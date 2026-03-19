Δημήτρης Παπαιωάννου: Εκανε πάλι το θαύμα του, μεταμόρφωσε σε άγαλμα τη Rosalia

H Iσπανίδα performer ξεκίνησε τη διεθνή της περιοδεία με εικόνες που αυτόματα έκαναν αίθηση
Το άστρο του πρωτοπόρου Ελληνα «μάγου» του χοροθεάτρου συνεχίζει να λάμπει εκτός συνόρων.
Αυτή τη φορά υπογράφει σκηνική σύνθεση για τη διάσημη Ισπανίδα performer Rosalia. Η 33χρονη Ισπανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, παραγωγός και ηθοποιός είναι κάτοχος 2 Grammy και 11 latin Grammy, ενώ θεωρείται η πιο επιτυχημένη και επιδραστική καλλιτέχνης από την Ισπανία όλων των εποχών.
Η συνεργασία τους αποκαλύφθηκε από τα βιντεάκια που μοιράστηκε ο ίδιος ο Παπαιωάννου στο διαδίκτυο. Με τη φράση This was fun! και το σήμα «Rosalia by Papaioannou» είδαμε όσα ετοίμασε για εκείνη στην εναρκτήρια βραδιά της τουρνέ της στη Λυών. Η περιοδεία ονόματι Lux γεφυρώνει τους πολιτισμούς της Ελλάδας και της Ισπανίας με το Xόλιγουντ. Η Rosalia παραπέμπει στην Αφροδίτη της Μήλου, τη «Τζίλντα» της Ρίτα Χέιγουορθ αλλά και την Παναγία των παραδοσιακών αγιογραφιών.
«Κάνω δώρο στη Rosalia έναν κόσμο ο οποίος είναι χαρακτηριστικός δικός μου», δήλωσε στην «Καθημερινή» ο Παπαϊωάννου. Για τη χορογραφία του κομματιού «La Perla» στο opening act του show, χρησιμοποίησε τεχνικές από το Μαύρο Θέατρο της Πράγας και την εμφάνισε ως γλυπτό.
Βλέπουμε την ντίβα από τη Βαρκελώνη τυλιγμένη από λευκά χέρια στο σκοτάδι αλλά και να εξουσιάζει το φως μέσα από δύο παράλληλα φεγγάρια, τα οποία εξελίσσονται αλληγορικά σε φωτοστέφανα.
Μιλάμε για ένα αναπάντεχο tableu vivant που της χαρίζει υπερβατικές διαστάσεις. Οι εικόνες του θεάματος έχουν μαγέψει εγχώρια και διεθνή media.
Απογοητευτικές κριτικές για το ψυχογραφικό «Couture» με την super star Αντζελίνα Τζολί
Η Louis Vuitton υποδέχεται τις πασχαλινές μέρες με την Egg bag από σοκολάτα
John Galliano: Εντάσσεται στα Zara με ορίζοντα διετίας και συνεργασία- έκπληξη
