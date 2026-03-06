Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8-3-2026

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΑΜ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΤΩΝ 74

Κηδεύουμε το Σάββατο 7-3-2026 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Πατρών. Η ταφή θα γίενι στο Α' Κοιμητήριο Πατρών.

Τα αδέλφια του: Αγγελική Παπαδημητρίου, Χρήστος Παπαδημητρίου

Οι λοιποί συγγενείς.

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΗΡ. ΓΕΩΡΓ. ΜΑΛΤΕΖΟΥ

ΕΤΩΝ 83

Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026 & ώρα 11.30 π.μ. στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Αγυιάς. Η ταφή θα γίνει στο Α’ Κοιμητήριο Πατρών.

Τα τέκνα: Κωνσταντίνος Μαλτέζος, Χρήστος Μαλτέζος & Ασημούλα Κυριακη

Η εγγονή: Αφροδίτη

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς.

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΣΟΥΣΑΝΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΦΡΑΓΚΟΥ

ΕΤΩΝ 92

Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 7-3-2026 & ώρα 15.30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαγέικα.

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 14.45 μ.μ.

Τα τέκνα: Νικολίτσα & Αθανάσιος, Σάκης & Άννα

Τα εγγόνια: Σταύρος, Αντζουλέτα & Άγγελος, Άννα, Λεμονιά, Γιώργος

Τα ανίψια

Οι λοιποί συγγενείς

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 88

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 7-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ.

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΘΕΙΑ κ ΓΙΑΓΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 82

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 7-3-2026 & ΩΡΑ 15:00 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΥΡΤΟΥ ΑΧΑΪΑΣ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 14:30 μ.μ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ: ΣΕΡΓΙΟΣ κ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ κ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ κ ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΥΡΤΟΥ ΑΧΑΪΑΣ.

--------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΦΩΤΙΟ ΠΛ. ΜΠΕΡΔΕΝΗ

(ΕΤΩΝ 84)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 3.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΕΡΔΕΝΗ

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΜΠΕΡΔΕΝΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΔΑ

ΑΜΑΛΙΑ ΜΠΕΡΔΕΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΡΔΕΝΗ

ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΕΡΔΕΝΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (χήρα) Π. ΚΛΕΠΕΤΟΥΝΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΒΑΣΩ ΚΛΕΠΕΤΟΥΝΑ

ΣΙΛΟΥΑΝΗ (Μοναχή)

ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΝΑΤΑΣΣΑ ΚΛΕΠΕΤΟΥΝΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-----------

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟ

ΚΩΝ. ΝΤΟΥΒΑ

(ΕΤΩΝ 80)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΟΥΒΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΤΟΥΒΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΥΒΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΤΟΥΒΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΥΒΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΤΟΥΒΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΥΒΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΕΛΕΝΗ ΝΤΟΥΒΑ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΟΥΡΑΝΙΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

--------------