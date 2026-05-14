Ρολόγια που θα κάνουν θραύση: «Royal Pop» από Audemars Piguet x Swatch

Ένα διάσημο, luxury μοντέλο των eighties κατεβαίνει στο δρόμο σε οικονομική εκδοχή για όλους
«Προσγειώνεται στην αγορά η συνεργασία The Audemars Piguet x Swatch και τίποτα δεν θα είναι ξανά το ίδιο. Η ένωση δυο powerhouses της ωρολογοποιίας με κόστος μόλις 335 λίρες» γράφει το ανδρικό περιοδικό GQ. Η «Καθημερινή» με τη σειρά της, προβλέπει από αυτό το Σάββατο «ουρές» έξω από τα καταστήματα Swatch σε όλο τον κόσμο.
Όπως είχε συμβεί με την Omega, η Swatch μεταφέρει στη street fashion ένα ονομαστό και εμβληματικό ρολόι πανάκριβης εταιρείας. Το διάσημο Royal Oak θα κυκλοφορήσει βιοκεραμικό σε ανανεωμένη ποπ εκδοχή και πολύ χαρούμενα χρώματα. Μάλιστα δεν θα είναι μόνο ρολόι χειρός αλλά και τσέπης συν το πλαστικό strap για το λαιμό!
Ο ξένος Τύπος αναφέρεται επίσης για μια τολμηρή, πολύ εμπορική μεταμόρφωση ενός από τα πιο περιζήτητα ρολόγια των τελευταίων 50 χρόνων.
Συγκεκριμένα Audemars Piguet και Swatch αποκαλύπτουν τη Royal Pop, μια πρωτοποριακή συλλογή ρολογιών. Είναι εμπνευσμένη από την Pop Art, ένα καλλιτεχνικό κίνημα που μεταμορφώνει καθημερινές εικόνες της ποπ κουλτούρας σε πολύχρωμα και γεμάτα ζωντάνια και ενέργεια έργα τέχνης. Η σειρά διατίθεται σε οκτώ σχέδια και μπορεί να φοριέται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.
Πρόκειται για ανατρεπτική σύμπραξη δύο εμβληματικών ονομάτων της ελβετικής ωρολογοποιίας. Τα ρολόγια Royal Pop τιμούν το Royal Oak της Audemars Piguet, που κυκλοφόρησε το 1972, καθώς και τα ρολόγια Swatch POP της δεκαετίας του 1980. Κάθε σχέδιο διατίθεται σε ένα από τα ακόλουθα δύο μοναδικά στυλ: Lépine ή Savonnette.
Το SISTEM51 είναι ο εμβληματικός μηχανισμός κίνησης της Swatch και ο μοναδικός μηχανισμός μηχανικής κίνησης του οποίου η συναρμολόγηση είναι 100% αυτοματοποιημένη. Αυτός ο Swiss-made μηχανισμός κίνησης είναι πλέον διαθέσιμος σε έκδοση που κουρδίζεται με το χέρι και έχει σχεδιαστεί χωρίς κεντρική βίδα.
Το Bioceramic, που αναπτύχθηκε και κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από τη Swatch, είναι ένα σύνθετο υλικό που ξεχωρίζει στη σύγχρονη ωρολογοποιία. Αποτελεί συνδυασμό δύο τρίτων κεραμικού υψηλής ποιότητας και ενός τρίτου υλικού βιολογικής προέλευσης από καστορέλαιο. Το αποτέλεσμα είναι ένα ανθεκτικό υλικό με απαλό, μεταξένιο ματ φινίρισμα.
*Συμπέρασμα: Το καινούριο, δελεαστικό σκεπτικό είναι η χάρη και το status ενός μυθικού μοντέλου στο χέρι σου, όταν δεν έχεις πληρώσει χιλιάδες ευρώ αλλά 400.
