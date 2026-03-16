Τα «χόμπι της γιαγιάς» που υπόσχονται να μας κρατήσουν μακριά από το κινητό μας

Τα «Grandma hobbies» γίνονται η νέα τάση απέναντι στο doomscrolling
Τα λεγόμενα «grandma hobbies» – δραστηριότητες όπως το κέντημα, τα σταυρόλεξα ή η ζωγραφική με νερομπογιές – γνωρίζουν μεγάλη άνοδο, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν τρόπους να απομακρυνθούν από το ατελείωτο scrolling στα κινητά τους.
Στο TikTok η τάση είναι γνωστή και ως «analog activities», δηλαδή «αναλογικές δραστηριότητες» ή δραστηριότητες εκτός οθόνης.
Σύμφωνα με στοιχεία από το Google Trends, οι αναζητήσεις για τον όρο «analog hobbies» αυξήθηκαν κατά 160% μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες, δείχνοντας ότι όλο και περισσότεροι αναζητούν δημιουργικές δραστηριότητες χωρίς ψηφιακή εξάρτηση.
Παράδοξο είναι ότι η τάση αυτή γίνεται viral ακριβώς στο TikTok, την πλατφόρμα από την οποία πολλοί προσπαθούν να απομακρυνθούν. Παρότι η εφαρμογή λειτουργεί ως πηγή έμπνευσης πολλοί χρήστες δηλώνουν ότι θέλουν να περιορίσουν το λεγόμενο doomscrolling, το ατελείωτο scrolling σε αρνητικό ή υπερβολικό περιεχόμενο.
Τα πιο δημοφιλή «αναλογικά» χόμπι
Σύμφωνα με την Dayna Isom Johnson, trend expert της Etsy, τα παραδοσιακά crafts επιστρέφουν δυναμικά.
Οι αναζητήσεις για τα πρώτα βήματα στο κέντημα αυξήθηκαν κατά 208% σε ετήσια βάση, ενώ οι αναζητήσεις για πλεκτά πουλόβερ και πώς να τα φτιάξεις αυξήθηκαν κατά 162%.
Το κέντημα (στα αγγλικά needlepoint) φαίνεται να ξεχωρίζει ιδιαίτερα. Στο TikTok, το hashtag #needlepoint έχει περισσότερα από 119.000 βίντεο, ενώ το #wipwednesday πλησιάζει τα 81.000, αποδεικνύοντας πόσο δημοφιλής έχει γίνει η κοινότητα των χειροτεχνιών.
Η Krista LeRay, ιδιοκτήτρια του καταστήματος needlepoint Penny Linn, εξηγεί ότι η πρώτη μεγάλη άνοδος του ενδιαφέροντος ξεκίνησε την περίοδο της πανδημίας.
«Έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές κατά τη διάρκεια της COVID εποχής, κυρίως μεταξύ των millennials στο Instagram. Όταν όλοι ήμασταν σπίτι και ψάχναμε κάτι δημιουργικό να κάνουμε, πολλοί στράφηκαν στο needlepoint», λέει. Από το 2023 και μετά, η τάση γνώρισε νέα άνοδο μέσω TikTok, προσελκύοντας ακόμη και τη Gen Z.
Γιατί επιστρέφουμε στα «αναλογικά» χόμπι
Οι ειδικοί αποδίδουν τη δημοτικότητα αυτών των δραστηριοτήτων σε μια συλλογική ανάγκη για χαλάρωση και αποσύνδεση από τις οθόνες.
«Καθώς μπαίνουμε στο 2026, πολλοί αναζητούν νέα χόμπι που τους βοηθούν να επιβραδύνουν τον ρυθμό τους και να απομακρυνθούν από τις οθόνες», λέει η Johnson. «Οι χειροτεχνίες τύπου “grandma crafts”, όπως το πλέξιμο, είναι ιδανικές για να χαλαρώσει κανείς».
Η LeRay προσθέτει ότι η δημοτικότητα του needlepoint σχετίζεται κυρίως με την ανάγκη για σύνδεση.
«Οι άνθρωποι το αγαπούν για δύο λόγους που συνδέονται με την ίδια ιδέα: τη σύνδεση. Με τον εαυτό μας και με τους άλλους. Σε βγάζει από το κινητό, σε αναγκάζει να επιβραδύνεις και να ενεργοποιήσεις ένα διαφορετικό κομμάτι του μυαλού σου».
Παράλληλα, υπάρχει και ένας έντονος παράγοντας νοσταλγίας. Πολλοί επιστρέφουν σε δραστηριότητες που θυμίζουν παιδικά καλοκαίρια πριν τα smartphones γίνουν μέρος της καθημερινότητας.
Η «analog bag» που συνοδεύει τα grandma hobbies
Τα αναλογικά χόμπι μπορούν εύκολα να συνδεθούν με μία νέα μικρο-τάση – την “analog bag”. Η ιδέα είναι απλή: η τσάντα πρέπει να βρίσκεται το ίδιο εύκολα προσβάσιμη όσο και το κινητό, ώστε αντί για scrolling να επιλέγεται μια δημιουργική δραστηριότητα
