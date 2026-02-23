BAFTA 2026: Ανατροπές, οutsiders και μια κούρσα για Όσκαρ χωρίς φαβορί

Η απονομή των British Academy of Film and Television Arts του 2026 (γνωστά και ως Bafta) επιβεβαίωσε ότι η φετινή σεζόν των βραβείων μόνο προβλέψιμη δεν είναι. Μεγάλος θριαμβευτής της βραδιάς ήταν το πολιτικά φορτισμένο θρίλερ «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» (One Battle After Another), το οποίο κατέκτησε έξι βραβεία, ανάμεσά τους και το κορυφαίο της Καλύτερης Ταινίας, ενισχύοντας σημαντικά τη δυναμική του ενόψει των βραβείων Όσκαρ.

Η λαμπερή τελετή πραγματοποιήθηκε στο Royal Festival Hall στο London, με οικοδεσπότη τον Alan Cumming, ο οποίος διαχειρίστηκε με χιούμορ αλλά και σοβαρότητα τις ιδιαίτερες στιγμές της βραδιάς. Το πιο ευχάριστο δε σημείο της παρουσίασης ήταν όταν μοίρασε βρετανικά σνακ σε Αμερικανούς και Αυστραλούς καλεσμένους, αξιοποιώντας χαρακτηριστικά γνωρίσματα από τα σνακ, με την προσωπικότητα των υποψηφίων και καλεσμένων. Τα πειράγματα στην Έμμα Στόουν και τη μητέρα της, τη Ρόουζ Μπερνς και τον συζηγό της αλλά και το Λεονάρντο Ντι Κάπριο, έγιναν ήδη viral.

Η απόλυτη επικράτηση του «Μια Μάχη Μετά την Άλλη»

Η ταινία του Paul Thomas Anderson, που αφηγείται την ιστορία μιας ομάδας «επαναστατών σε σύγκρουση με το κράτος», τιμήθηκε επίσης με τα βραβεία Σκηνοθεσίας, Διασκευασμένου Σεναρίου, Φωτογραφίας, Μοντάζ και Β΄Ανδρικού Ρόλου για τον Sean Penn (που ήταν το απόλυτο outsider).

Η βράβευσή του όμως αλλάζει τις ισορροπίες και του δίνει σαφές momentum για τα Όσκαρ, σε μια κατηγορία που μέχρι πρότινος έμοιαζε πιο «κλειδωμένη».

Ο ίδιος ο Άντερσον, παραλαμβάνοντας το βραβείο Σκηνοθεσίας, δήλωσε συγκινημένος: «Είναι συντριπτικό και υπέροχο αυτό που συμβαίνει», μια φράση που συμπυκνώνει το κλίμα θριάμβου γύρω από την ταινία.

Οι υπόλοιποι μεγάλοι νικητές

Η βαμπιρική επική ταινία «Αμαρτωλοί» (Sinners) απέσπασε τρία βραβεία (Πρωτότυπο Σενάριο για τον Ryan Coogler, Μουσική και Β Γυναικείο Ρόλο για τη Wunmi Mosaku -άλλο ένα μεγάλο outsider), ενώ το γοτθικό «Frankenstein» διακρίθηκε κυρίως στις τεχνικές κατηγορίες (Σκηνικά, Κοστούμια για την Kate Hawley, Μακιγιάζ & Κομμώσεις).

Η σαιξπηρική οικογενειακή τραγωδία «Άμνετ» (Hamnet) αναδείχθηκε Καλύτερη Βρετανική Ταινία, με την Jessie Buckley να κερδίζει το βραβείο Α΄Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της ως Άγκνες Χάθαγουεϊ και -δυστυχώς- τον Πόλ Μέσκαλ να χάνει το βραβείο δεύτερης ανδρικής ερμηνείας.