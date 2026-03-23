Μπεατρίς Μπορομέο: Dior icon νέας εποχής στον εμβληματικό «Χορό των Ρόδων»

H Mπεατρίς Μπορομέο «έκλεψε την παράσταση» στον φαντασμαγορικό «Χορό των Ρόδων» στο Μονακό. Η 40χρονη Ιταλίδα δημοσιογράφος και δημιουργός ντοκιμαντέρ με την αριστοκρατική καταγωγή, έκανε τα fashion media να… παραμιλούν.

Ενώ έλειπε από το γεγονός η κούκλα Σαρλότ Κασιράγκι και τελικά η σύζυγός του πρίγκιπα Αλβέρτου Σαρλήν δεν έκανε την έκπληξη με ολοκέντητη, ασημί τουαλέτα Elie Saab, η Μπεατρίς ήταν το απόλυτο new age Dior icon. Ambassador του γαλλικού κολοσσού από το 2021, θεωρείται μια από τις πλέον καλοντυμένες στη διεθνή κοινότητα των royals. Aυτή τη φορά, εμφανίστηκε με maxi dress από την Dior couture σειρά της φετινής άνοιξης. Με τη νεωτεριστική σφραγίδα του πολυσυζητημένου creative director Jonathan Anderson, η τουαλέτα είχε στοιχεία γλυπτού, με μονόπαντες πτυχώσεις, ασύμμετρη σιλουέτα και κεντημένα τρισδιάστατα λουλούδια. H αντίθεση του ανάγλυφου μαύρου υφάσματος με την πολύχρωμη, άνθινη σύνθεση εντυπωσίασε πολύ.

Τα κοσμήματά της από το ισπανικό label Suarez, συνδύαζαν λευκά και κίτρινα διαμάντια.