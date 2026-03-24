Τα 3 άτυχα ζώδια της εβδομάδας: Απογοητεύσεις, άγχος και παγίδες

Κάθε εβδομάδα ο αστρολογικός χάρτης μας φέρνει νέες προκλήσεις, απρόοπτα και… κάποιες μικρές απογοητεύσεις.

Αν και όλοι θέλουμε να είμαστε τυχεροί, η πραγματικότητα είναι ότι ορισμένα ζώδια μπορεί να νιώσουν ότι η τύχη τους γύρισε την πλάτη αυτή την εβδομάδα.

Από τον έρωτα μέχρι την καριέρα και την προσωπική ζωή, το σύμπαν έχει τα δικά του σχέδια για όσους βρίσκονται στο επίκεντρο της «άτυχης» ενέργειας. Ετοιμαστείτε, λοιπόν, για μια μικρή δόση χιούμορ, αλλά και για μερικές χρήσιμες προειδοποιήσεις για όσους θέλουν να αποφύγουν τις παγίδες της εβδομάδας.

Τα τρία πιο άτυχα ζώδια της εβδομάδας

Ταύρος

Ταύρε, αυτή την εβδομάδα ο κόσμος γύρω σου σε καλεί να κάνεις ένα βήμα πίσω και να ασχοληθείς με τον εαυτό σου. Παρά την καλή ενέργεια για φιλίες και κοινωνικές συνδέσεις, το σύμπαν σε προτρέπει να πάρεις τον χρόνο σου για ξεκούραση και ανασυγκρότηση. Αν και είναι δελεαστικό να βγεις και να κάνεις νέες γνωριμίες ή να κυνηγήσεις την αγάπη, η τύχη σου αυτή την εβδομάδα είναι πιο «ενδοσκοπική» -δηλαδή, η πιθανότητα να συμβεί κάποιο μικρό μπέρδεμα στην προσωπική σου ζωή είναι υψηλή. Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να αφιερωθείς στον εαυτό σου, να χαλαρώσεις και να φορτίσεις μπαταρίες για τις πιο λαμπερές εβδομάδες που έρχονται.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, η εβδομάδα αυτή σε βρίσκει… cozy, ή αλλιώς άγκυρα στο σπίτι. Οι ευκαιρίες για εξόδους, κοινωνική ζωή και κοινωνικές επαφές μπορεί να φαίνονται μακριά, ενώ η εστίαση στα οικογενειακά ή τη φροντίδα του σπιτιού παίρνει όλο το spotlight. Αν είχες σχέδια να κάνεις μεγάλα βήματα στην καριέρα ή να βγεις έξω για διασκέδαση, η τύχη σου μπορεί να σε απογοητεύσει προσωρινά. Ωστόσο, το να αφιερωθείς σε δημιουργικές ή προσωπικές δραστηριότητες στο σπίτι θα σε βοηθήσει να βγεις πιο δυνατός από αυτή την άτυχη εβδομάδα.

Δίδυμοι

Η εβδομάδα αυτή δεν είναι και η καλύτερη για τους Διδύμους. Η αστρολογία προειδοποιεί ότι οι προσπάθειες που δεν είναι καλά προετοιμασμένες μπορεί να καταλήξουν σε απογοήτευση ή αίσθηση αποτυχίας. Η κοινωνική ζωή και η καριέρα μπορεί να έχουν απρόσμενες ανατροπές, ενώ οι προσωπικές σχέσεις ίσως δοκιμαστούν με μικρά μπερδέματα ή παρανοήσεις. Το κλειδί για να ξεφύγετε από την αρνητική επίδραση είναι να παραμείνετε ψύχραιμοι, να οργανωθείτε και να μην πάρετε αποφάσεις παρορμητικά.

