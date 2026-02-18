Back to Top
#TAGS Πατρινό Καρναβάλι 2026
Ξεπρόβαλαν τα μαύρα ντόμινα, live με Γιοκαρίνη- Ζιώγαλα- Παράμερο στο Royal

To ιστορικό έθιμο των Μπουρμπουλιών τηρήθηκε σε μια μοναδική βραδιά την περασμένη Δευτέρα

Τα θρυλικά Μπουρμπούλια του Πατρινού Καρναβαλιού ζωντάνεψαν- έστω για ένα μόνο βράδυ- στο Royal Patras. Και όπως θα δείτε διαθέτουν ακόμα οπαδούς!

Τα μυστηριακά μαύρα ντόμινα των κυριών συνδυασμένα με αποκριάτικα αξεσουάρ γέμισαν την πίστα. Οι αγαπημένοι Πατρινοί καλλιτέχνες Γιώργος Παράμερος, Φαίη Κοτρώτσου και Κάτια Ορφανού άνοιξαν δυναμικά το live μουσικό πρόγραμμα, ξεσηκώνοντας τον κόσμο να χορέψει με σστείρευτο κέφι σε ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Ακολούθησε η εμφάνιση των guests Γιάννη Γιοκαρίνη και Νίκoυ Ζιώγαλα που ερμήνευσαν τις επιτυχίες τους και όχι μόνο.  

Ο χορός περιλάμβανε και παραδοσιακό σοκολατοπόλεμο» στο φινάλε, από τον εξώστη προς τη σκηνή. Δείτε στιγμιότυπα.

#tags Μπουρμπούλι Πατρινό Καρναβάλι 2026
["\u039c\u03c0\u03bf\u03c5\u03c1\u03bc\u03c0\u03bf\u03cd\u03bb\u03b9","\u03a0\u03b1\u03c4\u03c1\u03b9\u03bd\u03cc \u039a\u03b1\u03c1\u03bd\u03b1\u03b2\u03ac\u03bb\u03b9 2026"]
