Πάτρα: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. συνταξιούχος γιατρός για πορνογραφικό υλικό ανηλίκων

Συνελήφθη στην Πάτρα συνταξιούχος γιατρός, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Αττικής, οι οποίοι μετέβησαν στην αχαϊκή πρωτεύουσα στο πλαίσιο της έρευνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση προέκυψε ύστερα από αξιοποίηση στοιχείων και ψηφιακών δεδομένων που οδήγησαν στα ίχνη του.

Ο συνταξιούχος γιατρός εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την ανάλυση του ηλεκτρονικού υλικού που κατασχέθηκε.