Πάτρα: Είδε 3 κουκουλοφόρους να προσπαθούν να μπουν στο σπίτι του

Θρίλερ εκτυλίχθηκε στο Ακταίο Ρίου, όταν ιδιοκτήτης κατοικίας αντιλήφθηκε τρία άτομα με κουκούλες να κινούνται στην αυλή του σπιτιού του και να φαίνεται πως εξετάζουν τρόπους εισόδου στο εσωτερικό της οικίας.

Ο ιδιοκτήτης ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ. Ωστόσο, μόλις οι ύποπτοι αντιλήφθηκαν την κινητοποίηση των αρχών, τράπηκαν σε φυγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις κουκουλοφόροι επιβιβάστηκαν σε μαύρο όχημα και εγκατέλειψαν την περιοχή.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει εξαπολύσει αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, ενώ εξετάζονται και τυχόν καταγραφές από κάμερες ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή.