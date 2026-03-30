Mοκασίνια: Καστόρινα, «ναυτικά» και σε άλλες παραλλαγές έγιναν το απόλυτο must- have

Η ορμητική αντιπρόταση σε sneakers, «μπαλαρίνες», πασούμια, «χωστά» γοβάκια δεν είναι άλλη από τα super δημοφιλή, ανδρόγυνα loafers.

Συνεχίζοντας την έρευνα για τα δημοφιλέστερα μεταβατικά αξεσουάρ της άνοιξης χωρίς τακούνι, έχουμε πειστεί πως τα μοκασίνια κρατούν τα σκήπτρα σε ζήτηση. Εχουν κερδίσει αναμφίβολα τη μεγαλύτερη καταναλωτική απήχηση διεθνώς αυτή τη στιγμή. Θεωρούνται πολύ επίκαιρα υποδήματα-ως πρακτικά και σοφιστικέ ταυτόχρονα- ενώ προτείνονται από τα πιο ακριβά luxury brands αλλά και ως τα πιο προσιτά.