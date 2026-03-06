Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8-3-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΑΜ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΤΩΝ 74
Κηδεύουμε το Σάββατο 7-3-2026 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Πατρών. Η ταφή θα γίενι στο Α' Κοιμητήριο Πατρών.
Τα αδέλφια του: Αγγελική Παπαδημητρίου, Χρήστος Παπαδημητρίου
Οι λοιποί συγγενείς.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΗΡ. ΓΕΩΡΓ. ΜΑΛΤΕΖΟΥ
ΕΤΩΝ 83
Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026 & ώρα 11.30 π.μ. στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Αγυιάς. Η ταφή θα γίνει στο Α’ Κοιμητήριο Πατρών.
Τα τέκνα: Κωνσταντίνος Μαλτέζος, Χρήστος Μαλτέζος & Ασημούλα Κυριακη
Η εγγονή: Αφροδίτη
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς.
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΣΟΥΣΑΝΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΦΡΑΓΚΟΥ
ΕΤΩΝ 92
Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 7-3-2026 & ώρα 15.30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαγέικα.
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 14.45 μ.μ.
Τα τέκνα: Νικολίτσα & Αθανάσιος, Σάκης & Άννα
Τα εγγόνια: Σταύρος, Αντζουλέτα & Άγγελος, Άννα, Λεμονιά, Γιώργος
Τα ανίψια
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών Παναγιωτόπουλος
Πατρών Πύργου 62 – Κάτω Αχαΐα
Τηλ.: 26930 24793 – Κιν.: 6978 074598
Διανυκτερεύει, Email: [email protected]
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 88
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 7-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΘΕΙΑ κ ΓΙΑΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 82
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 7-3-2026 & ΩΡΑ 15:00 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΥΡΤΟΥ ΑΧΑΪΑΣ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 14:30 μ.μ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ: ΣΕΡΓΙΟΣ κ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ κ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ κ ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΥΡΤΟΥ ΑΧΑΪΑΣ.
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ
Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.
--------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΦΩΤΙΟ ΠΛ. ΜΠΕΡΔΕΝΗ
(ΕΤΩΝ 84)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 3.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΕΡΔΕΝΗ
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΜΠΕΡΔΕΝΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΔΑ
ΑΜΑΛΙΑ ΜΠΕΡΔΕΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΡΔΕΝΗ
ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΕΡΔΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (χήρα) Π. ΚΛΕΠΕΤΟΥΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΒΑΣΩ ΚΛΕΠΕΤΟΥΝΑ
ΣΙΛΟΥΑΝΗ (Μοναχή)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΝΑΤΑΣΣΑ ΚΛΕΠΕΤΟΥΝΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
-----------
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ
ΚΩΝ. ΝΤΟΥΒΑ
(ΕΤΩΝ 80)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΟΥΒΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΤΟΥΒΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΥΒΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΤΟΥΒΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΥΒΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΤΟΥΒΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΥΒΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΕΛΕΝΗ ΝΤΟΥΒΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΟΥΡΑΝΙΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
--------------
