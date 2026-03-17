Λίγο πριν τελειώσει ο Μάρτιος, αυτά τα ζώδια γυρίζουν σελίδα

Παρότι η αρχή του 2026 είχε αρκετές έντονες αστρολογικές εξελίξεις, το κλίμα φαίνεται να αλλάζει σταδιακά.

Σύμφωνα με αστρολόγους, πριν από το τέλος του Μαρτίου η ζωή γίνεται πιο ευχάριστη για ορισμένα ζώδια, τα οποία μπαίνουν σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών και νέων ευκαιριών.

Κριός

Για τους Κριούς, οι εξελίξεις φαίνεται να σχετίζονται κυρίως με την ερωτική ζωή. Η Αφροδίτη βρίσκεται στο ζώδιό τους και σχηματίζει όψεις με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα, κάτι που, σύμφωνα με την αστρολογική ερμηνεία, μπορεί να οδηγήσει σε πιο ουσιαστικές και σταθερές σχέσεις. Ο Μάρτιος μπορεί να φέρει σημαντικές αποφάσεις ή ξεκαθαρίσματα σε μια σχέση. Για κάποιους αυτό μπορεί να σημαίνει την αρχή μιας πιο σοβαρής δέσμευσης ή τη μετάβαση σε ένα νέο στάδιο στην προσωπική τους ζωή. Δεν αποκλείεται επίσης να επανεμφανιστεί κάποιο πρόσωπο από το παρελθόν, λόγω της επιρροής της ανάδρομης πορείας του Ερμή, δίνοντας την ευκαιρία για νέα ματιά σε παλιές καταστάσεις.

Καρκίνος

Για τους Καρκίνους, αυτή η περίοδος σηματοδοτεί την αρχή ενός ιδιαίτερα ευνοϊκού κύκλου. Με τον Δία να κινείται πλέον σε ορθή πορεία στο ζώδιό τους, ανοίγει ένα διάστημα ανάπτυξης που μπορεί να διαρκέσει περίπου πέντε μήνες. Αν το προηγούμενο διάστημα έχετε εργαστεί συστηματικά για τους στόχους σας, είναι πιθανό να δείτε αποτελέσματα σε επαγγελματικό επίπεδο, όπως αναγνώριση ή οικονομική βελτίωση. Παράλληλα, σε προσωπικό επίπεδο μπορεί να εμφανιστούν πιο σταθερές και ουσιαστικές σχέσεις.

Παρθένος

Για την Παρθένο, ο Μάρτιος φέρνει μια περίοδο έντονης εσωτερικής αλλαγής, καθώς και η σεληνιακή έκλειψη πραγματοποιήθηκε στο ζώδιό της. Η ενέργεια αυτή θεωρείται ότι βοηθά στο κλείσιμο παλιών κύκλων και στην απελευθέρωση από καταστάσεις που δημιουργούσαν πίεση ή αδιέξοδο. Αν και η διαδικασία αυτή μπορεί να είναι απαιτητική, οδηγεί σε μια νέα φάση προσωπικής εξέλιξης. Πολλοί Παρθένοι μπορεί να αισθανθούν ότι αφήνουν πίσω τους παλιές συνήθειες ή σχέσεις που δεν τους εξυπηρετούν πλέον και να προχωρούν με περισσότερη αυτοπεποίθηση.