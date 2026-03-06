Λεωφόρος Λαυρίου: Έτρεχε με 151 χλμ., μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ένας 42χρονος οδηγός, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης στη Λεωφόρο Λαυρίου μετά από καταδίωξη της Τροχαίας.

Το ραντάρ των αρχών «έπιασε» το αυτοκίνητό του να κινείται με 151 χλμ/ώρα, τη στιγμή που το όριο στο συγκεκριμένο σημείο των Καλυβίων είναι μόλις 80 χλμ/ώρα. Όταν οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν, διαπίστωσαν πως ο άνδρας ήταν μεθυσμένος, με το αλκοτέστ να δείχνει 0,63 mg/l.

Η κατάσταση ξέφυγε όταν ο 42χρονος άρχισε να βρίζει και να απειλεί το κλιμάκιο της Τροχαίας. Μάλιστα, από την έρευνα προέκυψε ότι δεν είχε καν δίπλωμα, αφού του είχε αφαιρεθεί παλιότερα για άλλη παράβαση.

Eίναι αντιμέτωπος με βαριά δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, μέθη και εξύβριση.