Moncler: Το puffy καλοκαίρι του Τζέιμι Ντόρναν και το πελώριο χταπόδι στο Corso Como

Καμπάνια και εγκατάσταση που κάνουν αίσθηση με αφορμή τη Design Week του Μιλάνου
Αφοπλιστικά γοητευτικός, ο 43χρονος Ιρλανδός star Τζέιμι Ντόρναν αναλαμβάνει με παιχνιδιάρικη διάθεση το ρόλο πρεσβευτή της Moncler.
«Summer, the Moncler way!» «Have a puffy summer» τα συνθήματα της πρώτης καλοκαιρινής καμπάνιας του διάσημου label με κεντρικό πρόσωπο τον καρδιοκατακτητή ηθοποιό. Με τη δημοτικότητα των τολμηρών ταινιών «50 αποχρώσεις του γκρι» να τον ακολουθεί και ενώ μόλις ανακοινώθηκε η συμμετοχή του στη νέα παραμυθένια περιπέτεια του «Αρχοντα των δαχτυλιδιών», ο Τζέιμι ποζάρει με άνεση, χιούμορ και αυτοσαρκασμό αποδεικνύοντας την προυπηρεσία του ως μοντέλο.
Με signature κομμάτια τα φουσκωτά τζάκετ, η ναυαρχίδα του υπερπολυτελούς outwear λανσάρει layered looks – πειρασμούς για τους κυρίους. Η παλέτα παίζει σε κόκκινο βουργουνδί, γαλάζιο, λαμπερό κίτρινο, κομψούς ουδέτερους τόνους ενώ τα υλικά (νάιλον, τζιν, ποπλίνα) διαθέτουν μια καινοτόμα ελαφρότητα. Οι συνδυασμοί αντιανεμικών και shirt jackets με χαλαρά παντελόνια, σορτς, και retro bowling πουκάμισα ξεμυαλίζουν τους κυρίους. Παρατηρούμε επίσης καπέλα bucket και σκουφιά με το χαρακτηριστικό σήμα Moncler. Φετίχ τα τύπου σωσίβια ζωάκια της θάλασσας που συνοδεύουν την collection.
Ταυτόχρονα με την καμπάνια, λειτουργεί στο εμβληματικό concept store 10 Corso Como του Μιλάνου ειδικό pop up παράρτημα της εταιρείας, το οποίο σηματοδοτεί εγκατάσταση με πελώριο χταπόδι στην πρόσοψη του κτιρίου. Ηδη οι σχετικές εικόνες «σκίζουν» στο διαδίκτυο. Αντίστοιχες παρεμβάσεις από τη Moncler αναμένονται σε Σεούλ, Χονγκ Κονγκ, Παρίσι, Μαιάμι. Τα γλυπτά μεγάλων διαστάσεων (πέρα από το καβούρι εμφανίζονται αστακός, υπόκαμπος, καβούρι, φλαμίνγκο) έχουν την υπογραφή του set designer Andy Hilman. Η εκκίνηση της προώθησης έγινε στην Ιταλία λόγω της Milan Design Week.
«Υπάρχει κάτι πραγματικά ενδιαφέρον σε αυτά που έχουν καθιερώσει τη Moncler και μετατοπίζονται στο καλοκαίρι. Εισπράτεις την αίσθηση ζεστασιάς και απαλότητας, απλά με πιο light και χαλαρό τρόπο» αναφέρει ο Τζέιμι Ντόρναν.
Θυμίζουμε πως είναι παντρεμένος με την Βρετανίδα ηθοποιό Αμέλια Γουόρνερ και μπαμπάς 3 κοριτσιών. Στα νιάτα του ήταν ambassador του Calvin Klein και boyfriend της Κίρα Νάιτλι. Τον έχουμε θαυμάσει στην τηλεοπτική σειρά The Fall πλάι στην Γκίλιαν Αντερσον, στην ταινία εποχής «Μαρία Αντουανέτα» της Σοφίας Κόπολα και στο συγκινητικό φιλμ «Belfast» του Κένεθ Μπράνα.
Στολισμένες, balloon, σε μεγάλη γκάμα σχημάτων: Οι φούστες χρίζονται πρωταγωνίστριες της σαιζόν
Κέιτι Χολμς: Τα ανανεωμένα «wavy bob» μαλλιά της έγιναν ταχύτατα είδηση
Το «All of me» ζωντανά στο Ηρώδειο, «έκλεισε» ο Τζον Λέτζεντ στις 30 Ιουνίου
