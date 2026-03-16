Τα «χόμπι της γιαγιάς» που υπόσχονται να μας κρατήσουν μακριά από το κινητό μας

Τα λεγόμενα «grandma hobbies» – δραστηριότητες όπως το κέντημα, τα σταυρόλεξα ή η ζωγραφική με νερομπογιές – γνωρίζουν μεγάλη άνοδο, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν τρόπους να απομακρυνθούν από το ατελείωτο scrolling στα κινητά τους.

Στο TikTok η τάση είναι γνωστή και ως «analog activities», δηλαδή «αναλογικές δραστηριότητες» ή δραστηριότητες εκτός οθόνης.

Σύμφωνα με στοιχεία από το Google Trends, οι αναζητήσεις για τον όρο «analog hobbies» αυξήθηκαν κατά 160% μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες, δείχνοντας ότι όλο και περισσότεροι αναζητούν δημιουργικές δραστηριότητες χωρίς ψηφιακή εξάρτηση.

Παράδοξο είναι ότι η τάση αυτή γίνεται viral ακριβώς στο TikTok, την πλατφόρμα από την οποία πολλοί προσπαθούν να απομακρυνθούν. Παρότι η εφαρμογή λειτουργεί ως πηγή έμπνευσης πολλοί χρήστες δηλώνουν ότι θέλουν να περιορίσουν το λεγόμενο doomscrolling, το ατελείωτο scrolling σε αρνητικό ή υπερβολικό περιεχόμενο.

Τα πιο δημοφιλή «αναλογικά» χόμπι

Σύμφωνα με την Dayna Isom Johnson, trend expert της Etsy, τα παραδοσιακά crafts επιστρέφουν δυναμικά.

Οι αναζητήσεις για τα πρώτα βήματα στο κέντημα αυξήθηκαν κατά 208% σε ετήσια βάση, ενώ οι αναζητήσεις για πλεκτά πουλόβερ και πώς να τα φτιάξεις αυξήθηκαν κατά 162%.

Το κέντημα (στα αγγλικά needlepoint) φαίνεται να ξεχωρίζει ιδιαίτερα. Στο TikTok, το hashtag #needlepoint έχει περισσότερα από 119.000 βίντεο, ενώ το #wipwednesday πλησιάζει τα 81.000, αποδεικνύοντας πόσο δημοφιλής έχει γίνει η κοινότητα των χειροτεχνιών.