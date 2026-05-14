Ρολόγια που θα κάνουν θραύση: «Royal Pop» από Audemars Piguet x Swatch

«Προσγειώνεται στην αγορά η συνεργασία The Audemars Piguet x Swatch και τίποτα δεν θα είναι ξανά το ίδιο. Η ένωση δυο powerhouses της ωρολογοποιίας με κόστος μόλις 335 λίρες» γράφει το ανδρικό περιοδικό GQ. Η «Καθημερινή» με τη σειρά της, προβλέπει από αυτό το Σάββατο «ουρές» έξω από τα καταστήματα Swatch σε όλο τον κόσμο.

Όπως είχε συμβεί με την Omega, η Swatch μεταφέρει στη street fashion ένα ονομαστό και εμβληματικό ρολόι πανάκριβης εταιρείας. Το διάσημο Royal Oak θα κυκλοφορήσει βιοκεραμικό σε ανανεωμένη ποπ εκδοχή και πολύ χαρούμενα χρώματα. Μάλιστα δεν θα είναι μόνο ρολόι χειρός αλλά και τσέπης συν το πλαστικό strap για το λαιμό!

Ο ξένος Τύπος αναφέρεται επίσης για μια τολμηρή, πολύ εμπορική μεταμόρφωση ενός από τα πιο περιζήτητα ρολόγια των τελευταίων 50 χρόνων.