Μυστικά για να δείχνεις κομψή (κι όχι 'πνιγμένη') μέσα στα χοντρά σου ρούχα

Μπορεί να λατρεύεις τον χειμώνα, το layering, τα πλεκτά πουλόβερ και τα χοντρά μπουφάν, όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι μερικές φορές… νιώθεις να σε καταπίνουν.

Αν ανήκεις στις γυναίκες που κρυώνουν εύκολα αλλά δεν θέλουν να “κρύψουν” στυλ και κομψότητα κάτω από στρώσεις ρούχων, αυτό το άρθρο είναι για σένα! Δες πώς να νιώσεις ζεστή και στιλάτη ακόμα και σε θερμοκρασίες υπό του μηδενός.

1. Παίξε με τις αναλογίες

Ε λογικό δεν είναι να χαθείς μέσα σε oversized παντελόνια, φούτερ και μπουφάν; Όχι μόνο θα νιώθεις να ασφυκτιάς μέσα σε τόσα φαρδιά ρούχα, αλλά θα κινείσαι και με δυσκολία. Το μυστικό λοιπόν για να δείχνεις σικ ακόμα και στο πολύ κρύο είναι η ισορροπία ανάμεσα στο φαρδύ και το στενό.

Τα ισοθερμικά κολάν είναι σούπερ προσθήκη μέσα από τα συνηθισμένα σου παντελόνια, οπότε είσαι ελεύθερη να προσθέσεις όγκο στο πάνω μέρος, με μπουφάν φουσκωτά γυναικεία και μάλλινα παλτό με έντονους ώμους. Τέλειο σύνολο!

2. Δώσε σχήμα και δομή εκεί που δεν υπάρχει

Ένα “πρόβλημα” που έχουμε συχνά με τα χειμωνιάτικα ρούχα είναι ότι δεν έχουν σχήμα - δυσκολεύονται να τονίσουν καμπυλες λόγω όγκου και πολλές φορές νιώθουμε σαν να φοράμε τσουβάλι. Η λύση είναι να δημιουργήσεις εσύ σχήμα με τα κατάλληλα τρικ και αξεσουάρ.

Ένα παλτό με ζώνη είναι πολύ καλύτερο από ένα που δεν έχει, μια structured τσάντα θα σε βοηθήσει περισσότερο από μια slouchy, ενώ το oversized πουλόβερ που θα κάνεις ελαφρώς tuck στο μπροστινό μέρος του παντελονιού σίγουρα θα αποκαλύψει ότι ναι, έχεις μέση!

3. Άφησε ένα μικρό σημείο ακάλυπτο

Δεν εννοούμε να βγεις με πέδιλα, ούτε με εξώπλατο! Αλλά μερικές φορές αξίζει να αφήσεις ένα “κενό” δέρματος για να ξεκουράζεται το μάτι και να δείχνει όλο το outfit πιο ανάλαφρο. Πώς μπορεί να γίνει αυτό χωρίς να θυσιάσεις τη ζεστασιά σου;

Ένα ελαφρώς πιο κοντό παντελόνι μέχρι τον αστράγαλο (για να φαίνεται η fun κάλτσα σου από μέσα), χέρια χωρίς γάντια, μαλλιά πιασμένα κοτσίδα για να φαίνεται ο λαιμός… όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν και σένα να νιώθεις πιο άνετα μέσα στα ρούχα σου αλλά και το outfit να δείχνει πιο κομψό.

4. Κατάλαβε ότι η μονοχρωμία είναι σικ

Όταν όλα τα κομμάτια του outfit κινούνται στην ίδια (ουδέτερη!) χρωματική παλέτα, τότε το αποτέλεσμα θα είναι κλάσεις πιο chic. Ακόμα κι αν υπάρχει έξτρα όγκος, δεν θα κάνει “μπαμ” κι εσύ θα φαίνεσαι πιο polished χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

Μπεζ-καφέ, off-white, total μαύρο, αυτά είναι χρώματα που ήδη έχεις στην ντουλάπα σου κατά πάσα πιθανότητα και μπορείς εύκολα να τα συνδυάσεις. Μείνε στους tonal συνδυασμούς και θα δεις αμέσως διαφορά.

5. Θυμήσου ότι η ποιότητα είναι καλύτερη από την ποσότητα

Κρυώνεις ακόμα; Μάλλον δεν χρειάζεσαι μία ακόμα στρώση αλλά μια πιο… ποιοτική. Μαλλί merino, βαμβάκι και λοιπές φυσικές ίνες έχουν εξαιρετικές θερμορρυθμιστικές ιδιότητες, την ίδια στιγμή που ο πολυεστέρας και παρόμοια συνθετικά υφάσματα δεν πιάνουν ούτε τη βάση.

Αν θες πραγματικά να μείνεις ζεστή και σικ, λοιπόν, επένδυσε σε ποιοτικά υφάσματα τουλάχιστον για τα base layers, όπως τα φανελάκια σου, και θα δεις αμέσως διαφορά. Στα συν το ότι αυτά τα υφάσματα “κάθονται” και πολύ καλύτερα στο σώμα - και όλοι ξέρουμε πόσο σικ είναι η σωστή εφαρμογή!

6. Παίξε με υφές και αξεσουάρ

Η λεπτομέρεια είναι αυτή που κάνει πολλές φορές τη διαφορά και το ίδιο ισχύει και εδώ: ένα ωραίο κασκόλ, ένα γουνάκι, ένα ζευγάρι δερμάτινα γάντια, μια μπαλακλάβα, cozy πλεκτές κάλτσες και λοιπά αξεσουάρ είναι η μαγική χρυσόσκονη που θα αλλάξει το vibe, ακόμα κι αν από κάτω φοράς το αγαπημένο σου puffer ή παλτό που έχεις εδώ και χρόνια.

Μην υποτιμάς τη δύναμη των αξεσουάρ!

Και να θυμάσαι: τα ζεστά ρούχα δεν χρειάζεται να είναι ογκώδη και βαριά. Με σωστές αναλογίες, ποιοτικά υφάσματα, λίγη δομή και ωραία αξεσουάρ, μπορείς να φτιάξεις ένα χειμερινό look που θα σε κρατήσει ζεστή, άνετη και σικ όλη μέρα!