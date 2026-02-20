Πάτρα: Το Σάββατο 21/2 The 80s - 90s Party με Μαντώ, Πωλίνα, Βόσσου και Μπίγαλη

Το τελευταίο Σάββατο της αποκριάς, 21 Φεβρουαρίου 2026 έχει προγραμματιστεί στην Πάτρα μία μουσικοχορευτική βραδιά, το The 80s - 90s Party στον Πολυχώρο 5Ε (πρώην Apotheosis stage) στην Ηρώων Πολυτεχνείου.

Ένα ξέφρενο αποκριάτικο πάρτι με τους μεγαλύτερους stars του ελληνικού πενταγράμμου και special guest DJ τον Μάριο Ακριβό!



Έρχονται να τραγουδήσουν η Μαντώ, ο Κώστας Μπίγαλης, η Σοφία Βόσσου και η Πωλίνα οι οποίοι θα μας κεράσουν πολλές μουσικές «γρανίτες» με γεύσεις από την εποχή της ντισκοτέκ, στο πιο ξέφρενο 80s και 90ς πάρτυ!

Οι πόρτες ανοίγουν: 21:30.

Ατομικό εισιτήριο εισόδου: 45€ (ελεύθερη κατανάλωση ποτού).

Οι αγαπημένοι αυτοί καλλιτέχνες μοιράζονται τη σκηνή και πραγματικά ξεσηκώνουν με τις μεγάλες επιτυχίες τους όπως το "Πάμε για τρέλες στις Σευχέλες" της Πωλίνας, το "Κατερίνα" και του "Αιγαίου τα μπλουζ" του Κώστα Μπίγαλη, το "Στοιχηματίζω" & τα "Δανεικά" από την Μαντώ, η "Άνοιξη" με την υπέροχη φωνή της Σοφίας Βόσσου και άρωμα Γιουροβίζιον, κ.α.

Όπως είδαμε στο www.ticketservices.gr, όπου γίνεται προπώληση των εισιτηρίων, το μεγαλύτερο 80s και 90s Party έρχεται στο Πατρινό Καρναβάλι 2026 για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μετά το περυσινό Sold Out.