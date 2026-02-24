Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 25/2/2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓ. ΤΡΙΓΚΑ
ΕΤΩΝ 70
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 2.30 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΑΛΕΞΙΑ ΔΙΟΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ
(ΕΤΩΝ 45)
Θανούσα κηδεύουμε την Τετάρτη 25/2/2026 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου (Ζαρουχλείκων) Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο στην Κούτελη Καλαβρύτων.
Η μητέρα της: Τασούλα (χήρα) Διον. Κωνσταντάρα
Τα αδέλφια της: Αγγελική Κωνσταντάρα, Δημήτριος Κωνσταντάρας
Η ανιψιά της: Κατερίνα Ζορμπάνου
Οι θείοι
Οι εξάδελφοι
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
Αντί στεφάνων, να γίνουν καταθέσεις για την αποπεράτωση του Ιερού Ναού Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106
ΚΙΝ.: 6972 119124, e-mail: [email protected]
---------------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (χήρα) ΘΕΟΔ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 83)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3.30 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΝΥΧΤΑΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΝΙΚΟΣ & ΓΙΑΝΝΑ,
ΜΑΡΙΑ & ΚΙΜΩΝΑΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
--------------
