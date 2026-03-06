Πάτρα: Έκαναν χρήση ναρκωτικών μπροστά στους επιβάτες λεωφορείου

Αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή δύο ατόμων
Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε αστικό λεωφορείο της γραμμής 6 στην Πάτρα, όταν επιβάτες αντιλήφθηκαν δύο άτομα να κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών μέσα στο όχημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:00, κατά τη διάρκεια της διαδρομής, όταν τα δύο άτομα φέρονται να προχώρησαν σε ενέσιμη χρήση ουσιών μπροστά σε άλλους επιβάτες, προκαλώντας έντονη ανησυχία και αναστάτωση.
Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στην προσαγωγή των εμπλεκόμενων ατόμων προκειμένου να πραγματοποιηθεί περαιτέρω έλεγχος και να διερευνηθεί το περιστατικό.
