Ξεπρόβαλαν τα μαύρα ντόμινα, live με Γιοκαρίνη- Ζιώγαλα- Παράμερο στο Royal

Τα θρυλικά Μπουρμπούλια του Πατρινού Καρναβαλιού ζωντάνεψαν- έστω για ένα μόνο βράδυ- στο Royal Patras. Και όπως θα δείτε διαθέτουν ακόμα οπαδούς!

Τα μυστηριακά μαύρα ντόμινα των κυριών συνδυασμένα με αποκριάτικα αξεσουάρ γέμισαν την πίστα. Οι αγαπημένοι Πατρινοί καλλιτέχνες Γιώργος Παράμερος, Φαίη Κοτρώτσου και Κάτια Ορφανού άνοιξαν δυναμικά το live μουσικό πρόγραμμα, ξεσηκώνοντας τον κόσμο να χορέψει με σστείρευτο κέφι σε ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Ακολούθησε η εμφάνιση των guests Γιάννη Γιοκαρίνη και Νίκoυ Ζιώγαλα που ερμήνευσαν τις επιτυχίες τους και όχι μόνο.