Emily in Paris: Νέος κύκλος σε Ελλάδα και Μονακό λόγω του Γκαμπριέλ

Οριστικοποιούν την Ελλάδα και το Μονακό ως προορισμούς του 6ου κύκλου του «Emily In Paris» τα διεθνή media. To χαριτωμένο hit του Νetflix με πρωταγωνίστρια τη Λίλι Κόλινς συνεχίζει τις περιηγήσεις ανά τον κόσμο και πλέον επιβεβαιώθηκαν τα γυρίσματα στη χώρα μας το μήνα Μάιο.

Όπως καταλάβαμε από την τελευταία σκηνή του προηγούμενου κύκλου, η διάσημη ηρωίδα στρέφεται πάλι στον πρώτο της έρωτα, το Γάλλο σεφ Γκάμπριελ, o oποίος εργάζεται τώρα σε πολυτελές γιοτ. Το σκηνικό στα ελληνικά νερά προμηνύεται πολύ καλοκαιρινό όπως φάνηκε άλλωστε από την κατρτ ποστάλ που της έστειλε. Όπως ανέφερε στο Variety ο δημιουργός του σήριαλ Darren Star «Δεν μπορώ να φανταστώ τη σειρά χωρίς τον Γκάμπριελ», ήταν πάντα η μεγάλη αγάπη της Emily με τις καλές και τις κακές στιγμές».