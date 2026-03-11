Τι λένε τα ζώδια για την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026.

Κριός

Είναι μια εξαιρετική μέρα για τα επαγγελματικά σας η σημερινή, αρκεί να είστε πρακτικοί και προσγειωμένοι. Η ρεαλιστική δράση είναι αυτή που θα σας εξασφαλίσει την επιτυχία των στόχων σας. Αποφύγετε να δώσετε συνέχεια στις προκλήσεις και εντάσεις του οικογενειακού σας περιβάλλοντος. Τα άστρα δεν ευνοούν τα οικονομικά. Κόψτε σπατάλες, μην κάνετε επενδύσεις και περιορίσετε τις απαιτήσεις των άλλων

Ταύρος

Ίσως να είστε λίγο κακοδιάθετοι σήμερα αλλά δεν θα πρέπει να αφήσετε την μέρα να πάει χαμένη. Προσαρμοστείτε στα δεδομένα της στιγμής ή της εποχής και αντιμετωπίστε με θετική διάθεση τις προκλήσεις. Δεν είναι η καριέρα όλη σας η ζωή και θα πρέπει να το συνειδητοποιήσετε. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στον επαγγελματικό τομέα, μην τα μεταφέρετε στην σχέση σας, γιατί θα βλάψετε και την προσωπική σας ζωή.

Δίδυμοι

Μην αναιρείτε χωρίς σημαντικό λόγο κάποιες υποσχέσεις που δώσατε, ακόμη και να το μετανιώσατε. Οφείλετε να κρατήσετε τον λόγο σας. Έχετε επίσης την διάθεση να βγείτε και πάλι από το καβούκι σας και να συγχρωτιστείτε με τον κόσμο. Καιρός ήταν, μια και τον τελευταίο καιρό σας έχουν απορροφήσει τα προβλήματα της καθημερινότητας σας.

Καρκίνος

Αισθάνεστε σήμερα ότι μειώνονται τα ενεργειακά σας αποθέματα κάτι που σας ωθεί να αποτραβηχτείτε από την δράση, να κλειστείτε λίγο περισσότερο στον εαυτό σας. Έχετε την ανάγκη να φορτίσετε τις μπαταρίες σας και να ξαποστάσετε. Φροντίστε περισσότερο την υγεία σας, γιατί ίσως να υποβόσκει κάποιο νόσημα, που θα ήταν καλό να το προλάβετε στο αρχικό του στάδιο.

Λέων

Η μέρα μπορεί να φέρει αλλαγές που δεν περιμένατε. Ερωτικές ή επαγγελματικές σχέσεις ίσως υποστούν κάποια μεταμόρφωση, αλλά και οι προσεγγίσεις σας στα ζητήματα που σας απασχολούν ίσως να είναι τελείως διαφορετικές από πριν. Οικονομικά είναι μια καλή χρονική στιγμή να εξοφλήσετε χρέη ή παλιές οφειλές, να αναζητήσετε μια πρόσθετη πηγή εισοδήματος ή μια καινούργια δουλειά με καλύτερες αμοιβές.

Παρθένος

Κάτι ευχάριστο προοιωνίζει η μέρα! Μπορεί να είναι η πετυχημένη ολοκλήρωση μια προσπάθειας στον επαγγελματικό τομέα, ίσως και μια ευχάριστη εξέλιξη σε προσωπικό επίπεδο, όπως ένας αρραβώνας. Έχετε χαράξει την πορεία σας, κάνοντας την επιλογή που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας, και σήμερα αισθάνεστε πιο ανάλαφροι και απαλλαγμένοι από τις αμφιβολίες που σας βασάνιζαν.

Ζυγός

Η μέρα θα σας φέρει αντιμέτωπους με κάποια από τις φοβίες σας, προκειμένου να την αντιμετωπίσετε και να την ξεπεράσετε. Θα χρειαστεί να κάνετε ένα θαρραλέο βήμα, να πάρετε μια απόφαση που θα σας δυσκολέψει, αλλά θα ξεπεράσετε ένα σημαντικό εμπόδιο σε επαγγελματικό ή προσωπικό επίπεδο. Μόνο με τον τρόπο αυτό θα μπορέσετε να ανοίξετε τους νέους δρόμους που έχετε απόλυτη ανάγκη!

Σκορπιός

Κατάλληλη μέρα για αλλαγές, για να επικοινωνήσετε τις ιδέες σας και να υιοθετήσουν τις απόψεις σας. Απομακρυνθείτε και σκεφτείτε ξεκάθαρα και στην συνέχεια επιβληθείτε με τρόπο απόλυτο, εμπνέοντες σιγουριά. Κάποια έκτακτα έσοδα μπορούν να τονώσουν τον προϋπολογισμό σας σήμερα, μην απογοητευτείτε όμως εάν διαπιστώσετε ότι δεν θα είναι όσα αναμένατε ή ελπίζατε να είναι.

Τοξότης

Ανησυχίες για την υγεία σας φουντώνουν σήμερα και η υποχονδριακή συμπεριφορά σας ξεφεύγει από κάθε έλεγχο. Αντί να φοβόσασθε για το τι μπορεί να συμβεί, αλλάξτε συνήθειες στην προσωπική σας ζωή που μπορούν να προκαλέσουν τα συμβάντα αυτά… Φροντίστε τα οικονομικά σας σήμερα, κάνοντας ένα πολύ καλό υπολογισμό των δαπανών που είναι απαραίτητες. Δεν είναι καλή μέρα να δανειστείτε ή να δανείσετε, γιατί είτε δεν θα μπορέσετε εύκολα να τα επιστρέψετε ή δεν θα μπορέσουν να σας τα επιστρέψουν.

Αιγόκερως

Η μέρα γεννά καλλιτεχνικές ανησυχίες, φαντασία και ονειροπόληση! Τα καλλιτεχνικά επιτεύγματα χαρακτηρίζονται για την καλαισθησία και την πρακτικότητα τους. Με την οξυμένη διαίσθηση που μας χαρίζει ο πλανητικό σκηνικό, μπορεί να οδηγηθείτε, ίσως και κατά λάθος, σε σωτήριες αποφάσεις. Πέρα από αυτό, η μέρα προσφέρεται για χαλάρωση, ξεκούραση και αναζωογόνηση.

Υδροχόος

Είστε μεταξύ δύο πυλώνων της ζωής σας και θα πρέπει να κάνετε προσεκτικές κινήσεις. Ίσως να βρίσκονται αντιμέτωπες η προσωπική και η επαγγελματική σας ζωή, ίσως όμως να βρίσκεστε μεταξύ δύο εραστών και να πρέπει να κάνετε τις επιλογές σας. Σκεφτείτε προσεκτικά τι είναι αυτό που αγαπάτε, τι είναι αυτό που θέλετε πραγματικά στην ζωή σας.

Ιχθείς

Έχετε πάθει εμμονή με την δουλειά σας και δεν σας αφήνει καθόλου ελεύθερο χρόνο άλλες δραστηριότητες. Σήμερα ίσως να πρέπει να κάνετε ένα διάλειμμα και να απολαύσετε ένα ήρεμο βράδυ με αγαπημένα πρόσωπα. Ασχοληθείτε με ότι μπορεί να σας χαλαρώσει και να σας ανανεώσει. Η οικογένεια σας ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα, μια και τα παραμελήσατε τον τελευταίο καιρό…