Τα τρία τυχερά ζώδια που θα ταξιδέψουν περισσότερο το 2026

Για τρία ζώδια, το 2026 θα είναι μια περίοδος υπέρβασης ορίων, εξερεύνησης και διαρκούς κίνησης, πράγμα που σημαίνει ότι θα κάνουν και πολλά ταξίδια.

Ο Ουρανός στους Διδύμους ενεργοποιεί το στοιχείο της έκπληξης, ενώ ο Δίας στον Καρκίνο και έπειτα στον Λέοντα απελευθερώνει τη φαντασία και την ανάγκη για χαρά και διασκέδαση. Με λίγα λόγια, το 2026 είναι ιδανικό για περιπέτειες. Για κάποια ζώδια αυτό θα σημαίνει γάμο ή αρραβώνα, για άλλα μια νέα επαγγελματική κατεύθυνση. Όμως, τρία ζώδια θα είναι διαρκώς απασχολημένα με βαλίτσες, αεροπορικά εισιτήρια και αυθόρμητες αποδράσεις σε κάποιο προορισμό.

Τα τρία ζώδια που θα κάνουν πολλά ταξίδια φέτος

Δίδυμοι

Οι Δίδυμοι βρίσκονται στο απόλυτο επίκεντρο της «ταξιδιωτικής ενέργειας» το 2026. Με τον Ουρανό (πλανήτη της αλλαγής και της ανατροπής) στο ζώδιό τους, θα νιώθουν διαρκώς την ανάγκη να ανακαλύπτουν νέους τόπους και εμπειρίες. Το 2026 τους θέλει παντού και κυρίως εκεί όπου κανείς δεν τους περιμένει. Από τον Ιούλιο και μετά, ο Δίας ενισχύει ακόμη περισσότερο τη διάθεση για εξωστρέφεια και επέκταση. Παράλληλα, τα ταξίδια πολλαπλασιάζονται και δεν θα είναι απαραίτητα μοναχικά.

Λέων

Ο Λέων απολαμβάνει ,επίσης, την εύνοια του Δία, που φροντίζει να μη βαρεθεί ούτε στιγμή και να μη μείνει για πολύ στο ίδιο μέρος. Το καλοκαίρι προβλέπεται ιδιαίτερα έντονο, καθώς και ο Άρης ενεργοποιεί τον τομέα της δράσης. Πρόκειται για τη χρονιά των αυθόρμητων περιπετειών, των road trips με αμέτρητες ιστορίες και των ξαφνικών αποδράσεων χωρίς δεύτερη σκέψη. Το καλοκαίρι ενδείκνυται για έναν αξέχαστο προορισμό και ίσως να «σφραγίσει» ακόμη και μια ερωτική δέσμευση.

Ζυγός

Με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα στο απέναντι ζώδιο, τον Κριό, ο Ζυγός ωθείται να κινηθεί, να δοκιμάσει νέα πράγματα και να εξερευνήσει τον κόσμο. Το 2026 νιώθει έντονη δίψα για το «αλλού». Θέλει να ξεπεράσει τα προσωπικά του όρια και να διευρύνει τους ορίζοντές του. Καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, θα παρασυρθεί από τη φωτιά του Δία και του Άρη στον Λέοντα, σαν αερόστατο που ανεβαίνει χάρη στη θερμότητα της φλόγας.

Τα ταξίδια προς το τέλος της χρονιάς αποκτούν πιο εσωτερικό χαρακτήρα που κινείται γύρω από αναστοχασμό. Η ανάδρομη Αφροδίτη ωθεί τους Ζυγούς, ιδιαίτερα από τις 3 Οκτωβρίου έως τις 14 Νοεμβρίου, σε ένα μοναχικό και αναζωογονητικό ταξίδι.