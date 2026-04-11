Emily in Paris: Νέος κύκλος σε Ελλάδα και Μονακό λόγω του Γκαμπριέλ

Τα διεθνή media θεωρούν δεδομένα τα καινούρια ταξίδια της Εμιλι Κούπερ
Οριστικοποιούν την Ελλάδα και το Μονακό ως προορισμούς του 6ου κύκλου του «Emily In Paris» τα διεθνή media. To χαριτωμένο hit του Νetflix με πρωταγωνίστρια τη Λίλι Κόλινς συνεχίζει τις περιηγήσεις ανά τον κόσμο και πλέον επιβεβαιώθηκαν τα γυρίσματα στη χώρα μας το μήνα Μάιο.
Όπως καταλάβαμε από την τελευταία σκηνή του προηγούμενου κύκλου, η διάσημη ηρωίδα στρέφεται πάλι στον πρώτο της έρωτα, το Γάλλο σεφ Γκάμπριελ, o oποίος εργάζεται τώρα σε πολυτελές γιοτ. Το σκηνικό στα ελληνικά νερά προμηνύεται πολύ καλοκαιρινό όπως φάνηκε άλλωστε από την κατρτ ποστάλ που της έστειλε. Όπως ανέφερε στο Variety ο δημιουργός του σήριαλ Darren Star «Δεν μπορώ να φανταστώ τη σειρά χωρίς τον Γκάμπριελ», ήταν πάντα η μεγάλη αγάπη της Emily με τις καλές και τις κακές στιγμές».
Ανακοινώθηκε μάλιστα πως στη συνέχεια το καστ θα απαρτίζουν οι Ashley Park, Lucas Bravo, Lucien Laviscount, Samuel Arnold, Bruno Gouery, Andrew Fleming. Θυμίζουμε ότι ο τελευταίος κύκλος πέτυχε 26.8 εκατομμύρια views σε μόλις 11 μέρες. Το κοινό έχει αγαπήσει τον κοσμοπολιτισμό της όλης παραγωγής μέσα από την επαγγελματική ανέλιξη και την ερωτική ζωή της Emily. Ετσι, αδιαφορεί για τις καυστικές κριτικές των στερεοτυπικών χαρακτηριστικών των συντρόφων της λόγω καταγωγής…
Πάντως υπάρχει ήδη ελληνικό άρωμα στο Emily In Paris. Τα κομμάτια των Vasilis Zoulias, Zeus + Dione, Mary Katrantzou, Deux Hommes, η συμβολή στο styling των Πατρίτσια Φιλντ και Λάκη Γαβαλά έχουν βγει στην tv. Επίσης έχει παρουσιαστεί η Σαντορίνη με την γκαλερίστα που υποδύθηκε η Μελία Κράιλινγκ και μαθεύτηκε πως τον περασμένο Νοέμβριο η Λίλι Κόλινς βρέθηκε στα Πετράλωνα.
Μέριλ Στριπ και Αν Χάθαγουέι εκπληκτικά ντυμένες σε Μεξικό, Τόκυο, Σεούλ
Πολίνα Πορίσκοβα: Στο modeling έμαθα να γδύνομαι και «να κάνω ότι μου λένε»
«Πραγματικός ηγέτης ο Ματ Ντέιμον στην Οδύσσεια», σύμφωνα με τον Τομ Χόλαντ
