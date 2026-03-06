Washington Post: Η Ρωσία βοηθά το Ιράν με πληροφορίες για τις θέσεις των ΗΠΑ

Η Ρωσία παρέχει στο Ιράν πληροφορίες στόχευσης που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που έχουν γνώση των σχετικών πληροφοριών.

Ρεπορτάζ της Washington Post σημειώνει πως πρόκειται για την πρώτη ένδειξη ότι ακόμη ένας μεγάλος αντίπαλος των ΗΠΑ εμπλέκεται, έστω και έμμεσα, στον πόλεμο που εξελίσσεται στην περιοχή.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι από την έναρξη της σύγκρουσης το περασμένο Σάββατο η Μόσχα έχει μεταβιβάσει στην Τεχεράνη δεδομένα σχετικά με τη θέση αμερικανικών στρατιωτικών μέσων, μεταξύ των οποίων πολεμικά πλοία και αεροσκάφη των ΗΠΑ.

Οι αξιωματούχοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος. «Φαίνεται να πρόκειται για μια αρκετά εκτεταμένη προσπάθεια», ανέφερε ένας από τους ανθρώπους που έχουν γνώση των πληροφοριών.

Η ρωσική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο. Η Μόσχα έχει ζητήσει τον τερματισμό των συγκρούσεων, χαρακτηρίζοντας τον πόλεμο «απρόκλητη πράξη ένοπλης επιθετικότητας».

Δεν είναι πλήρως σαφές το εύρος της βοήθειας που παρέχει η Ρωσία στο Ιράν. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι ικανότητες των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων να εντοπίζουν αμερικανικούς στόχους έχουν ήδη υποστεί φθορά μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα πολέμου, γεγονός που καθιστά τις πληροφορίες αυτές ιδιαίτερα σημαντικές.

Την Κυριακή έξι Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν σε επίθεση ιρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στο Κουβέιτ. Από την αρχή της σύγκρουσης το Ιράν έχει εκτοξεύσει χιλιάδες drones μίας κατεύθυνσης και εκατοντάδες πυραύλους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων, πρεσβειών και πολιτικών στόχων.

Την ίδια ώρα, η κοινή αμερικανοϊσραηλινή στρατιωτική εκστρατεία έχει πλήξει περισσότερους από 2.000 στόχους στο Ιράν, μεταξύ των οποίων θέσεις βαλλιστικών πυραύλων, ναυτικές εγκαταστάσεις και δομές της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Αν Κέλι δήλωσε ότι «το ιρανικό καθεστώς δέχεται συντριπτικά πλήγματα», χωρίς να σχολιάσει τις πληροφορίες περί ρωσικής βοήθειας.

Οπως ανέφερε, «η ικανότητα αντιποίνων με βαλλιστικούς πυραύλους μειώνεται καθημερινά, το ναυτικό τους εξουδετερώνεται, η παραγωγική τους ικανότητα καταστρέφεται και οι σύμμαχοί τους δεν προβάλλουν ουσιαστική αντίσταση».

Η CIA και το Πεντάγωνο αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις πληροφορίες.

Ο υπουργός Αμυνας Πιτ Χέγκσεθ ερωτηθείς αυτή την εβδομάδα για το μήνυμά του προς τη Ρωσία και την Κίνα -δύο από τους βασικότερους συμμάχους του Ιράν- απάντησε ότι «δεν έχω κάποιο μήνυμα» και πρόσθεσε ότι «δεν αποτελούν πραγματικό παράγοντα εδώ».

Δύο από τους αξιωματούχους που έχουν γνώση των πληροφοριών υποστήριξαν ότι η Κίνα δεν φαίνεται να παρέχει άμεση βοήθεια στο Ιράν παρά τις στενές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον επίσης δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η ανταλλαγή πληροφοριών θα μπορούσε να εξηγήσει την ακρίβεια ορισμένων ιρανικών επιθέσεων. Οι στόχοι περιλαμβάνουν υποδομές διοίκησης και ελέγχου, ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης και άλλες κρίσιμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Η ερευνήτρια Ντάρα Μάσικοτ από το Carnegie Endowment for International Peace σημείωσε ότι το Ιράν έχει πλήξει «με μεγάλη ακρίβεια» συστήματα ραντάρ και υποδομές διοίκησης και ελέγχου. Οπως ανέφερε, «οι επιθέσεις είναι πολύ στοχευμένες και κατευθύνονται σε κρίσιμες στρατιωτικές λειτουργίες».

Σύμφωνα με αναλυτές, το Ιράν διαθέτει περιορισμένες δικές του δυνατότητες δορυφορικής παρακολούθησης, γεγονός που σημαίνει ότι εικόνες ή δεδομένα από τις πιο αναπτυγμένες ρωσικές διαστημικές δυνατότητες θα μπορούσαν να αποδειχθούν ιδιαίτερα πολύτιμα.

Η ερευνήτρια Νικόλ Γκραγιέφσκι από το Belfer Center της Σχολής Kennedy του Χάρβαρντ δήλωσε ότι οι ιρανικές επιθέσεις αντιποίνων παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο τεχνολογικής και επιχειρησιακής «πολυπλοκότητας» τόσο ως προς την επιλογή στόχων όσο και ως προς την ικανότητα διάσπασης των αμερικανικών και συμμαχικών αντιαεροπορικών συστημάτων.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την κατάσταση, το Πεντάγωνο καταναλώνει γρήγορα τα αποθέματα πυρομαχικών ακριβείας και πυραύλων αντιαεροπορικής άμυνας. Το θέμα είχε ήδη προκαλέσει ανησυχίες στον πρόεδρο του Μεικτού Επιτελείου Στρατού των ΗΠΑ, στρατηγό Νταν Κέιν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξέταζε την έγκριση της στρατιωτικής επιχείρησης.

Η εμπλοκή της Ρωσίας αλλάζει και την εικόνα των διεθνών ισορροπιών που διαμορφώθηκαν μετά την πλήρη εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022.

Στον πόλεμο εκείνο, χώρες που αντιτίθενται στις ΗΠΑ -μεταξύ τους το Ιράν, η Κίνα και η Βόρεια Κορέα- παρείχαν στη Ρωσία στρατιωτική ή υλική υποστήριξη, ενώ η Ουάσιγκτον έδωσε στην Ουκρανία στρατιωτικό εξοπλισμό αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων και μοιράστηκε πληροφορίες για ρωσικές θέσεις στο πεδίο της μάχης.

Την Πέμπτη, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η αμερικανική διοίκηση ζήτησε από το Κίεβο βοήθεια για την αντιμετώπιση των ιρανικών drones και ότι η Ουκρανία θα στείλει ειδικούς για να συμβάλουν στην άμυνα.

Το Ιράν υπήρξε ένας από τους βασικούς υποστηρικτές της Ρωσίας στον πόλεμο της Ουκρανίας, παρέχοντας τεχνολογία για την παραγωγή φθηνών επιθετικών drones μίας κατεύθυνσης, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν εκτεταμένα σε επιθέσεις εναντίον ουκρανικών πόλεων και υποδομών.

Ενας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν την υπόθεση σχολίασε ότι η Μόσχα είναι «απόλυτα ενήμερη» για τη βοήθεια που παρέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία και ότι «πιθανόν βλέπει την υποστήριξη προς το Ιράν και ως μια μορφή ανταπόδοσης».

Παράλληλα, εκτιμάται ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσε να προσφέρει ορισμένα γεωπολιτικά πλεονεκτήματα στη Ρωσία, μεταξύ άλλων μέσω της αύξησης των εσόδων από το πετρέλαιο και της μετατόπισης της προσοχής της Δύσης μακριά από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ωστόσο, αναλυτές σημειώνουν ότι η περιορισμένη άμεση εμπλοκή της Μόσχας αντανακλά και το γεγονός ότι η ρωσική ηγεσία εξακολουθεί να θεωρεί τον πόλεμο στην Ουκρανία ως την κορυφαία στρατηγική της προτεραιότητα.