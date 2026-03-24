Γιατί όλοι πίνουν ζεστό νερό αντί για καφέ; Τι λένε οι ειδικοί για τη νέα μόδα

Μπορεί για πολλούς η ημέρα να ξεκινά με καφέ ή με ένα ποτήρι παγωμένο νερό, ωστόσο μία διαφορετική συνήθεια κερδίζει έδαφος στα social media: το να πίνουμε σκέτο ζεστό νερό.

Η πρακτική αυτή, που έχει τις ρίζες της στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική, έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής τα τελευταία χρόνια στον χώρο της ευεξίας αλλά και στο TikTok, με αρκετούς να υποστηρίζουν ότι συμβάλλει στην καλύτερη πέψη, την ενυδάτωση και τη συνολική ισορροπία του οργανισμού.

Μια συνήθεια με ιστορία αιώνων

Στην Κίνα, το να πίνει κανείς ζεστό ή χλιαρό νερό δεν αποτελεί νέα τάση αλλά καθημερινή πρακτική εδώ και αιώνες.

Σύμφωνα με τις αρχές της παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής, τα ζεστά ροφήματα θεωρείται ότι βοηθούν το σώμα να διατηρήσει την ισορροπία μεταξύ yin και yang, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος.

Για τον λόγο αυτό, πολλοί άνθρωποι στην Ασία ξεκινούν τη μέρα τους με ένα ποτήρι ζεστό νερό πριν από το πρωινό.

Τα πιθανά οφέλη που αναφέρουν οι υποστηρικτές

Όσοι ακολουθούν αυτή τη συνήθεια υποστηρίζουν ότι το ζεστό νερό μπορεί να προσφέρει ορισμένα μικρά οφέλη για την υγεία.

Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μπορεί να:

βοηθήσει τη λειτουργία της πέψης

μειώσει το φούσκωμα

συμβάλλει στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματος

προσφέρει μία χαλαρωτική επίδραση στον οργανισμό.

Όπως αναφέρει το Medical News Today, τα ζεστά υγρά μπορεί να χαλαρώνουν τους μύες του πεπτικού συστήματος και να διευκολύνουν την κινητικότητα του εντέρου, κάτι που ενδέχεται να βοηθά τη διαδικασία της πέψης.

Τι λέει η επιστήμη

Παρά τη δημοτικότητα της συνήθειας, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα επιστημονικά στοιχεία για τα επιπλέον οφέλη του ζεστού νερού είναι περιορισμένα.

Σύμφωνα με ειδικούς του Cleveland Clinic, δεν υπάρχουν επαρκείς επιστημονικές αποδείξεις ότι το ζεστό νερό είναι σημαντικά πιο ωφέλιμο από το νερό σε θερμοκρασία δωματίου. Το σημαντικότερο για την υγεία είναι απλώς η επαρκής ενυδάτωση μέσα στη διάρκεια της ημέρας.

Αντίστοιχα, άλλες ιατρικές πηγές τονίζουν ότι η θερμοκρασία του νερού έχει μικρή σημασία για τον οργανισμό, αρκεί να καταναλώνεται επαρκής ποσότητα υγρών.

Γιατί έγινε viral

Η επιτυχία της τάσης αυτής πιθανότατα οφείλεται στην απλότητά της.

Σε μία εποχή όπου οι τάσεις ευεξίας συχνά συνοδεύονται από πολύπλοκες δίαιτες ή ακριβά συμπληρώματα, η ιδέα ότι κάτι τόσο απλό όσο ένα ποτήρι ζεστό νερό μπορεί να συμβάλλει στην ευεξία μοιάζει ιδιαίτερα ελκυστική.

Τα social media έκαναν τα υπόλοιπα, μετατρέποντας μία παλιά ασιατική συνήθεια σε παγκόσμιο trend.

Το συμπέρασμα

Ένα ποτήρι ζεστό νερό το πρωί μπορεί να αποτελέσει μία ευχάριστη και χαλαρωτική συνήθεια για πολλούς ανθρώπους. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το βασικό για την υγεία είναι η επαρκής ενυδάτωση μέσα στη διάρκεια της ημέρας, ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία του νερού.

πηγή ygeiamou.gr