3/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 40-ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ, ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ κ ΑΔΕΛΦΟΥ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 85
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Σ:
ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α:
ΕΥΓΕΝΙΑ κ ΣΑΒΒΑΣ ΨΥΡΟΥΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ κ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ κ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α:
ΠΑΥΛΟΣ κ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ, ΕΛΕΝΗ
Τ Ο Δ Ι Σ Ε Γ Γ Ο Ν Ο: ΕΥΑ
Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ κ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ κ ΠΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ κ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ κ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ
----------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 1-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ χήρας ΔΙΟΝ. ΛΑΓΓΟΥΣΗ
ΕΤΩΝ 90
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΑΓΓΟΥΣΗ,
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΓΟΥΣΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΟΥΚΙΔΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
--------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 1-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΜΥΛΩΝ (ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ) ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΙΟΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 69
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΘΑ & ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΑΚΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΡΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 1-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΣ χήρας ΓΕΩΡΓ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 78
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΙΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΣΠΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΧΑΡ. ΠΑΓΩΝΗ,
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΣΤΑΥΡ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ, ΜΑΡΙΑ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
--------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 1-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 π.μ.ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝ. ΘΕΟΦΙΛΗ
ΑΝΘΟΠΩΛΗ
ΕΤΩΝ 59
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΗΣ
Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ: ΑΚΡΙΒΗ ΜΠΟΥΛΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΟΦΙΛΗ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΛΕΝΑ,ΕΛΕΝΗ, ΕΥΔΟΚΙΑ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
--------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 01-03-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΘΑΝ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 72
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ ΣΟΥΛΙΝΤΖΗ
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ : ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 01-03-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΛΑΛΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 59
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΗΡΕΣΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΛΕΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΝΕΦΕΛΗ, ΔΑΝΑΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΕΛΕΝΗ, ΘΗΡΕΣΙΑ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΛΑΛΙΩΤΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ ΤΟΥ : ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΑΜΑΛΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-----------------
