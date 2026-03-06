ΓΑΔΑ: Σουδανός ο άνδρας που απειλούσε με χειροβομβίδα να ανατιναχθεί

Συνελήφθη με αιφνιδιαστική επέμβαση τριών αστυνομικών άνδρας που απειλούσε να ενεργοποιήσει εκρηκτικά έξω από τη ΓΑΔΑ, το απόγευμα της Παρασκευής.

Στην κατοχή του βρέθηκαν τρεις χειροβομβίδες, όπως γράφει το kathimerini.gr.

Όσον αφορά τον δράστη, όπως έγινε γνωστό πρόκειται για υπήκοο Σουδάν, ηλικίας 48 ετών, ο οποίος έχει ποινικό παρελθόν για ναρκωτικά, ενώ μαζί του είχε και ένα πρόσφατο αποφυλακιστήριο.

Το κλιμάκιο του ΤΕΕΜ που έφτασε στο σημείο πραγματοποίησε ελεγχόμενη έκρηξη, ενώ λίγο αργότερα αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, μετά την αρχική διακοπή.

Πώς τον ακινητοποίησαν

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, αστυνομικός της Ομάδας ΔΙΑΣ συζητούσε με τον αλλοδαπό, ο όποιος ζητούσε επίμονα ένα τηλέφωνο για να μιλήσει. Ο αστυνομικός τον απασχόλησε δίνοντας την ευκαιρία σε δύο άλλους συναδέλφους του που πλησίασαν από πίσω, να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες.

Ο άνδρας κρατούσε στο χέρι του μια χειροβομβίδα, αλλά δεν πρόλαβε να κάνει κάτι, ενώ είχε και ένα σακίδιο πλάτης, μέσα στο οποίο βρέθηκαν άλλες δύο χειροβομβίδες.