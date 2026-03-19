Δημήτρης Παπαιωάννου: Εκανε πάλι το θαύμα του, μεταμόρφωσε σε άγαλμα τη Rosalia

Το άστρο του πρωτοπόρου Ελληνα «μάγου» του χοροθεάτρου συνεχίζει να λάμπει εκτός συνόρων.

Αυτή τη φορά υπογράφει σκηνική σύνθεση για τη διάσημη Ισπανίδα performer Rosalia. Η 33χρονη Ισπανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, παραγωγός και ηθοποιός είναι κάτοχος 2 Grammy και 11 latin Grammy, ενώ θεωρείται η πιο επιτυχημένη και επιδραστική καλλιτέχνης από την Ισπανία όλων των εποχών.

Η συνεργασία τους αποκαλύφθηκε από τα βιντεάκια που μοιράστηκε ο ίδιος ο Παπαιωάννου στο διαδίκτυο. Με τη φράση This was fun! και το σήμα «Rosalia by Papaioannou» είδαμε όσα ετοίμασε για εκείνη στην εναρκτήρια βραδιά της τουρνέ της στη Λυών. Η περιοδεία ονόματι Lux γεφυρώνει τους πολιτισμούς της Ελλάδας και της Ισπανίας με το Xόλιγουντ. Η Rosalia παραπέμπει στην Αφροδίτη της Μήλου, τη «Τζίλντα» της Ρίτα Χέιγουορθ αλλά και την Παναγία των παραδοσιακών αγιογραφιών.