Μπεατρίς Μπορομέο: Dior icon νέας εποχής στον εμβληματικό «Χορό των Ρόδων»

Ηταν η ωραιότερη και πιο ενημερωμένη παρουσία στο κοσμοπολίτικο event του Μονακό
H Mπεατρίς Μπορομέο «έκλεψε την παράσταση» στον φαντασμαγορικό «Χορό των Ρόδων» στο Μονακό. Η 40χρονη Ιταλίδα δημοσιογράφος και δημιουργός ντοκιμαντέρ με την αριστοκρατική καταγωγή, έκανε τα fashion media να… παραμιλούν.
Ενώ έλειπε από το γεγονός η κούκλα Σαρλότ Κασιράγκι και τελικά η σύζυγός του πρίγκιπα Αλβέρτου Σαρλήν δεν έκανε την έκπληξη με ολοκέντητη, ασημί τουαλέτα Elie Saab, η Μπεατρίς ήταν το απόλυτο new age Dior icon. Ambassador του γαλλικού κολοσσού από το 2021, θεωρείται μια από τις πλέον καλοντυμένες στη διεθνή κοινότητα των royals. Aυτή τη φορά, εμφανίστηκε με maxi dress από την Dior couture σειρά της φετινής άνοιξης. Με τη νεωτεριστική σφραγίδα του πολυσυζητημένου creative director Jonathan Anderson, η τουαλέτα είχε στοιχεία γλυπτού, με μονόπαντες πτυχώσεις, ασύμμετρη σιλουέτα και κεντημένα τρισδιάστατα λουλούδια. H αντίθεση του ανάγλυφου μαύρου υφάσματος με την πολύχρωμη, άνθινη σύνθεση εντυπωσίασε πολύ.
Τα κοσμήματά της από το ισπανικό label Suarez, συνδύαζαν λευκά και κίτρινα διαμάντια.
Η Dior δημιουργία που έκανε αίσθηση
Το φόρεμα όπως είχε παρουσιαστεί στo couture show του Παρισιού
Η Μπεατρίς είναι σύζυγος του γιου της Καρολίνα, Πιερ Κασιράγκι. Περπάτησε στο πλευρό του στην Αίθουσα των Αστέρων στο Sporting Club του Μόντε Κάρλο, που φέτος είχε διαστημικό διάκοσμο με τη σφραγίδα του shoe designer Christian Louboutin. Oι εκατοντάδες καλεσμένοι απόλαυσαν δείπνο και μουσικοχορευτικό πρόγραμμα λόγω της 70ης επετείου του κοσμοπολίτικου event.
O Χορός των Ρόδων- Rose Ball αποτελεί έμπνευση και δημιουργία της αξέχαστης Γκρέις Κέλι από τα fifties, με φιλανθρωπικό σκοπό. Οικοδεσπότες είναι πλέον ο πρίγκιπας Αλβέρτος με την Σαρλήν και η πριγκίπισσα Καρολίνα του Ανόβερου. Η τελευταία, πέρα από τους Πιερ και Μπετρίς, είχε στο πλευρό της την κόρη της Αλεξάνδρα το σύντροφό της Μπεν Συλβέστερ Στράουτμαν.
Παρούσες επίσης η πριγκίπισσα Akiko de Mikasa της Ιαπωνίας καθώς και η lady Κίτ Σπένσερ.
H Σαρλήν του Μονακό με φόρεμα Elie Saab
Christian Louboutin και Καρολίνα (με Chanel outfit)
H Kίτι Σπένσερ με Dolce e Gabbana
