Πέδρο Πασκάλ: : Εγραψε «Je t’aime, Matthieu Blazy» ως νέος Chanel ambassador

O περιζήτητος Χιλιανός star Πέδρο Πασκάλ στέφθηκε- όπως αναμενόταν- πρεσβευτής της γαλλικής αυτοκρατορίας Chanel. Αν και ο οίκος δεν λανσάρει ανδρικά ρούχα, το τελευταίο διάστημα κάνει red carpet εμφανίσεις, με γυναικεία κομμάτια του, προσαρμοσμένα επάνω του, όπως οι Τζέικομπ Ελόρντι και A$AP Rocky. Αντίστοιχο παράδειγμα είναι και ο Χάρι Στάιλς για τον οίκο Dior.

Σε ανάρτησή του στο Instagram έγραψε: «Je t’aime, Matthieu Blazy» καμαρώνοντας για τον καινούριο του τίτλο. Ο 51χρονος ηθοποιός που κέρδισε μεγάλη δημοτικότητα από τις σειρές «Game of Thrones» και «Narcos», αλλά και πρόσφατα από την αισθηματική κομεντί «Ταιριάζουμε;», δέχεται πια απανωτές προτάσεις για εμπορικές υπερπαραγωγές στο Χόλιγουντ. Επιπλέον, θεωρείται αβίαστα stylish με απροκάλυπτες πολιτικές και κοινωνικές θέσεις, ιδιαίτερα υπέρ των δικαιωμάτων των LGBTQIA+.

Όπως φαίνεται, ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Chanel, Mathieu Blazy εκτίμησε δεόντως την πολύπλευρη προσωπικότητά του.

Oπως δήλωσε: «Ο Πέδρο είναι ένας υπέροχος άνθρωπος και ένας απίστευτος ηθοποιός. Η καλοσύνη, το ταλέντο και η οπτική του για τον κόσμο είναι εμπνευσμένα και προσιτά. Είμαστε ενθουσιασμένοι που τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Chanel και χαίρομαι που ξεκινάμε μαζί αυτή την περιπέτεια».

Ο Πασκάλ ανάφερε σχετικά με τη σειρά του:

«Αγαπώ το όραμα του Ματιέ Μπλαζί, το οποίο βρίσκω δυναμικό, κομψό και απίστευτα ζεστό. Μου δείχνει πώς μπορούμε να συνυπάρχουμε, υπάρχει κάτι για όλους στο σύμπαν του. Είμαι χαρούμενος και νιώθω τιμή που εντάσσομαι σε αυτό ανυπομονώντας να δω τι έχει σχεδιάσει ο Ματιέ για το μέλλον του οίκου Chanel».

H ανακοίνωση της επίσημης συνεργασίας συνοδεύτηκε από μικρές φωτογραφίες στιγμής.