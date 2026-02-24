Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 25/2/2026

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓ. ΤΡΙΓΚΑ

ΕΤΩΝ 70

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 2.30 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΑΛΕΞΙΑ ΔΙΟΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

(ΕΤΩΝ 45)

Θανούσα κηδεύουμε την Τετάρτη 25/2/2026 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου (Ζαρουχλείκων) Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο στην Κούτελη Καλαβρύτων.

Η μητέρα της: Τασούλα (χήρα) Διον. Κωνσταντάρα

Τα αδέλφια της: Αγγελική Κωνσταντάρα, Δημήτριος Κωνσταντάρας

Η ανιψιά της: Κατερίνα Ζορμπάνου

Οι θείοι

Οι εξάδελφοι

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων, να γίνουν καταθέσεις για την αποπεράτωση του Ιερού Ναού Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106

ΚΙΝ.: 6972 119124, e-mail: [email protected]

---------------------