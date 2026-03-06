Γιατί το να βουρτσίζεις τα δόντια σου δύο φορές την ημέρα δεν είναι πάντα το καλύτερο

Όλοι νομίζουμε ότι ξέρουμε πώς να βουρτσίζουμε τα δόντια μας – ένα τρίψιμο το πρωί και το βράδυ, ένα ξέπλυμα με νερό και ίσως ένα στοματικό διάλυμα με μέντα για καλό αποτέλεσμα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους οδοντιάτρους, ακόμη και οι πιο επιμελείς μπορεί να κάνουν μερικά λάθη που να ακυρώνουν την καλή τους δουλειά.

Ο Dr. Praveen Sharma, από τη σχολή οδοντιατρικής του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ, εξηγεί ότι οι μισοί ενήλικες στο Ηνωμένο Βασίλειο θα παρουσιάσουν κάποια στιγμή ουλίτιδα και ένα πρώιμο σύμπτωμα είναι η αιμορραγία των ούλων: «Εάν τα ούλα σας αιμορραγούν ή είναι πρησμένα, αυτό είναι ένα σημάδι ότι πρέπει να βουρτσίζετε καλύτερα τα δόντια σας».

Εκτός από τις τακτικές επισκέψεις στον οδοντίατρο, ακολουθούν τέσσερα πράγματα που, σύμφωνα με τον ίδιο και τους παρουσιαστές του podcast What’s Up Docs του BBC, Dr. Xand και Dr. Chris van Tulleken, πολλοί από εμάς κάνουμε λάθος και τα οποία, αν τα αλλάξουμε, θα μπορούσαν να βελτιώσουν την υγεία των δοντιών μας.

Καλύτερα να βουρτσίζεις καλά μία φορά παρά δύο φορές γρήγορα

Είναι μία από τις βασικές οδοντιατρικές εντολές – να βουρτσίζετε τα δόντια σας δύο φορές την ημέρα – και αυτό συνιστά το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS). Ωστόσο, ο Dr Sharma εξηγεί ότι το πραγματικό κλειδί είναι η ποιότητα, όχι η ποσότητα.

«Αν έχετε χρόνο, τότε ναι, βουρτσίστε τα δόντια σας σωστά δύο φορές την ημέρα. Αλλά είναι καλύτερο να το κάνετε μία φορά την ημέρα καλά και μία φορά γρήγορα για δύο λεπτά. Αν έχετε χρόνο να βουρτσίζετε τα δόντια σας και να χρησιμοποιείτε οδοντικό νήμα σωστά μόνο μία φορά την ημέρα, τότε συνιστά να το κάνετε το βράδυ».

Φυσικά, σε κανέναν δεν αρέσει να χρησιμοποιεί οδοντικό νήμα, αλλά ο Dr. Sharma υποστηρίζει ότι η χρήση μεσοδόντιων βουρτσών μπορεί να το κάνει πιο εύκολο και λιγότερο επώδυνο. Όσον αφορά τη μέθοδο, κάθε δόντι έχει μια εξωτερική, μια εσωτερική και μια επιφάνεια μάσησης. Και οι τρεις πρέπει να βουρτσίζονται.

Συμβουλεύει να κάνετε μικρές κυκλικές κινήσεις σε κάθε επιφάνεια χωρίς να ασκείτε υπερβολική πίεση. Επίσης, να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στη σύνδεση μεταξύ του δοντιού και του ούλου, καθώς εκεί μπορεί να εμφανιστεί ουλίτιδα.

Τονίζει, ακόμη, ότι είναι σημαντικό να «εστιάζετε στην αίσθηση των τριχών» και να προσεγγίζετε το βούρτσισμα των δοντιών με προσοχή, χωρίς να κοιτάτε ταυτόχρονα το κινητό σας.

Βουρτσίστε τα δόντια σας πριν το πρωινό, όχι μετά

Πολλοί άνθρωποι βουρτσίζουν τα δόντια τους αμέσως μετά το φαγητό, αλλά αυτό μπορεί να μην κάνει καλό στο σμάλτο των δοντιών σας. «Ιδανικά, βουρτσίστε τα δόντια σας πριν το πρωινό», λέει ο Dr Sharma. «Δεν πρέπει να το κάνετε μετά από κάτι όξινο. Αν βουρτσίζετε τα δόντια σας μετά, τότε πρέπει να αφήσετε κάποιο χρονικό διάστημα μεταξύ του φαγητού και του βουρτσίσματος».

Αυτό συμβαίνει επειδή τα οξέα από τα τρόφιμα και τα ποτά, ειδικά οι χυμοί φρούτων ή ο καφές, μπορούν να μαλακώσουν το σμάλτο των δοντιών και το βούρτσισμαse σε σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί να το φθείρει.

Ο Dr. Chris προτείνει να ξεπλένετε το στόμα σας με νερό μετά το φαγητό για να απομακρύνετε μέρος του οξέος και στη συνέχεια να περιμένετε τουλάχιστον 30 λεπτά αν βουρτσίζετε τα δόντια σας μετά το πρωινό.

Μην ξεπλένετε μετά το βούρτσισμα

Αν μετά από κάθε βούρτσισμα φτύνετε, ξεπλένετε και κάνετε γαργάρες, ίσως θα πρέπει να ξανασκεφτείτε το τελευταίο βήμα.

«Φτύνετε, αλλά μην ξεπλένετε με νερό», συμβουλεύει ο Dr. Sharma. Το ξέπλυμα του στόματος απομακρύνει το συμπυκνωμένο φθόριο που έχει απομείνει από την οδοντόκρεμα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει απλώς να φτύνετε την περίσσεια οδοντόκρεμας και να αφήσετε το λεπτό στρώμα φθορίου να συνεχίσει να προστατεύει τα δόντια σας. Αν θέλετε να ξεπλύνετε το στόμα σας μετά το βούρτσισμα, χρησιμοποιήστε ένα στοματικό διάλυμα.

Η ακριβή οδοντόκρεμα δεν είναι καλύτερη

Με τα ράφια γεμάτα από οδοντόκρεμες λεύκανσης, με άνθρακα και ενισχυτικές του σμάλτου, είναι εύκολο να υποθέσουμε ότι οι πιο ακριβές επιλογές θα σας χαρίσουν ένα πιο υγιές χαμόγελο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Dr. Sharma, δεν έχει πραγματικά σημασία ποια μάρκα θα επιλέξετε, αρκεί να περιέχει ένα βασικό συστατικό. «Εφόσον η οδοντόκρεμα σας περιέχει φθόριο, δεν έχει μεγάλη σημασία», λέει, προσθέτοντας ότι ο ίδιος τείνει να αγοράζει ό,τι είναι φθηνότερο ή σε προσφορά. Το φθόριο βοηθά στην προστασία του σμάλτου και στην πρόληψη της τερηδόνας, και αυτό είναι που πραγματικά μετράει.

Ωστόσο, ο οδοντίατρός σας μπορεί να σας συστήσει συγκεκριμένες οδοντόκρεμες αν αντιμετωπίζετε προβλήματα όπως ευαίσθητα ούλα.

