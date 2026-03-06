Back to Top
Πάτρα: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. συνταξιούχος γιατρός για πορνογραφικό υλικό ανηλίκων

Αστυνομικοί της Δίωξης Εγκλημάτων Αττικής μετέβησαν στην Πάτρα και προχώρησαν στη σύλληψή του

Συνελήφθη στην Πάτρα συνταξιούχος γιατρός, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Αττικής, οι οποίοι μετέβησαν στην αχαϊκή πρωτεύουσα στο πλαίσιο της έρευνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση προέκυψε ύστερα από αξιοποίηση στοιχείων και ψηφιακών δεδομένων που οδήγησαν στα ίχνη του.

Ο συνταξιούχος γιατρός εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την ανάλυση του ηλεκτρονικού υλικού που κατασχέθηκε.

Κοινωνία
Κοινωνία
