Πάτρα: "Από το σκοτάδι στο Φως" - Σταμάτης Μαλέλης και Μένη Μαλλιώρη μίλησαν για την κατάθλιψη - ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα η εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία με τίτλο «Από το σκοτάδι στο Φως. Μίλα με τους ειδικούς. Η σιωπή βαραίνει», που διοργάνωσε το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η δράση φιλοξενήθηκε στο MY WAY HOTEL & EVENTS και είχε στόχο να ανοίξει τον δημόσιο διάλογο για ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα της σύγχρονης κοινωνίας, την ψυχική υγεία, συμβάλλοντας στην αποδόμηση στερεοτύπων, την ενημέρωση των πολιτών και την ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκαν οι παρεμβάσεις του συγγραφέα και δημοσιογράφου Σταμάτη Μαλέλη και της ομότιμης καθηγήτριας Ψυχιατρικής Μένης Μαλλιώρη, οι οποίοι προσέγγισαν το ζήτημα της κατάθλιψης τόσο από επιστημονική όσο και από βιωματική σκοπιά. Οι τοποθετήσεις τους άνοιξαν έναν ουσιαστικό διάλογο με το κοινό, αναδεικνύοντας τη σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης των ψυχικών δυσκολιών και της αναζήτησης βοήθειας.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία που δίνει η Περιφέρεια στην προαγωγή της ψυχικής υγείας και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης.

Τον συντονισμό της συζήτησης είχε η δημοσιογράφος Μαρίνα Ριζογιάννη, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός ανοιχτού και ουσιαστικού διαλόγου με τους παρευρισκόμενους.

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΕΣΠΑ 2021–2027», στοχεύοντας στην ενίσχυση δράσεων πρόληψης, ενημέρωσης και κοινωνικής ένταξης σε περιφερειακό επίπεδο.













